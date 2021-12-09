Не пускают на турнир Кабаевой: израильская гимнастка не может вылететь в Россию

Запрет из-за коронавируса
С 16 по 17 декабря в Москве на «ВТБ Арене» пройдет экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», идейной вдохновительницей которого стала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.
В нем планируется участие 14 спортсменов из 14 разных стран, однако за неделю до старта соревнований одна из потенциальных участниц не может прибыть в Россию.
Как сообщает «Матч ТВ», власти Израиля запретили гимнастке Илоне Додзин лететь в Москву. Израильские власти объясняют свое решение тем, что Россия находится в красной зоне по коронавирусу, хотя на официальном сайте мониторинга коронавирусной инфекции Израиля нашей стране присвоен оранжевый уровень угрозы.
16-летняя Додзин — воспитанница школы художественной гимнастики в Холоне. Спортсменка планировала представить на турнире новую программу, адаптированную под обновившиеся правила в художественной гимнастике.
В рамках мероприятия состоятся соревнования в командном многоборье, причем по тем правилам, что действовали в период с 2001 по 2005 год. Они же будут использоваться с 2022 по 2024-й.
Сама гимнастка в беседе с «СЭ» утверждала, что на предстоящих соревнованиях планировала показать себя и выдать хороший результат.
«Для меня этот турнир — что-то новое, некая возможность проявить себя, показать, что умею. На соревнованиях я буду представлять Израиль. Правила в новом олимпийском цикле обновились — надо вникнуть. Работаем в этом направлении, тренируем новые элементы и комбинации. Пока сложно, но мы не останавливаемся», — заявила спортсменка.
Организаторы надеются, что до начала турнира им удастся переубедить израильскую сторону.
Напомним, что на прошедших Олимпийских играх в Токио победу в личном многоборье одержала другая представительница Израиля Линой Ашрам, опередившая в итоговом протоколе Дину Аверину всего на 0,15 балла.
Что изменилось в правилах соревнований по художественной гимнастике после Олимпиады?
В соответствии с новыми правилами возрастет роль трудности тела и артистизма, которая будет оцениваться отдельной судейской бригадой. Серьезно ограничена будет трудность предмета: до 20 элементов без учета пяти рисков.
Семикратная чемпионка мира в групповых упражнениях Анастасия Максимова отметила, что новые правила помогут увеличить зрелищность соревнований по художественной гимнастике.
«В период локдауна в 2020 году, когда мы жили и тренировались на базе, активно обсуждали новые правила. На мой взгляд, благодаря ним художественная гимнастика станет визуально интереснее. Девочки из сборной только начали осваивать новые программы по новым стандартам, входят в режим. Посмотрим, как это будет смотреться вживую», — приводит слова Максимовой «СЭ».
На предстоящих летних Олимпийских играх в Париже от российской сборной в индивидуальном многоборье смогут состязаться лишь две гимнастки. После Токио-2020, где впервые за 25 лет отечественная команда осталась без золотой награды, глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова заявила, что в 2024 году честь страны на Играх будут защищать сестры Аверины, не сумевшие добыть победу в Японии.
Новые правила, по мнению специалистов, сильнейшим образом бьют как раз по российским звездам, так как именно трудность предмета, которая подверглась серьезному пересмотру в сторону упрощения, всегда была одной из фирменных черт в упражнениях Дины и Арины.
По мнению двукратной Олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, 23-летние спортсменки успеют переформатировать программу под новые правила и сделают ее на порядок сильнее.
«Говорят, что новые правила против Авериных? Да нет такого! Никто не против них! Пресса и народ любят скандалы, почему-то Дина и Арина стали популярны именно тогда, когда все произошло на Олимпиаде.
Мое мнение: если ты спортсмен высокого класса, то какими бы ни были правила, ты сделаешь из них конфетку. Это и тренер, и гимнастка грамотно сделают. Помню, что я даже не обсуждала правила. Нужно было сделать так, чтобы все получилось на голову сильнее», — приводит слова Канаевой РИА «Новости».