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Спорт

«Отправим назад первым же самолетом»: Джокович отказался вакцинироваться и вызвал скандал

Правительство Австралии угрожает выгнать Джоковича с Australian Open из-за отсутствия вакцины

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Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Reuters
Первая ракетка мира Новак Джокович наотрез отказался вакцинироваться, сославшись на медицинские противопоказания. Участие легендарного серба в Australian Open оказалось под угрозой, поскольку туда пускают только вакцинированных спортсменов, однако Джокович добился для себя исключения. Это так возмутило правительство, прессу и обычных жителей Австралии, что организаторы Australian Open потребовали раскрыть врачебную тайну его медотвода от вакцины.

Накануне Джокович выложил в Instagram радостный пост, в котором сообщил: «Я направляюсь в Австралию, мне дали медотвод. Вперед, 2022-й!»

Таким образом, серб получил исключительное право участвовать в Australian Open без вакцины и даже не отбывать при этом 14-дневный карантин.

Теннисист по прозвищу Ноле давно отказывается вакцинироваться, ссылаясь на противопоказания, но не раскрывает их.

Такую секретность звезда тенниса объясняет тем, что не желает давать конкурентам информацию о своих проблемах со здоровьем, а принудить серба обнародовать такие данные никто не может — врачебная тайна.

Однако все эти объяснения сейчас вызывают лишь ярость некоторых жителей Австралии, к которым пришла волна заражения новым штаммом коронавируса — «омикроном».

Ответственный за борьбу с коронавирусом в штате Виктория (где пройдет Australian Open) Йерун Веймар сообщил 3 января, что на вверенной ему территории наблюдается «беспрецедентное число положительных случаев»: за сутки было зафиксировано 8577 новых заражений.

Также Веймар отметил, что за первые три дня 2022 года в штате было обнаружено столько случаев коронавируса, сколько не было за весь первый год пандемии.

На этом фоне австралийская пресса разносит в пух и прах Джоковича и его безответственное отношение к вакцинации.

«Все, кто придет на Australian Open, должны выполнить свой патриотический долг: освистывать Джоковича на всех его матчах. Дать ему медотвод — позорное решение. Организаторам турнира должно быть безумно стыдно», — написала журналистка Саманта Льюис, чьи слова приводит «Чемпионат».

«Австралийцам отказывают в медотводе на протяжении двух лет, а этот теннисист, который осмеливается вести себя подобным образом во времена пандемии, так быстро получил освобождение от вакцинации. Новак Джокович — легенда на все времена. Но его участие в Australian Open, на мой взгляд, не является настолько уж важным», — написал в соцсетях радио- и телеведущий Энди Махер.

«Что за бред?! Люди встают в пять утра, чтобы занять очередь на сдачу ПЦР-теста, а потом еще ждут результаты неделю, — и все равно будут отбывать карантин. Чертовски досадно видеть, что для Джоковича сделали исключение. Фарс», — написал журналист Джон Ральф.

«Вот это лицемерие! Новаку дали медотвод ради его участия в Australian Open, в то время как некоторые австралийцы не могут даже летать между штатами, чтобы увидеться с умирающими близкими», — подчеркнул спортивный репортер Берни Коэн.

Правительство Австралии тоже не в восторге.

«Когда Джокович прибудет в Австралию, он должен будет предоставить приемлемое доказательство того, что не может быть вакцинирован по медицинским соображениям, чтобы путешествовать на тех же условиях, что и вакцинированные люди, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, чьи слова приводит Daily Mail.

— Если этих доказательств окажется недостаточно, с ним обойдутся так же, как с любым другим человеком: он отправится домой первым же самолетом. Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил».

Правительство штата Виктория и Ассоциация тенниса Австралии обратились к сербу с просьбой успокоить общественность и обнародовать причину своего отказа от вакцинации.

«Мы бы хотели, чтобы Новак помог нам с этой проблемой, но в конечном счете это его личное дело, — отметил глава Ассоциации Крейг Тили. — По закону мы не имеем права раскрывать медицинскую информацию спортсменов. Но я бы советовал Джоковичу быть открытым в данном вопросе, поскольку в последние два года мы пережили очень тяжелые времена и нам важно убедиться, что все опасения в нарушении порядка являются необоснованными».

Пока что Джокович хранит молчание. Но как же ему вообще удалось получить исключение?

В Австралии одобряется отказ от вакцинации в случае, если человек:

1) за последние шесть месяцев перенес коронавирус;

2) испытывает проблемы с сердцем в последние три месяца;

3) перенес серьезную операцию или госпитализацию с угрозой для жизни;

4) тяжело перенес первую вакцинацию от коронавируса;

5) испытывает проблемы с психическим здоровьем;

6) при беременности.

Из этих вариантов самым вероятным выглядит первый: может быть, Джокович успел перенести коронавирус за последние полгода и не оповестил об этом публику. Остальные варианты придется отмести, так как серьезных проблем со здоровьем у профессионального спортсмена, к счастью, в последнее время не было.

Что же касается обвинений Джоковича в «блате», то правительство штата Виктория сообщило, что местные врачи рассмотрели все заявки о медотводе в анонимном порядке, не зная, судьбу какого теннисиста решают. Таким образом, серб должен был получить медотвод на общих основаниях и по объективным причинам, а не потому, что он мировая звезда, которая может одержать рекордную, 21-ю победу на турнирах «Большого шлема» и потому приковывает огромное внимание к Australian Open.

Впрочем, австралийцы сейчас не особо верят в эту версию. И, похоже, Джоковичу не избежать холодного приема на кортах Мельбурна, если его все-таки допустят до турнира.

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