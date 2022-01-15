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Спорт

Дважды золотые: Синицина и Кацалапов установили личный рекорд на ЧЕ

Бестемьянова поздравила Синицину и Кацалапова с успешным возвращением на лед после травмы

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине

Raul Mee/AP
На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились состязания в танцах на льду, победителями стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Еще один российский дуэт — Александра Степанова и Иван Букин — занял второе место. Дебютанты европейского первенства Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали седьмой результат. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» особо выделила Степанову и Букина, отметив их рост.

Медали в танцах на льду для России на чемпионате Европы едва ли вызывали сомнения. Оставался вопрос, какой дуэт на каком месте окажется. Особое внимание привлекали к себе дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин — даже не из-за естественного любопытства, как они проявят себя на первом в их карьере взрослом европейском первенстве, а из-за повышенного интереса к Диане как к дочери Этери Тутберидзе.

Прославленный тренер на этом турнире вновь сталкивается с нападками — и не только со стороны болельщиков, но и от коллег по цеху: так, главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев обвинил судей в предвзятости после короткой программы у девушек. Он намекнул, что арбитры могли занизить оценку его подопечной в пользу ученицы Тутберидзе Анны Щербаковой под влиянием наставницы российской спортсменки. А уж после того, как Дэвис и Смолкин показали восьмой результат в ритм-танце, включились и зарубежные болельщики. Соцсети пестрели ехидными комментариями, вроде: «сколько мама должна будет заплатить судьям ради желаемых результатов»?

Между тем, злорадствовать можно сколько угодно, но в произвольном танце Дэвис и Смолкин выступили действительно классно, получив за свой прокат 113,29 балла — и 186,61 за два вида. После заключительного выступления Глеб отметил роль Тутберидзе в их результатах, подчеркнув при этом, что мама его партнерши выступает больше как консультант.

«Этери Георгиевна помогала нам придать лоска, какой-то точности в движениях, в характере танца. Всегда полезно получить какое-то мнение со стороны. Тем более, от одного из лучших специалистов мира», — приводит слова Смолкина «СЭ».

Глеб добавил, что Тутберидзе является своего рода «куратором» их дуэта и помогает подсказками. Однако он и Диана самостоятельно настраиваются на выступления — для этого, по словам Смолкина, не требуются советы даже такого маститого специалиста.

В итоге Дэвис и Смолкин заняли седьмое место, что на самом деле является весьма достойным показателем для дебютантов. Такого мнения придерживается и олимпийская чемпионка-1988 в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Конечно, седьмое место — очень хороший результат для дебютантов. Они хорошо катались, молодцы», — сказала Бестемьянова «Газете.Ru».

Впрочем, было ясно, что на медали Диана и Глеб пока не претендуют. Основная интрига заключалась в том, смогут ли Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевать второй титул чемпионов Европы или же впервые обладателями этого звания станут Александра Степанова и Иван Букин. Сомнений в том, что какой-то из российских дуэтов, окажется на первой ступени пьедестала, не возникало в том числе и потому, что турнир проходил без, пожалуй, их главных конкурентов — французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Синицина и Кацалапов вернулись на лед после травмы Никиты, из-за которой пара была вынуждена сняться с чемпионата России. И в Эстонии они уверенно выиграли ритм-танец, получив за него 87,89 балла, так что они, безусловно, были фаворитами. Однако Степанова и Букин отстали от них ненамного: их результат за первый вид составил 86,45 балла, что стало их личным рекордом. Чемпионы страны были намерены обновить личное достижение и в произвольном танце.

Им это удалось сполна: уверенный и четкий прокат не оставил судьям повода для сомнений, Степанова и Букин получили 126,75 балла, а в сумме — 213,20.

Но закрывали программу Синицина и Кацалапов. И хотя беспокойство из-за недавней травмы Никиты было, итог показал, что оба спортсмена находятся в прекрасной форме.

Их результат составил 130,70 балла — тоже личный рекорд, — и с общим показателем 217,96 они завоевали второй титул чемпионов Европы. А Александра и Иван во второй раз выиграли серебро. Впрочем, Наталья Бестемьянова заметила, что этот дуэт растет и она пристально следит за их развитием. Что и неудивительно, учитывая, что Иван является сыном Андрея Букина — многолетнего партнера Бестемьяновой, вместе с которым она в том числе ставила программы паре.

«Я бы хотела больше внимания заострить на Степановой и Букине, потому что я их ярая болельщица. Я очень довольна, как они провели соревнования, просто здорово катались оба вида — и вчера, и сегодня, просто прекрасно.

Поздравляю Вику с Никитой с тем, что они вернулись после травмы. Все молодцы. Разница в баллах небольшая, поэтому я очень довольна, Степанова и Букин очень хорошо растут», — заключила Бестемьянова.

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