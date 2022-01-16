Чудо-женщины: завершился ЧЕ по фигурному катанию

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Эстонии завершился показательными выступлениями лучших спортсменов турнира. В них приняли участие все представители России — одиночницы, одиночники и все шесть пар, спортивные и танцевальные. Теперь им предстоит подготовка к Олимпийским играм. В комментарии для «Газеты.Ru» заслуженный тренер России Людмила Великова подвела итоги соревнований.

Показательные выступления — это уже не соревнования, это шоу. Любимцы публики выходят на лед и демонстрируют свои лучшие навыки, не особенно напрягаясь.

Состав участников показательных выступлений, по большому счету, остается на усмотрение организаторов. Конечно, никто бы их не понял, если бы они не включили в программу условного Дениса Васильева из Литвы, завоевавшего бронзу чемпионата Европы, однако зрители увидели также спортсменов, которые занимали, к примеру, седьмые и восьмые места. Как раз седьмым, к примеру, стал российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин, также принявший участие в показательных. Для Дианы, несомненно, это стало хорошим подарком на день рождения — 16 января дочери Этери Тутберидзе исполнилось 19 лет. Дважды золотые: Синицина и Кацалапов установили личный рекорд на ЧЕ На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились состязания в танцах на льду... 16 января 18:22

Первым же из россиян — вторым номером в программе — вышел на показательные выступления Евгений Семененко. Он, кстати, тоже не попал в призеры — Семененко занял пятое место в состязаниях одиночников, уступив одну позицию Андрею Мозалеву. Пока остается открытым вопрос, кто из них поедет на Олимпиаду в Пекине, но мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Людмила Великова отдает предпочтение Мозалеву. Также она объяснила, почему ее не трогают прокаты чемпиона Европы Марка Кондратюка.

«Я очень уважаю Кондратюка, он очень эмоциональный. Но мне как тренеру парного катания не хватает чистоты — чтобы выезд был красивый.

Я очень болею за Андрюшку Мозалева, потому что его один раз отфутболили, а он все доказал, стал первым в короткой программе. И мне нравится его короткая программа. Я работаю с его хореографом Денисом Луниным и знаю, насколько качественно он делает переходы. Он сам танцор, и у него подход к этому — не просто разбег и прыжок, а обязательное наполнение между элементами», — сказала Великова «Газете.Ru».

Говоря о Мозалеве, специалист пояснила также, что для нее первенствует спортивный принцип. Раз Андрей Мозалев на чемпионате Европы оказался выше Семененко, значит, считает Великова, он и должен ехать на Олимпиаду. В целом же, заметила тренер, все трое российских одиночников, выступавших в Эстонии, находятся «в стадии доводки».

Следующей представительницей России после Семененко, вышедшей на показательные выступления, стала Александра Трусова. Русская ракета выбрала образ Чудо-женщины и исполнила яркий и динамичный прокат.

Увы, в отличие от показательных, она не смогла выступить чисто в соревнованиях. В произвольной программе она пыталась исполнить пять квадов, однако смогла сделать лишь три, отсюда — третье место.

И все равно — отрыв почти в 27 баллов от ставшей четвертой Луны Хендрикс из Бельгии. Возвращаясь, к образу Трусовой в показательных выступлениях, отметим, что тема Чудо-женщины стала ключевой для еще одной россиянки — правда, выступающей за Польшу: Екатерина Куракова, занявшая пятое место, вышла на лед под музыку к фильму о супергероине. Впрочем, костюм у нее был более строгим.

Если говорить об одиночницах, безусловно, откровением турнира стала Анна Щербакова. Столь тяжело входившая в сезон после травмы, она выдала великолепный прокат в произвольной программе и с четвертого места поднялась на второе. Ее образ в показательных выступлениях навеял мысли о фениксе — хотя Аня предстала, скорее, белым лебедем: в костюме с воздушными перьями на рукавах и светодиодами, которые подчеркивали изумительную грацию Щербаковой при приглушенном свете на арене. «Удачи на Олимпийских играх». Российские фигуристки заняли весь подиум на ЧЕ Российские фигуристки заняли весь подиум на чемпионате Европы в Эстонии. Камила Валиева выиграла... 16 января 19:54

Завершила же программу показательных выступлений Камила Валиева, вышедшая на лед под музыку из «Аватара». И здесь вспомним, что в произвольной программе, которую она выиграла с совсем небольшим отрывом от Щербаковой, Камила также допустила падение — ей не дался тройной аксель. Впрочем, учитывая гигантское преимущество по итогам короткой программы, Валиева уверенно сохранила первое место и завоевала золото чемпионата Европы. Ошибки же, считает Людмила Великова, не должны заставлять болельщиков беспокоиться за предстоящие выступления россиянок на Олимпиаде.

«Ошибки не настораживают, ни в коем случае. Они же не железные, не трактора. Даже хорошо: они немножко выдохнули. Когда все гладко, не над чем работать, а сейчас есть, с чем поработать.

Перед Щербаковой, конечно, снимаю шляпу, это девочка такого мужества! Валиева — талантище! Во всем: и линии, и прыжки, она гибкая и ладная, это все неоспоримо. Трусова — прыгунья. А Щербакова — такой боец, при таких травмах она все-таки выходит и работает. Так что здесь все очень спокойно. Они немного подчистят огрехи, и все в порядке», — уверена специалист.

Что касается спортивных пар, то мощный и динамичный номер под хард-рок выдали на показательных чемпионы Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Великова, оценивая их выступление на стартах, при этом заметила, что программа Анастасии и Александра ее не впечатлила. Тем не менее, специалист, ранее работавшая с этим дуэтом, признала, что план нынешнего тренера пары Тамары Москвиной принес результат.

«Мишина — моя работа. Конечно, мне обидно, что мне не дали ее довести. Хотя, в принципе, накануне перехода к Тамаре Николаевне они у меня все выиграли. Не знаю, я бы такую программу, например, никогда не сделала.

Я считаю, что люди должны эмоционально кататься. А тут все немножко архаично — хотя оправданно. Все сделали спокойно Мишина и Галлямов, без колыхания эмоций, без улыбочки. Видимо, было запланировано делать именно элементы», — полагает Великова.

Специалист высказалась также о результатах еще двух российских дуэтов на европейском первенстве. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Великова призналась, что ее фаворитами являются Тарасова и Морозов.

«Из пар мне больше всех, конечно, нравятся Тарасова и Морозов. Это настоящее катание, настоящие мысли, это эмоционально. Но они все время перестраивают программу, что-то пробуют. Может, к Олимпиаде они как раз ее простроят, потому что по катанию это асы.

Чисто профессионально они мне очень нравятся. И манера исполнения, и одухотворенность — они двигают фигурное катание. В ту сторону, куда бы двигала и я.

Бойкова и Козловский — мне кажется, что музыка была несовременной. Но она им подходит, они нашли себя в этом и совершенно стабильно катаются на второе-третье место. Я считаю, что они сделали максимум того, что они могут. Но я знаю способности Бойковой, я сама видела, что она прыгает тройной риттбергер. На ее месте я бы усилила прыжок и выиграла у всех. Вообще, в парах у нас все хорошо: и скамейка длинная, и юниоры хорошие», — заключила Великова.