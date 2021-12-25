Валиева идет к Олимпиаде: женщины выступают в произвольном прокате. LIVE

18:47

В начале стоит у спортсменки двойной аксель, и прекрасно она с ним справляется. Следом идет каскад тройной тулуп + тройной тулуп, и его Вероника тоже делает, а вот с сольным тройным флипом не справляется — падает. Зато каскад тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов сделан, пусть и не идеально. Не получается у нее и тройной лутц, к которому нужно было прицепить второй прыжок. Также падает фигуристка с тройного флипа, с двойным акселем тоже проблемы возникают. Увы, к сожалению, далеко не все получилось у этой фигуристки.