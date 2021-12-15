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Спорт

«В «Спартаке» девять тренеров за десять лет — безумие какое-то»

Что говорят об увольнении Витории из «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики»

РИА Новости
Московский «Спартак» на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером команды Руем Виторией. Экс-футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Максим Деменко в интервью «Газете.Ru» рассказал, что считает уход Витории потерей для клуба и назвал безумием постоянные смены тренера в команде.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством московский клуб занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обойдя «Наполи». При этом в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18-ти туров расположились на девятом месте, в последних семи турах команда выиграла только один раз, а в минувшие выходные «Спартак» проиграл на выезде «Сочи» со счетом 3:0.

Результаты неоднозначные. Тем не менее, эксперт «Газеты.Ru» Максим Деменко считает, что «Спартак» поспешил с увольнением тренера.

«Это потеря для «Спартака». Нужно было дать тренеру поработать до конца сезона, а там уже смотреть. Но здесь, наверное, все дело в том, что отыграть назад было нельзя, поскольку были достигнуты договоренности с Ваноли, возможно, подписаны какие-то бумаги и даже выплачены некоторые бонусы. В клубе просто не ожидали, что Витория успешно выступит в Лиге Европы, хотя в чемпионате результаты у «Спартака» провальные.

Плюс я читал, что если у Витории нет определенного места в чемпионате, то компенсация за увольнение выплачивается ему не в полном объеме. Это тоже могло повлиять на решение клуба», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Известный в прошлом футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России отметил также тот факт, что сменщик Витории в «Спартаке» Паоло Ваноли станет десятым наставником команды за десять лет. По мнению Деменко, говорить о полноценной работе тренера при такой чехарде не приходится.

«Федуна где-то тоже можно понять, все-таки девятое место в чемпионате это не тот результат, которого ему хотелось бы.

Но если проанализировать, то в «Спартаке» сменилось девять тренеров за десять лет — это безумие какое-то. Не работа, а непонятно что. Для болельщиков это непонятно. Для меня это непонятно.

Так что, руководству клуба где-то уже пора довериться тренеру. Тем более, что в Лиге Европы мы увидели, что как бы тяжело все не складывалось в команде, но результат есть. Можно говорить о том, что где-то повезло, но все равно, два раза обыграть «Наполи» — это дорогого стоит. Я считаю, что Витория нашел связь с футболистами, игроки достаточно хорошо высказывались о тренере, болельщики также говорят о том, что нужно было дать ему еще поработать. Уверен, что португалец после такого выступления в Лиге Европы получит хорошие предложения в Европе», — считает Деменко.

Деменко считает, что в текущей ситуации Ваноли будет добиться результата гораздо сложнее, чем Витории. И надеется, что итальянец получит усиление состава в межсезонье.

«Ваноли сейчас начинает все с нуля. В «Спартаке» собраны неплохие футболисты, но Витория уже знает сильные и слабые их стороны, а новому тренеру это только предстоит узнать. И требовать от него будут места в первой четверке, чтобы попасть хотя бы в Лигу конференций. Но даже если последнюю игру с «Сочи» взять. Хорошо ведь «Спартак» играл, лучше соперника. Но так вот сложилось в итоге, что проиграли 0:3 — это футбол, он непредсказуем. «Бавария» насколько топ-клуб, но тоже может 0:5 проиграть не самому сильному сопернику. А если бы команда выиграла у «Сочи», то вообще бы разговоры сейчас другие были про отставку Витории. Он бы был в пяти очках от первой тройки.

По Ваноли тоже разные разговоры идут. Он ведь работал с молодежью, помощником, но главным не был и опыта у него нет. И непонятно, сможет ли он принести что-то новое и свежее. Если только ему не привезут несколько качественных игроков. Уверен, что он будет на этом настаивать», — сказал экс-футболист «Спартака».

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