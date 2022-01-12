Семененко и Кондратюк идут в бой: мужчины выступают с коротким прокатом. LIVE

13:47

Первый фигурист, который пошел на четверной прыжок, но не удается у него сальхов, с большим недокрутом. А вот тройной аксель выходит очень хорошим. Проблемы возникают с вращениями, ошибается на них фигурист, каскад тройной тулуп + двойной тулуп выходит с недокрутом. Дорожка шагов только на третий уровень, а вот еще ряд вращений — на четвертый. Но получит минус балл дедакшена фигурист — закончил свою программу он позже, чем завершилась музыка.