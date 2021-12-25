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Спорт

Большие амбиции и странный состав. Что ждет Россию на молодежном ЧМ

Молодежная сборная России уступила Канаде перед чемпионатом мира

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Матч молодежных сборных России и Канады

Матч молодежных сборных России и Канады

Официальный сайт ФХР
В Эдмонтоне и Ред Дире с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России, прилетевшая в Северную Америку в неоптимальном составе, в контрольной игре уступила Канаде. «Газета.Ru» анонсирует турнир.

Перенос из Швеции

Изначально 46-й молодежный чемпионат мира по хоккею должен был впервые пройти в шведском Гетеборге, однако Международная хоккейная федерация (ИИХФ) еще в сентябре 2020 года объявила об изменениях.

В Швецию лучшие молодые хоккеисты планеты отправятся через два года, а мировой форум-2022 проведут канадские Эдмонтон и Ред Дир. Это компенсация второму городу, так как он вместе с Эдмонтоном должен был принять прошлогодний турнир, но из-за коронавируса соревнования прошли только в главном городе провинции Альберта.

Тогда все жили в «пузыре», зрителей на турнир не допускали. Нынешний чемпионат должен был стать совсем другим. Организаторы в начале зимы заявили, что на турнир продано уже 90% билетов, а посетить матчи болельщики смогут без ограничений, но при этом должны будут подтвердить документально прохождение полной вакцинации.

Однако 23 декабря из-за распространения нового «омикрон»-штамма правительство провинции Альберта ограничило посещаемость всех публичных мероприятий до 50%, а также запретило употребление на трибунах еды и напитков.

Поражение от Канады

Но хотя бы у этого турнира на трибунах будут зрители. А вот игрокам придется жить все-таки в «пузыре», что, конечно, не слишком удобно, зато безопасно.

Кроме того, «омикрон»-штамм повлиял еще и на расписание контрольных матчей, которых у каждой сборной-участницы должно было быть перед стартом турнира по два.

В итоге все переигралось, и число подготовительных встреч сократилось вдвое. Так, сборная России лишилась возможности проверить свою готовность к форуму на Германии.

Зато подопечные Сергея Зубова сохранили в календаре матч против Канады, с которой сыграли в ночь на 23 декабря по московскому времени после прохождения двухдневного карантина по прилету.

Матч вышел неоднозначным. Молодые российские хоккеисты уже по ходу первого периода уступали со счетом 0:4, но смогли свести все к достойному, хоть и неудачному исходу — 4:6.

«Красная машина» полетела в Северную Америку за медалями, а то и за победой, которой страна не видела на молодежных чемпионатах мира с той самой банды-2011 Валерия Брагина во главе с Владимиром Тарасенко и Артемием Панариным.

Правда, сейчас оценить перспективы российской молодежки очень сложно. Вроде, и бороться команда может, но вот за что конкретно? И явно главным фаворитом Россия не выглядит.

Кадровые решения

Шансы молодежки могли бы быть гораздо выше, если бы не ряд событий, произошедших до турнира. И ладно бы речь шла о каких-то объективных обстоятельствах, негативно повлиявших на перспективы. Так нет же, все заварила сама Федерация хоккея России (ФХР).

Во-первых, буквально за месяц до МЧМ у молодежной сборной сменился тренерский штаб. Вместо Игоря Ларионова команду возглавил другой бывший отечественный звездный энхаэловец Сергей Зубов.

Да, под руководством Ларионова молодежка в прошлом году осталась без медалей, слабо выступив в плей-офф и заняв лишь четвертое место (0:5 от Канады в полуфинале и 1:4 от Финляндии в игре за бронзу).

Но сразу после турнира Ларионова никто не уволил. Об увольнении вообще вроде бы не шло речи, но что-то произошло незадолго до нынешнего турнира, и штаб сменился.

Кажется, что дело в независимой позиции Ларионова, которая вошла в противоречие с мнением главы штаба сборных России Романа Ротенберга.

Косвенным подтверждением тому стал состав на турнир. В молодежную сборную не взяли ни одного хоккеиста, выступающего в североамериканских лигах, хотя там есть ряд игроков, которые выглядели незыблемыми и незаменимыми для команды.

Но ФХР активно борется с отъездом молодых игроков за океан, а Госдума даже принимает направленные на эту борьбу законы, и вот, игроки из Северной Америки уже не нужны молодежной сборной. Сигнал довольно четкий.

А еще в команду не взяли форварда системы омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко. Зубов объяснил это тем, что нападающий сейчас находится не в лучших физических кондициях, а физика является основой его мастерства.

Выглядит такое объяснение практически нелепо, ведь речь идет об игроке, которого многие эксперты считают одним из главных фаворитов предстоящего драфта в НХЛ.

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева в своем Telegram-канале написала, что реальная причина в том, что Мирошниченко дважды отказывал в переходе в санкт-петербургский СКА. И это очень похоже на правду. Тем более из системы СКА на турнир отправились сразу десять игроков.

Вопрос: может ли сборная, сформированная по таким принципам, пусть и обладающая в составе таким бриллиантом, как Матвей Мичков, рассчитывать на успех?

Расписание России

Битвы российскую молодежку ждут нешуточные. У соперников очень серьезные составы, состоящие из проспектов клубов НХЛ.

Например, оформивший в контрольном матче против России дубль Мэйсон Мактавиш даже успел дебютировать в нынешнем сезоне в составе «Анахайм Дакс» в сильнейшей лиге мира.

Россия попала в группу В вместе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией и сыграет свои матчи в Ред Дире.

Чтобы выйти в плей-офф, нужно обойти всего одного соперника, но первое или второе место в квинтете гарантирует четвертьфинальный поединок в том же Ред Дире. А вот с полуфинала уже все матчи состоятся в Эдмонтоне, так что переезжать, если нужна медаль, все равно придется.

В другой подгруппе выступят Канада, Финляндия, Германия, Чехия и Австрия. В этом году в турнир возвращается стыковая серия за выживание. В ней до двух побед сразятся те, кто займет в группах последние места.

Почти все встречи группового этапа сборная России начнет в 0.30 по московскому времени. В ночь на 27 декабря она сразится со Швецией, на 28 декабря сыграет с Швейцарии, после дня отдыха попробует силы со Словакией, а закончит этап матчем в 5.30 утра в новогоднюю ночь против США.

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