Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Навка ответила на вопрос о зарплате своей дочери Надежды 18:51
В Минобороны США собрались следить за Россией и Китаем... 18:50
«Надел его потную майку, это было отвратительно»: Атенсио... 18:43
Посольство США заявило о создании евроатлантического будущего... 18:43
Навка о Пескове: муж знает, что мне бесполезно что-то запрещать 18:34
Несколько участников группы BTS заболели COVID-19 после поездки... 18:34
Бывший премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом... 18:22
Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в оборонной сфере 18:11
WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против... 18:00
Пассажиры заблокированы на борту севшей на мель... 17:58
Спорт

Валиева идет к Олимпиаде: женщины выступают в произвольном прокате. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
На чемпионате России женщины показывают произвольную программу. По итогам коротких прокатов лидирует Камила Валиева, Анна Щербакова занимает третье место, а Александра Трусова идет пятой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:50

На льду появляется Валерия Шульская.

18:49

За свою программу спортсменка получает 94,22 балла. Это дает ей в общей сумме 155,40 балла.

18:47

В начале стоит у спортсменки двойной аксель, и прекрасно она с ним справляется. Следом идет каскад тройной тулуп + тройной тулуп, и его Вероника тоже делает, а вот с сольным тройным флипом не справляется — падает. Зато каскад тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов сделан, пусть и не идеально. Не получается у нее и тройной лутц, к которому нужно было прицепить второй прыжок. Также падает фигуристка с тройного флипа, с двойным акселем тоже проблемы возникают. Увы, к сожалению, далеко не все получилось у этой фигуристки.

18:43

Вероника Петеримова покажет свою произвольную программу.

18:42

Яметова получает за произвольную программу 131,65 балла, что дает ей в общей сумме 191,37 балла. Вау!

18:41

Двойной аксель у фигуристки выполнен чисто, следом тройной лутц тоже исполнен прекрасно. Каскад двойной аксель + тройной тулуп тоже в хороших плюсах. Тройной флип + двойной тулуп тоже без проблем покоряется спортсменке. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сделан, как и сольный тройной флип. Тройной риттбергер — чисто! Дорожка шагов на четвертый уровень, вращения — тоже. Прекрасный прокат, прокат практически жизни выдала спортсменка.

18:36

Вероника Яметова появляется на арене.

18:34

Судьи ставят фигуристке за произвольную программу 106,97. Это дает ей в общей сумме 166,02 балла.

18:34

Первым ставит фигуристка достаточно сложный каскад из двух тройных прыжков, а следом делает два прекрасных сольных элемента, в том числе и двойной аксель. Вращения у нее на четвертый уровень. Тройной риттбергер сделан чисто, легко, а вот с тройного лутца фигуристка падает. Зато каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов получается хорошим. Степаут на тройном сальхове не позволяет прицепить к нему второй прыжок, к сожалению. Недовольна собой фигуристка, но все силы она отдала.

18:28

Следующей выступит Полина Свириденко.

18:28

За свою программу Онищенко получает 10605 балла. Это дает ей в общей сумме 163,56.

18:25

Первым ставит фигуристка каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и достойно с ним справляется. Сольный тройной лутц получается здорово, а вот на тройном риттбергере есть недокрут. Зато тройной флип вышел здоровским. Дорожка шагов не получает высокий уровень, только второй, а вот каскад двойной аксель + тройной тулуп сделан очень неплохо, как и тройной лутц + двойной тулуп. Сольный двойной аксель тоже получается весьма неплохим. Очень достойно справляется со своей программой фигуристка.

18:20

На лед выходит Арина Онищенко.

18:20

За свое выступление фигуристка получает 118,01 балла. Это дает ей в общей сумме 171,62 балла. Достаточно долго выставляли баллы Гущиной.

18:13

С двойным акселем фигуристка справляется прекрасно, как и с каскадом тройной лутц + тройной тулуп. С тройным флипом проблем тоже не возникает, как и с еще одним двойным акселем. Вращения у фигуристки на четвертый уровень, а во второй части программы был сделан каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Следом отлично делает Ксения и тройной флип + двойной тулуп, и сольный тройной риттбергер. Дорожка шагов получается тоже на четвертый уровень. И это было вау! Практически безупречную программу показала сейчас Гущина. Браво!

18:07

Открывает произвольную программу Ксения Гущина.

18:00

На льду появляется первая разминочная группа. Всего будет три разминки по шесть фигуристок.

17:55

Изначально на втором месте оказалась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Однако уже после соревнований были пересмотрены оценки, и с фигуристки судьи сняли балл — штраф за задержку старта. Подробнее об этом инциденте можно узнать в этом материале:

17:50

Стартовый порядок фигуристок таков:

close
100%
17:45

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! На чемпионате России начинается самый жаркий вид — женщины соревнуются в произвольной программе. Выступления начнутся в 18.00 по московскому времени.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+