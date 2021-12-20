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Спорт

«Сжимал Загитову, как губку»: Ягудин о страсти Медведевой и Милохина и травмах учениц Тутберидзе

Интервью Ягудина об итогах «Ледникового периода» и интригах чемпионата России

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Алексей Ягудин и Алина Загитова на «Ледниковом периоде»

Алексей Ягудин и Алина Загитова на «Ледниковом периоде»

Пресс-служба Первого канала
Олимпийский чемпион, ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин рассказал в интервью «Газете.Ru», как сжимал Алину Загитову в объятьях из-за сильных переживаний за свою супругу Татьяну Тотьмянину, когда та исполняла рискованные элементы в паре с актером Иваном Колесниковым, порассуждал о поцелуе между Евгенией Медведевой и Даней Милохиным и посоветовал им «полизать друг другу», прокомментировал «нелепую» травму Алены Косторной и назвал «катастрофой» возможное снятие Александры Трусовой с чемпионата России, а также признался, почему ему «надоело» жалеть проваливающихся российских одиночников.

— Все выпуски «Ледникового периода» уже отсняты. Каким вы запомните этот сезон? В чем он был особенным?

— Особенность этого сезона в том, что такого количества очень сильных пар еще никогда не было. Может, я, конечно, что-то забыл, потому что «Ледниковый период» идет не первый год, но такого высокого уровня я не помню. Казалось бы, что еще можно придумать? Но все равно придумывают! По артистическим находкам, именно по креативу этот сезон отличается от предыдущих.

— Как оцените судейство?

— Оно всегда прекрасно (улыбается).

Максим Траньков говорил, что жестко отсудил номер Евгении Медведевой и Дани Милохина «Кай и Герда», потом посмотрел по телевизору, и ему показалось, что все было не так уж плохо. Но оценки уже стоят.

— Есть такое негласное правило: недоволен оценками — работай больше. Чтобы не было таких моментов, когда возникают вопросы: ставить 5,9 или 6,0. А может быть, даже 5,8? Меня так учили. В «Ледниковом периоде» все равно ведь есть спортивная составляющая.

Татьяна Тарасова говорила мне, что в спорте надо быть даже не на одну, а на десять голов выше — тогда не будет спорных решений. В «Ледниковом периоде», конечно, больше шоу, но оценки все равно есть, поэтому это правило работает.

Эту истерию по поводу 5,8 или 5,7 я вообще не понимаю. Участники сходят с ума! И эта история постоянна и циклична. Такое было и в прошлом году — особенно ближе к финалу: когда кто-то получает не очень высокую оценку, то сразу было такое расстройство.

Я не понимаю. Ну ребят, вы состоявшиеся люди, известные, успешные в своих профессиях, с детьми… и расстраиваться из-за каких-то 5,9 — вообще не понимаю смысла.

— Тут даже больше расстройства, чем в спортивном фигурном катании?

— Ну, понятно, что нельзя сравнить проигрыш чемпионата мира или Олимпиады с поражением на «Ледниковом периоде». Лично для меня проигрыш «Ледникового периода» заканчивался на следующий же день после окончания съемок. А в спорте поражение переживаешь достаточно долго, потому что это твоя основная профессия. «Ледниковый период» я воспринимаю как шоу! Это развлечение для людей. Мы хотим показать, как люди, не имеющие опыта в фигурном катании, выступают и что из этого получается. Все.

Сегодня 5,9, завтра — 6,0. У вас что, жизнь поменяется? На чем вы делаете акцент? А они делают. С другой стороны, это показатель того, что люди приходят не просто так покататься. Покататься можно и в центральном парке в Москве.

— Медведева и Милохин всех удивили завершением своего номера — они поцеловались. А вас насколько это шокировало? На ваш взгляд, это было сделано только для того, чтобы получить высокие оценки, или между ними есть какая-то искра?

