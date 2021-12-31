Непряева борется за медаль: женщины бегут масс-старт на «Тур де Ски». LIVE

17:05

Всего на старт выйдут 68 лыжниц, которые уйдут на старт одновременно. В гонке примут участие семь россиянок. Четвертый стартовый номер получила Наталья Непряева, 12-й — Татьяна Сорина. Яна Кирпиченко выступит под 22-м номером, Екатерина Смирнова – под 33-м, Анастасия Рыгалина – под 40-м, Лилия Васильева – под 43-м, Христина Мацокина – под 58-м.