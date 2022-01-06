«Работа в Госдуме — не то, чем бы я хотела заниматься»

Синхронистка Светлана Ромашина, на Олимпиаде в Токио завоевавшая рекордную седьмую золотую олимпийскую медаль, была признана лучшей спортсменкой России по итогам 2021 года. В интервью «Газете.Ru» она призналась, что не считает награды, высказалась о санкциях против российского спорта, объяснила, почему не хочет работать в Госдуме, а также заявила, что пока не завершила карьеру и не исключает своего появления на Играх-2024 в Париже.

— Светлана, в декабре вы получили Национальную спортивную премию как лучшая спортсменка 2021 года — наши поздравления. Что для вас значит эта награда?

— Спасибо большое. Наверное, кто-то считает, что когда медалей накапливается много, они становятся чем-то обычным, не запоминаются. На самом деле, это не так: медали и все награды занимают особое место в памяти, вызывают определенные эмоции. Конечно, приятно получить эту награду — наконец, за столько лет спортивной карьеры и после завоевания седьмой золотой олимпийской медали. Так случилось, что именно в этот раз меня удостоили этой премии. Спасибо, что удостоили, это действительно приятно. Я уже поставила ее на полочку, выделила ей место по центру. Год получился достаточно насыщенный и очень богатый на награды.

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— Спортсмены — люди суеверные, мы такой счет не ведем. Мы бы и медали не считали, если бы за нас это не делали журналисты. Говорят, считать медали, складывать их — плохая примета, и у меня это как-то с детства пошло. Самое главное, что мы не меряемся друг с другом: вот, мол, у меня есть такая премия, а у тебя нет. По крайней мере, в нашем коллективе такого точно нет.

«Нельзя было доводить до запрета флага и гимна»

— Главным спортивным событием ушедшего года, безусловно, стали Олимпийские игры, где вы завоевали рекордные медали. Какой для вас осталась Олимпиада в Токио?

— Для меня эти Олимпийские игры, наверное, были самыми тяжелыми. Не в физическом плане, ни в коем случае. Даже несмотря на то, что я — одна из самых возрастных в нашей команде, я себя на такой возраст не ощущаю. В воде мне очень комфортно и по сей день — может быть, лучше, чем многим молодым девчонкам. Вся тяжесть заключалась в эмоциональном состоянии, потому что я еще и мама. Конечно, на тренировке я, в первую очередь, спортсмен, но сердце разрывается: я постоянно беспокоилась, как дочь растет в мое отсутствие. С учетом того, что изначально я была мамой-наседкой, никуда от себя не отпускала ребенка, постоянно была с ней с самого рождения, мне время разлуки давалось очень тяжело.

А если вспомнить перенос Олимпиады, ковидные ограничения, переживания по поводу каждодневных тестов на Олимпийских играх — когда каждое утро ждешь результатов и молишься, чтобы все было чисто, — все это добавляло стресса.

К тому же, в синхронном плавании сняли команду Греции, которая приехала с положительными результатами — а мы с ними были в одной разминке. Это был далеко не самый приятный момент.

— Если говорить об эмоциональной нагрузке, напрягало ли, что приходилось выступать без национальной символики и гимна?

— Знаете, к этому, мне кажется, мы изначально были готовы. Мы же знали об этом заранее — фактически, за полгода, если не раньше. И в этой ситуации мы понимали, что, наверное, это было одним из лучших вариантов, которые могли случиться. Могло дойти до того, что Россия вообще бы не поехала на Олимпийские игры. С другой стороны, надо прекрасно понимать, что и до этого состояния вообще нельзя было доводить. Наверное, это и является основной загвоздкой: такого не должно было случиться.

Конечно, без флага и гимна некомфортно, непривычно. Но при этом очень многие страны — даже не в синхронном плавании, в других видах спорта, — видели нашу экипировку и понимали, что мы русские. Они подходили к нам и говорили по-английски: «о, вы русские»?

А мы, к сожалению, даже не могли им так ответить, потому что это было запрещено. И нам приходилось только кивать головой, улыбаться и говорить: «да, мы из Олимпийского комитета России, из той страны, которую вы назвали».

В какой-то степени это было неприятно, но мне кажется, что в целом российская сборная на Играх показала, что мы готовы ко всем ситуациям. И тем диванным критикам, которые говорили, что вообще не нужно было ехать без флага, стоит посмотреть на наши результаты, медали, и подумать о том труде, который спортсмены вкладывают в эти медали. Это ведь основная цель атлетов в жизни.

— Вы справедливо сказали, что до таких санкций не должно было дойти, однако, раз уж они были введены, их хоть как-то можно понять и принять. Но история с запретом синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя — что это было?

— Сейчас это вспоминается с улыбкой и смехом. Хотя тогда это был шок. У нас действительно была запланирована очень интересная программа, «Калинка» в современной обработке от российской группы Little Big, которая должна была ехать на Евровидение. И это должно было прогреметь. Нарисовали очень красивые эскизы с медведем, причем сначала хотели изобразить медведя с открытой пастью, где видно зубы. Но потом подумали: нет, наверное, все решат, что русские — агрессоры, не стоит этого делать. И нарисовали такого доброго мишку с балалайкой. Но и этого мишку не пропустили!

Мы были крайне удивлены, начали думать, что же вообще можно нарисовать, что бы никак не ассоциировалось с нашей страной. До нас это донесли именно так: медведь — это ассоциация с Россией, поэтому так нельзя делать.

Как спортсмену, мне сложно судить и говорить, было ли это специально, пытались ли нас вывести из себя. Прежде всего, я думаю, что это было вообще не по отношению к спортсменам, а к нашей стране в целом. Потом на соревнованиях у нас начались проблемы с музыкой, и многие восприняли это как нечто из ряда вон выходящее — но проблемы с музыкой действительно бывают. Хотели писать бумаги на этого несчастного ди-джея — насколько я знаю, этого не стали делать, но надеемся, что в дальнейшем он будет отстранен от своей деятельности.

— Если историю с купальниками, по вашим словам, не стоит относить на счет спортсменов, все же нельзя не вспомнить ситуации, в которых оказывались и другие атлеты — к примеру, провокацию со стороны иностранного журналиста в адрес теннисиста Даниила Медведева или судейские скандалы в художественной гимнастике. Помимо ситуации с купальниками, синхронисток подобные скандалы обошли стороной? Или, возможно, было что-то за кулисами, что не стало достоянием общественности?

— Даже если бы такое было, я бы никогда об этом не сказала (смеется). На самом деле, абсолютно точно могу сказать, что в нашем виде спорта ни атлетов, ни представителей делегации это не коснулось. Да, были сложности с музыкой, весь мир это видел. Но, как показала практика, и это не помогло нас вывести из равновесия. Да и я не считаю, что это было подстроено — может быть, сказался человеческий фактор, может, что-то было с аппаратурой. Но важнее всего результат, а он — налицо. Знаете, можно долго в этом копаться и разбираться, но, во всяком случае, конкретно для нас все прошло достаточно спокойно.

«О синхронном плавании вспоминают раз в четыре года»

— Традиционно, в олимпийский год происходит всплеск популярности видов спорта, на которые в другое время обращают меньше внимания. Можно ли сказать это и о синхронном плавании? И если да, то что должно измениться, чтобы интерес оставался стабильным и не зависел от Олимпиады?

— Я с вами соглашусь насчет того, что о нас вспоминают раз в четыре года. Еще вспоминают во время чемпионатов мира — раз в два года, но это не столь масштабное мероприятие, и оно не так активно обсуждается. Хотя мне — знаю, что и другим спортсменам тоже, — было не очень понятно, почему Олимпийские игры освещались не столь ярко, как это могло бы быть. Даже зрители до последнего нам писали и спрашивали, где найти трансляцию, где посмотреть. Не знаю, с чем это было связано, но с трансляциями было не все так гладко, как того хотелось бы.

Действительно, мы думали, как дальше развивать наш вид спорта, чтобы он стал популярным. Мария Киселева в свое время пыталась создать шоу, которое было бы схожим с «Ледниковым периодом» или с «Танцами со звездами».

Но когда попробовали, то поняли, что это практически невозможно сделать. Просто потому, что люди тонут. Человек должен быть не только профессиональным пловцом, но даже к шоу его нужно готовить за год-два, чтобы чему-то научить. И все равно будет не такая красивая картинка, как в различных шоу, получится, скорее, смешно. Возможно, кто-то будет готов на это подписаться, кто-то — нет.

А в целом, в мире синхронное плавание сейчас развивается. Поменяли название — теперь это «артистическое плавание», только у нас осталась Федерация синхронного плавания. Это говорит о том, что все хотят развиваться в плане артистизма, актерского мастерства. Меняются правила, будет другое судейство — надеюсь, это принесет плоды, чтобы наш вид спорта стал более узнаваемым. Потому что до сих пор есть люди, которые даже не знают, что это такое. И когда ты говоришь, что занимаешься синхронным плаванием, они на тебя смотрят круглыми глазами. Только когда ты объясняешь, что у тебя на носу прищепка — это слово всем понятно, хотя мы его не любим, на самом деле это называется зажим, — говоришь, что плаваешь под музыку вверх ногами и улыбаешься, тогда люди вспоминают: «да, что-то слышал». Конечно, хочется, чтобы наш вид спорта был не на таком уровне. Но есть и другие виды спорта, которые, к сожалению, занимают аналогичную позицию. Наверное, на данном этапе это наш максимум.

— Но есть вы, Колесниченко, Наталья Ищенко, тренеры Татьяна Покровская и Татьяна Данченко — громкие имена и достижения. По идее, они должны быть примером и привлекать людей — разве нет?

— В нашей стране вообще не особо принято продавать спорт, у нас нет такого понятия, как, допустим, на Западе, где каждого спортсмена представляет агент. Там все связано с абсолютно другими системами, а у нас пока спорт к этому не пришел, и не уверена, что в ближайшее время придет. Несмотря на то, что наш вид спорта достаточно смотрибельный, многие его не понимают. Конечно, это нужно регулярнее показывать, чтобы люди вникали, узнавали правила. Возможно, с некоторыми изменениями все станет более прозрачным для зрителей.

— Много копий ломается в связи с участием мужчин в соревнованиях по синхронному плаванию. Может ли быть проблема популярности вида спорта связана еще и с тем, что зрители мужчин не принимают? И как вы относитесь к этой ситуации?

— Изначально, когда появилось мужское синхронное плавание, я была крайне категорична и говорила о том, что это только женский вид спорта. Сейчас я не могу сказать, что моя позиция сильно изменилась. Но я вижу, что за счет мужского синхронного плавания идет развитие, о нашем виде спорта больше узнают.

Да, кому-то не нравятся мужчины в синхронном плавании, но порой люди специально заходят в YouTube или на другие информационные ресурсы, просто чтобы посмотреть, как выглядят мужчины в этом виде спорта. Люди об этом узнают, передают информацию другим — то есть, все равно какие-то разговоры идут.

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Не могу сказать, что прямо сейчас нужно вводить мужское синхронное плавание и, в частности, микст в олимпийскую программу — объясню, почему. Смешанных дуэтов, которые выступают на мировом уровне, гораздо меньше, чем дуэтов классических. Соответственно, немного другой уровень конкуренции. Во многих странах мужское синхронное плавание по-прежнему воспринимается, как говорят, for fun — невсерьез. Люди просто ходят поплавать ради удовольствия и надеются, что смогут попасть на международные соревнования и там себя показать. Есть определенные несколько стран, которые действительно работают, вкалывают в этом направлении — Россия, Италия, Япония, Америка. Вот здесь вопросов нет, они действительно конкурируют между собой и достойно представляют наш вид спорта. Но пока, мне кажется, они не набрали таких оборотов, чтобы конкурировать в олимпийской дисциплине.

«Думаю, что я еще поеду на Олимпийские игры»

— После Токио вы говорили, что будете отдыхать. Сейчас какие-то конкретные спортивные планы есть или отдых еще продолжается?

— Планов конкретных нет, но я достаточно долгое время готовилась к шоу олимпийских чемпионов, оно прошло перед Новым годом. Соответственно, я делала сольную программу, дуэтную – чуть в облегченном формате. Но я плаваю и нахожусь, как мне кажется, в очень хорошей форме. Да, ушла выносливость, но осталось мастерство, за счет которого можно в любой момент прыгнуть в бассейн и вспомнить все, что было. Я по-прежнему не говорю о завершении спортивной карьеры, еще непонятно, что будет дальше.

— Не ручаюсь за точность формулировки, но однажды вы сказали, что ваша программа «Куклы», представленная на Олимпиаде-2012, была лучшим, что произошло в мировом синхронном плавании. Сейчас еще чувствуете в себе силы, желание и кураж сделать что-то на подобном уровне, а, может, и превзойти его?

— Когда мы составляем программу, то действительно думаем, что нужно сделать что-то такое, чего мир еще не видел. Для того, чтобы были идеи, нужно немножко передохнуть. Идеи рождаются во время творческого процесса — совместно с тренером. Из одной идеи вытекает что-то другое. Не исключаю, что я еще выступлю в какой-то программе как спортсменка, и эта программа может прогреметь на весь мир. Но также не исключаю, что в дальнейшем вы увидите программу, которая затронет вашу душу, при этом я уже буду в роли тренера-постановщика.

— То есть, намерение заняться тренерской деятельностью у вас есть?

— Мне это интересно. Как в дальнейшем все будет складываться, пока не знаю, как, наверное, и большинство спортсменов после Олимпийских игр. Но у меня есть и другие желания и цели — в том числе, обучение в дипломатической академии в направлении спортивной дипломатии.

Хочется повысить свою квалификацию и показать, что среди спортсменов есть кадры, которые могут достойно представлять свою страну в международном поле и бороться за защиту прав наших атлетов.

— Еще до Токио вы говорили, что это будет ваша последняя Олимпиада. При этом в Instagram вы в шутку запускали обратный отсчет до Игр-2024. Велика ли в этом была доля шутки? Или действительно есть шанс, что вы еще выступите в Париже?

— Знаете, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому пусть этот вопрос пока останется открытым. Мне кажется, что я еще поеду на Олимпийские игры. В какой роли — увидим. Но спорт и олимпийское движение настолько глубоко внутри меня, что пройти мимо я не смогу.

— Вы сказали, что готовитесь к обучению в Академии МИД. А нет ли желания уйти в политику, как ваша бывшая напарница Наталья Ищенко, которая сейчас занимает пост министра спорта Калининградской области?

— На данном этапе у меня таких планов нет. Мне задают много вопросов по поводу Госдумы, так как почему-то принято считать, что спортсмен после окончания карьеры обязательно идет туда. Но, знаете, если мы прикинем процентное соотношение, то поймем, что в Госдуму идут единицы. Я считаю, что к работе в Госдуме или в министерствах нужно быть готовым. Следует все-таки поучиться, потому что во время спортивной карьеры атлет мало чего видит вокруг себя. Если он этого хочет, то расширяет свой кругозор.

Но такая работа, законопроекты — это действительно непросто, если всерьез заниматься этим. На данном этапе это не совсем то, чего бы я хотела.

А учеба у меня начинается в январе. Я представляю, как будет проходить формат обучения — уверена, что у меня будет хватать времени и на семью, и на учебу. Это не десятичасовой день, не как наша спортивная тренировка. Хотя никто не обещает, что будет легко, и я, здраво оценивая, понимаю, что придется потрудиться.

— По вашим словам, вы, вернувшись в бассейн, находитесь в хорошей форме. А во время отпуска, отдыха с семьей как вы поддерживаете форму?

— Честно говоря, никак (смеется). Во время отпуска я люблю себя распустить в этом плане. У меня нет никаких физических нагрузок. Понятно, что я не могу просыпаться в 12 часов дня просто потому, что у меня ребенок встает в 7:30. Мы ездили с семьей на море, прекрасно там проводили время. Там был бассейн, в который я буквально пару раз залезла, чтобы снять красивое видео или искупаться с ребенком. Я себя не насилую и не заставляю плавать, ем все, что хочу — у меня нет проблем с весом. Чувствую себя достаточно комфортно и свободно в плане отдыха.

— Насколько синхронное плавание травматичный вид спорта? Часто ли вам доставалось на тренировках и соревнованиях?

— Многие считают, что это крайне нетравматичный вид спорта. Конечно, нельзя сравнивать, например, с боксом или с какими-то контактными видами. Но, на самом деле, в воде мы очень близко работаем друг с другом, можем бить друг друга ногами и руками. Бывает, что ломают носы, пальцы — чем это не травмы? Травмируются колени, плечи — все это есть, потому что очень большие нагрузки, даже несмотря на то, что мы в воде. Кажется, что в какой-то степени мы находимся в невесомости, но, во-первых, нужно себя из воды выталкивать, потом, нужно толкать партнерш на поддержках. Бывает, что мы выталкиваем поддержку, девочка выскакивает красиво, но потом она прилетает на голову девочке, которая находится внизу.

Это обычно остается незаметным для зрителя, но перед чемпионатом Европы у нас был случай, что поддержка упала на голову другой девочке. Ее сразу повезли в больницу, наложили швы. И в этом было мало приятного, с учетом того, что это было прямо накануне соревнований, и мы вообще не понимали, в каком составе будем выходить на старт. У каждого из нас очень важная миссия, мы друг к другу привыкаем, срабатываемся, и в таких ситуациях бывает непросто.

Со стороны кажется, что это все легко и красиво — порой хочется развеять эти мифы и донести, что у нас тоже бывают жесткие моменты.

«Хоккей на ОИ-2022 с игроками из НХЛ был бы эффектнее»

— Недавно вы ходили на матч Кубка Первого канала по хоккею. За хоккеем вы в целом внимательно следите или просто пошли сборную поддержать?

— Не то чтобы я прямо очень внимательно слежу за хоккеем, но все же слежу, разбираюсь в правилах — понимаю про пробросы, задержки клюшкой. А за сборной, конечно, всегда приятно наблюдать. К сожалению, не каждый раз она выигрывает, но хоккей я люблю. Это очень зрелищный и интересный вид спорта, контактная борьба — мне нравится. Хожу и на матчи сборной, и на игры клубных команд — хоть я на хоккее и нечастый зритель, но все же иногда бываю.

— Не могу не спросить в этой связи об отказе НХЛ опустить своих игроков на Олимпиаду — да и проведение самих Игр сейчас под вопросом. Если они состоятся, энхаэловцев сильно будет недоставать?

— Не могу сказать, что мне очень обидно — должны в большей степени переживать сами игроки. Но, конечно, я понимаю, что с игроками из НХЛ было бы гораздо эффектнее и интереснее. Это не значит, что ребята из КХЛ слабее, я не хочу никого обидеть или задеть. И все же мы знаем, что есть великий Александр Овечкин, который бы вышел капитаном нашей сборной, и сразу все было бы понятно. Есть лица команды, которые задают темп игры. Тем более, что Овечкин выиграл все, кроме Олимпиады.