— Есть ли между ними есть искра, надо спросить у самих Жени и Дани. Я не живу ни с одним, ни с другой. Ну поцеловались и поцеловались… Мне вообще все равно. Ну и что теперь? Ну, полижите друг другу.

Да все целуются! Особенно в «Ледниковом периоде». Все обнимались. А поцелуи — это вообще какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь все поголовно начали.

Даже шутили на эту тему, что, видимо, все запомнили комментарий Татьяны Анатольевны: «Ух, вот это была страсть! Сэ-э-экс мы ощущали — он летал здесь в воздухе» (пародирует голос Тарасовой). И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься».

— Интересно, что дальше поцелуев никто пока не зашел.

— Ну, все-таки показывать на экранах-то что-то надо. А если мы пойдем дальше… Хотя наши участники все равно найдут, чем удивить. Как я говорил, этот сезон уже поразил креативом. Думаю, и в дальнейшем участники тоже найдут какие-то фишечки, которые в дальнейшем смогут превзойти поцелуй на льду.

— Какие пары раскрыли свой потенциал максимально в этом сезоне «Ледникового периода»?

— Раньше я говорил — Даня Милохин с Женей Медведевой, Федор Федотов с Татьяной Волосожар, Кирилл Зайцев, до сих пор штурмующий высоты здесь (Зайцев в паре с Оксаной Домниной в это время повторял номер на катке за спиной Ягудина. — «Газета.Ru»). Но также хочу отметить, что вторую половину сезона очень сильно провели Татьяна Тотьмянина с Иваном Колесниковым.

Если в начале я сжимал всю Алину Загитову, как губку, потому что мне было так страшно за них, — боялся, как бы чего не произошло, — то сегодня на одной из поддержек я всего лишь сжимал руку Алины. Я переживаю. Хотя мне в целом все равно, займут они второе, третье или 18-е место, но все-таки это моя супруга и хочется, чтобы все было идеально.

Вот эти четыре пары я бы выделил. Также был неплох Гела Месхи в паре с Яной Хохловой, но все-таки чуть похуже, и еще я отметил бы Макара Запорожского с Екатериной Бобровой.

— Одно шоу заканчивается, но на днях начинается другое — чемпионат России...

— Да, олимпийские шоу!

— Этот чемпионат будет лучшим за последние годы?

— Однозначно. В спортивных парах, как я понимаю, есть три основных дуэта, но также за путевку на Игры серьезно борется и четвертая пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они тоже вполне могут поехать в Пекин. Таким образом, здесь четыре пары претендуют на три места.

В танцах посмотрим, кто заберет третью квоту на Игры (Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин долгое время входят в основной состав сборной России, поэтому их поездка на Олимпиаду не вызывает сомнений. — «Газета.Ru»). Но в танцы я никогда не лез, потому что вообще не понимаю, что они там делают.

У мужчин понятно, что ничего не понятно. Невозможно предсказать, кто будет в составе сборной на Олимпиаде.

У девочек самый сильный состав. Так что да, за последние годы это будет самый крутой чемпионат России. Жалко, что Дарья Усачева, к сожалению, поломалась, и обидно из-за нелепой травмы Алены Косторной. Для фигуристов нормально, когда ты ломаешь ногу, тянешь спину, плечо... но кисть? Жалко, что мы потеряли Алену.

— Также проблемы со здоровьем были у Трусовой — писали о переломе кости в ноге.

— Я лично жду Сашу на чемпионате России! Буду комментировать чемпионат оттуда и новостей о том, что она не приедет, не слышал. Если мы потеряем еще кого-то, это совсем трагедия будет.

— Травмы в олимпийский сезон — это закономерность, поскольку все выкладываются на 200%?

