«Не надо, как безграмотный Губерниев, заранее раздавать медали»

Спортсменки сборной России Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Валерия Васнецова радуются победе в эстафете 4x6км среди женщин на III этапе Кубка мира по биатлону сезона 2021/22 в австрийском Хохфильцене, 11 декабря 2021 года

17 января в ходе специальной пресс-конференции глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил состав олимпийской сборной России, которая через несколько дней отправится в Пекин, где будет готовиться к предстоящим Играм. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и прославленный российский биатлонист Дмитрий Ярошенко в беседе с «Газетой.Ru» дали прогноз касательно выступления национальной сборной и назвали фаворитов среди мужчин и женщин, способных побороться за медали в личных гонках.

За менее чем три недели до старта Олимпийских игр стал известен окончательный состав биатлонной сборной России.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

На подготовительные сборы команда отправится 26 января. Запасные сборной России будут включены в основной состав в случае форс-мажорных обстоятельств и после прохождения тестирования на коронавирус.

По словам президента СБР Виктора Майгурова, члены национальной команды способны навязывать конкуренцию лучшим спортсменам мира на каждом старте. При этом от детального медального плана функционер отказался.

«Я бы сделал довольно сдержанный прогноз. Мы способны бороться за медали в каждой гонке. В биатлоне разыгрывается 11 медалей, вот и будем бороться», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

Четырехкратый олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что мужчины будут конкурентоспособными на пекинских трассах.

«По тому, что я наблюдаю, могу сказать, что на медали стоит надеяться. Но не надо, как безграмотный Губерниев, заранее раздавать медали, это накладывает огромную психологическую ответственность. Девчонок расписал – «мы можем», - а на следующем старте – ничего!

Ребята способны бороться за самые высокие награды. И хорошо, если Латыпов, и все остальные правильно подойдут к основным стартам Олимпиады, думаю, будет взрыв.

Вчера Логинов показал лучший ход – это здорово. Но за оставшиеся две недели не удержать форму, если не будет нормального восстановления. Если этому не уделят внимания, будет очень и очень сложно: часовой пояс, акклиматизация, реакклиматизация. Я уверен: они могут бороться за самые высокие места», — считает эксперт.

Дмитрий Ярошенко заявил, что считал фаворитом среди россиян Эдуарда Латыпова.

«До положительного теста Латыпова на коронавирус я не считал Логинова главным нашим претендентом на олимпийские медали. Как раз моим фаворитом был, прежде всего, Латыпов.

Я прекрасно понимаю, что не вся команда будет конкурентоспособна в индивидуальных дисциплинах. Я также не питаю иллюзий насчет формы Латыпова после болезни, но хочется на него посмотреть сейчас, и будет понятно, кто на что способен будет в Китае», — отметил экс-биатлонист национальной сборной.

По мнению Ярошенко, на данную минуту самым сбалансированным представителям мужской команды является Александр Логинов.

«У Логинова сейчас сложилась такая тенденция, что он набирает свои кондиции. Если бы у него это все было в начале года, можно было бы говорить, что будет спад. А сейчас мы видим, что с последнего предновогоднего этапа у него идет поступательное движение вверх.

Не думаю, что он в оптимальной форме, в стрелковом компоненте есть, что поправить. Помните, например, он начинал как из пулемета стрелять. Конечно, Логинов – это тот спортсмен, который умеет стрелять, и он это демонстрировал неоднократно. На данный момент он самый, наверное, сбалансированный спортсмен», — сказал Ярошенко.

Также эксперт заявил, что ключевым фактором, от которого будет зависеть распределение мест на пьедестале, является точность стрельбы.

«Если сравнивать с теми же Фийоном-Майе, Жакленом, хотя бы одним из братьев Бе, тут к гадалке не ходи, если они будут в хорошей форме. И говорить о том, что наши завоюют медали в индивидуальных гонках, крайне сложно, не хочу заниматься такими популистскими вещами.

Французы сейчас очень сильны, мы забыли упомянуть шведов. А еще и белорусы на заглядение. Если раньше их попадание на подиум или в десятку можно было назвать случайностью, то сейчас это закономерность, спортсмены сейчас очень хорошо готовы.

Так что я бы больше сделал ставку на командные дисциплины, где вероятность завоевания медалей выше. Вопрос, насколько будут ошибаться спортсмены и насколько наши будут стрелять чисто. Все будет зависеть от стрельбы», — заключил Ярошенко. «С Латыповым и Логиновым все понятно»: каким будет биатлонный состав на Олимпиаду В немецком Рупольдинге завершился шестой этап Кубка мира по биатлону, который закончился... 17 января 16:00

Оценивая готовность женской сборной, Тихонов раскритиковал работу тренерского штаба национальной команды, назвав специалистов и биатлонисток безграмотными.

«Они в интервью говорят: «мы проделали большую работу». Какая работа? Это безграмотность абсолютная! Тренировки заканчиваются перед первым этапом Кубка мира. Потом – легкие коротенькие тренировочки, восстановление, накопление энергии. Только после этого они могут что-то показать.

Пока я этого не вижу. На один старт соберутся, дальше тренируются между этапами и еле живые выходят на следующий старт. Вот это – безграмотность и тренеров, и спортсменок.

Им ничего не светит на Олимпиаде? Почему не светит – это биатлон. Кто-то больше ошибся, на один-два выстрела, на один штрафной круг, и все меняется. Это биатлон – тем он и интересен, что он непредсказуем», — сказал Тихонов.

Дмитрий Ярошенко в составе женской команды смог назвать лишь одну биатлонистку, которая, по его мнению, способна бороться за медали в личных гонках ОИ-2022.

«Надеяться, конечно, надо – понятно, что не на всех. Я ни в коем случае не злорадствую, но я смотрел пасьют и был очень приятно удивлен, что хорошую скорость показывала Кристина Резцова. Она действительно сейчас в хорошей форме, дай бог, она ее удержит. И при стечении обстоятельств вполне может бороться за медали. Но у наших мужчин кратно больше претендентов на призовую тройку, чем у женщин.

Отвалились лидеры, еще в предыдущих сезонах была конкурентная борьба за тотал. А сейчас Рейселанд – просто глыба, идет как айсберг. Шведки тоже феноменальную готовность показывают, а еще и белоруски. Конуренция очень жесткая, и ходом соперничает сейчас только одна Резцова. Я бы на нее понадеялся – мне кажется, она может.

Главное, не психовать, как она сама говорила. Спортсменка-то уже опытная, надо контролировать эмоции. В пасьюте выбираться очень сложно будет. Появятся еще и темные лошадки, нежданчики, которые появляются всегда. Интересно будет наблюдать. Во всяком случае, сейчас этапы Кубка мира отошли уже на второй план по интересу. Я жду Олимпиаду, остальное – мишура», — заключил Ярошенко.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонные соревнования начнутся 5 ферваля и пройдет на стадионе Хуалиньдун, расположенного в курорте Чжанцзякоу. Откроет ОИ-2022 смешанная эстафета, а завершатся Игры женским масс-стартом.