Депортация: Джокович летит в Дубай. LIVE

18:40

Напомним, что Australian Open — 2022 стартует уже завтра, 17 января. Место Новака Джоковича в сетке турнира займет итальянский теннисист Сальваторе Карузо. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

«Лаки-лузером, который заменит Новака Джоковича в розыгрыше Australian Open, стал итальянец Сальваторе Карузо, который занимает 150-е место в рейтинге ATP», — заявил Ротенберг.