— Нет, это спорт, так просто сложилось. У нас в «Ледниковом периоде» тоже люди на грани. У кого-то разрыв мениска (речь о Татьяне Волосожар — «Газета.Ru»), у Макара Запорожского с плечом проблема, у моей супруги Татьяны Тотьмяниной камни выходят из почек. Кто-то еще поломался, Ксения Бородина падала. Даже у нас травмы пошли ближе к финалу, что уж говорить о спорте высших достижений

— В прямом эфире Первого канала не будут показывать прокаты мужчин, в отличие от женщин, спортивных пар и танцев на льду. Они не заслужили?

— Не показывают, значит, не заслужили. Может, они подумают уже наконец-то: «Как так, всех показывают, а нас нет?» Может, причины не в отсутствии эфирного времени, а в том, что мы не можем откататься чисто ни разу. Вряд ли они об этом будут задумываться.

— В этом сезоне вы, кажется, жестче комментируете неудачи российских одиночников.

— Я раз посмотрел — где-то пожалел. Второй посмотрел, третий, четвертый... А потом просто надоело по-человечески. А знаете, почему надоело? Потому что наши парни все могут. На тренировках и на шестиминутной разминке они все прыгают. А потом выходят выступать — и ничего не показывают.

Мне абсолютно все равно, как они закончат — на каких местах. Естественно, хочется, чтобы парни были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдет.

Но мне не все равно, где сборная России будет в командном турнире Олимпиады. Хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде.

— А кто сейчас самый достойный кандидат от мужчин, чтобы выступать в составе сборной России в командном турнире?

— Ой... Дело в том, что в короткой программе выступают десять участников, а в произвольной — только пять. И по итогам короткой можно так улететь вниз, что никакая девочка с прекрасным прокатом команду не спасет. У Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет сложнейшая задача — понять, кто из парней откатает две короткие и две произвольные программы в Пекине. Нам сейчас остается только надеяться на то, что наши одиночники наконец все-таки покажут то, что они в реальности умеют делать. А я не хочу загадывать.

— Если говорить о женском составе сборной, то у нас есть Камила Валиева с тройным акселем. Она выступает так мощно, что ее место в командном турнире в Пекине не вызывает сомнений, и кажется, что ей стоит отдать обе программы. Но в то же время Валиевой только 15 лет, и неизвестно, как она справится с огромным давлением на Олимпиаде. Что делать в такой ситуации?

— Решать федерации. У нас три квоты в женском одиночном катании, и в Пекин поедут три очень сильные девчонки, способные втроем подняться на подиум в личном турнире. В команднике нам светит потенциальное золото. Кого ставить?

Сделать ставку на то, что Камила выиграет личный турнир, а в командник поставить двух других девочек? Это решать не мне. И извините, но Камиле Валиевой еще надо отобраться на Олимпиаду.

— У вас классный аккаунт в TikTok. Как придумываете столько идей для видео?

— Этим занимается няня наших с Таней детей. Она помогает находить смешной материал. Времени занимает нереальное количество! Потом она снимает, монтирует видео и выкладывает в TikTok. Я даже не захожу туда. И она на меня орет: «Леша, выставляй! Уже надо по времени». Я говорю: «У меня «Ледниковый». Няня: «Нет! Уже надо выставлять! Время уходит!». Снимаем-то мы для Instagram, но озвучка и всякие эффекты идут из TikTok.

— Сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон». Слышали? Опасаетесь?

— Если фамилии Загитовой и Медведевой, может, кто-то и не слышал, то про «Омикрон», я думаю, знают все. А как на него реагировать? Слушайте, я вакцинировался и сплю спокойно. Это как «заплатил налоги и спи спокойно». Люди настолько скептически к этому вопросу относятся... А я топил и буду топить за вакцинацию.

Мы удивляемся, что нас куда-то закрывают, что-то нам не позволяют, вводят QR-коды... Так происходит по всему миру. Мы не единственная такая «ужасная» страна с такой «ужасной» политикой. Почему бы не вакцинироваться и спать спокойно? Я не понимаю этой истерии. Почему люди выступают со словами «мы против»? Против чего? Против своего же здоровья?

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