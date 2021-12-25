Валиева идет к Олимпиаде: женщины выступают в произвольном прокате. LIVE

В начале стоит у спортсменки двойной аксель, и прекрасно она с ним справляется. Следом идет каскад тройной тулуп + тройной тулуп, и его Вероника тоже делает, а вот с сольным тройным флипом не справляется — падает. Зато каскад тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов сделан, пусть и не идеально. Не получается у нее и тройной лутц, к которому нужно было прицепить второй прыжок. Также падает фигуристка с тройного флипа, с двойным акселем тоже проблемы возникают. Увы, к сожалению, далеко не все получилось у этой фигуристки.
Яметова получает за произвольную программу 131,65 балла, что дает ей в общей сумме 191,37 балла. Вау!
Двойной аксель у фигуристки выполнен чисто, следом тройной лутц тоже исполнен прекрасно. Каскад двойной аксель + тройной тулуп тоже в хороших плюсах. Тройной флип + двойной тулуп тоже без проблем покоряется спортсменке. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сделан, как и сольный тройной флип. Тройной риттбергер — чисто! Дорожка шагов на четвертый уровень, вращения — тоже. Прекрасный прокат, прокат практически жизни выдала спортсменка.
Судьи ставят фигуристке за произвольную программу 106,97. Это дает ей в общей сумме 166,02 балла.
Первым ставит фигуристка достаточно сложный каскад из двух тройных прыжков, а следом делает два прекрасных сольных элемента, в том числе и двойной аксель. Вращения у нее на четвертый уровень. Тройной риттбергер сделан чисто, легко, а вот с тройного лутца фигуристка падает. Зато каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов получается хорошим. Степаут на тройном сальхове не позволяет прицепить к нему второй прыжок, к сожалению. Недовольна собой фигуристка, но все силы она отдала.
Первым ставит фигуристка каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и достойно с ним справляется. Сольный тройной лутц получается здорово, а вот на тройном риттбергере есть недокрут. Зато тройной флип вышел здоровским. Дорожка шагов не получает высокий уровень, только второй, а вот каскад двойной аксель + тройной тулуп сделан очень неплохо, как и тройной лутц + двойной тулуп. Сольный двойной аксель тоже получается весьма неплохим. Очень достойно справляется со своей программой фигуристка.
За свое выступление фигуристка получает 118,01 балла. Это дает ей в общей сумме 171,62 балла. Достаточно долго выставляли баллы Гущиной.
С двойным акселем фигуристка справляется прекрасно, как и с каскадом тройной лутц + тройной тулуп. С тройным флипом проблем тоже не возникает, как и с еще одним двойным акселем. Вращения у фигуристки на четвертый уровень, а во второй части программы был сделан каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Следом отлично делает Ксения и тройной флип + двойной тулуп, и сольный тройной риттбергер. Дорожка шагов получается тоже на четвертый уровень. И это было вау! Практически безупречную программу показала сейчас Гущина. Браво!
Изначально на втором месте оказалась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Однако уже после соревнований были пересмотрены оценки, и с фигуристки судьи сняли балл — штраф за задержку старта. Подробнее об этом инциденте можно узнать в этом материале: