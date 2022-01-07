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Спорт

«Какой-то абсурд»: камерунский футболист хочет играть за сборную России

Футболист Деменко не видит смысла в приглашении камерунского игрока «Ганновера» в сборную России

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Камерунский полузащитник «Ганновера» с российским паспортом Гаэль Ондуа заявил о желании выступать за сборную России. Он признался, что ради этой мечты отказывается от приглашений в национальную команду Камеруна. Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» заявил, что вызов Ондуа в российскую команду не имеет смысла.

Состав сборной России может пополниться футболистом камерунского происхождения. Полузащитник немецкого «Ганновера-96» Гаэль Ондуа намерен добиться вызова в российскую национальную команду.

«В последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа.

Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта.

Понимаю, что бешеная конкуренция, и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ, за исключением Сани Головина, Алексея Миранчука, Черышева. Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной. Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть, получится обратить на себя внимание», — заявил Ондуа, чьи слова приводит Sports.Ru.

Что связывает Ондуа с Россией

Возможно, кто-то уже забыл об этом футболисте, но на самом деле, 26-летний Ондуа — человек далеко не чужой для российского футбола. Прежде всего, он был воспитанником московского «Локомотива». В России он жил с 12 лет, поскольку его отец работал в камерунском посольстве. Поэтому не приходится удивляться, что у темнокожего футболиста есть российский паспорт, и говорит он по-русски. Да и женат он на русской девушке.

На молодежном уровне Ондуа успел также поиграть за ЦСКА, после чего уехал выступать в Европу. А затем вернулся для того, чтобы стать футболистом клуба РПЛ: в 2018-2019 годах он играл за махачкалинский «Анжи».

Примечательно, что Гаэля уже достаточно давно пытаются заполучить в сборную Камеруна — он получал вызов еще в 2018 году. Тогда он не смог его принять из-за травмы — впрочем, как признавался сам футболист, едва ли он согласился бы, даже если бы был здоров. Ведь уже тогда, в 2018 году, он заявлял, что хочет играть за Россию.

«Приятно, что африканцы хотят играть за российскую сборную»

В очередной раз Ондуа озвучил свою мечту в 2020 году, и тогда на это отреагировал возглавлявший на тот момент сборную России Станислав Черчесов. Он признался, что незнаком с игроком и ничего не может о нем сказать.

«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу.

Может быть, он — хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — заявлял специалист в интервью Sport24.

Пока неясно, получит ли Ондуа шанс при Валерии Карпине. Учитывая, что его «Ганновер» выступает во второй немецкой Бундеслиге, вероятность кажется небольшой. Однако Карпин с первых недель пребывания у руля российской национальной команды дал понять, что готов предоставить возможность любому игроку, который этого, по мнению тренера, заслуживает.

Но, вероятно, в ближайшее время Карпину в любом случае будет не до того, перед ним стоит другая задача: вывести сборную России на Чм-2022. Все решится в марте, когда команда проведет стыковой матч с Польшей и если выиграет, то в еще одном стыке сойдется с победителем пары Швеция — Чехия. А если случится так, что российская команда все же не пробьется на мировое первенство, нельзя исключать, что Карпин и вовсе покинет пост, и тогда Ондуа придется надеяться уже на его преемника.

«Этот не тот футболист, который нам поможет»

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Максим Деменко отреагировал на слова Ондуа скептически. По его мнению, игрок команды второй Бундеслиги вряд ли может стать серьезным усилением для сборной России. И хотя интерес самого Гаэля приятен, едва ли об этом стоит говорить всерьез, считает Деменко.

«Я понимаю, что футболист хочет — приятно, что он хочет. Но мы здраво понимаем, что если бы он играл в первой Бундеслиге, то тогда можно было рассматривать его кандидатуру.

И если бы он был постоянно на виду у российских тренеров, и они об этом говорили. А так, это какой-то абсурд, на самом деле. Думаю, что это не тот футболист, который нам мог бы сегодня помочь», — полагает специалист.

Игроки с двойным гражданством и натурализованные футболисты в сборной России

В целом, для сборной России игроки с двойным гражданством не в новинку. За последние годы таких футболистов было немало — достаточно вспомнить Дениса Черышева, являющегося также гражданином Испании, и Константина Рауша с Романом Нойштедтером, имеющих, помимо российского, немецкие паспорта.

Не стоит забывать и о натурализованных игроках, первым из которых в составе сборной России стал коренной бразилец Маринато Гильерме. После него за национальную команду выступали также его соотечественники, надолго осевшие в России и получившие местные паспорта — Марио Фернандес и Ари.

Впрочем, привлечение к сборной иностранцев неоднократно обсуждалось и раньше. Первопроходцем имел все шансы стать экс-защитник «Спартака» камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе, который еще в 2000 году получил российское гражданство. Несколькими годами позже всерьез поднимался вопрос о возможности натурализации ради сборной России другого спартаковца, бразильца Веллитона.

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