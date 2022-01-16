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Спорт

«С Латыповым и Логиновым все понятно»: каким будет биатлонный состав на Олимпиаду

17 января СБР объявит состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине

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Matthias Schrader/AP
В немецком Рупольдинге завершился шестой этап Кубка мира по биатлону, который закончился для России довольно оптимистично, если говорить о готовности команды к скоро стартующей Олимпиаде. Несмотря на то, что до начала Игр в Пекине состоится еще один этап Кубка мира, именно по итогам немецких стартов тренеры будут определять олимпийские составы, куда могут попасть по пять спортсменов. И некоторые позиции, прежде всего в мужской команде, вызывают у специалистов споры.

Женщины

От женской команды медалей в индивидуальных гонках, объективно говоря, не ждут. Лидер сборной России Кристина Резцова занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира и является единственной россиянкой, кто попадал в призы в нынешнем сезоне. Резцова взяла бронзу в масс-старте на четвертом этапе в Анси. Еще Кристина в паре с Антоном Бабиковым побеждала в супермиксте, но этого вида нет в олимпийской программе, так что считать его не будем.

Ульяна Нигматуллина занимает 20-е место в общем зачете, ее лучший индивидуальный результат — пятое место. Светлана Миронова — 22-я (два восьмых места). Ирина Казакевич (девятое место) — 26-я. Валерия Ванецова находится на 32-й строчке в общей квалификации.

По большому счету, это и есть пятерка сборной России. И единственный вопрос в том, кто из девушек в Пекине побежит в смешанной и классической эстафетах. В этом сезоне женская сборная брала бронзу в двух командных гонках из трех. В обоих случаях под первым номером бежала Васнецова, под вторым Миронова, а финишировала Резцова. А вот Нигматуллина и Казакевич по разу бежали на третьем этапе.

Ирина Казакевич, впрочем, не спешит говорить о попадании в олимпийскую команду.

«Вопрос по олимпийскому отбору не решен. Только когда будет официально объявлен состав, можно будет выдохнуть и спокойно готовиться к Олимпийским играм. Сейчас ничего не известно, мы работаем на полную. Но ты не ходишь постоянно, не думаешь о том, что идет олимпийский отбор. Ты понимаешь, что есть возможность, которой нужно воспользоваться, особенно если речь идет о том, что ты будешь представлять свою страну на Олимпийских играх», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ» после гонки преследования.

Мужчины

У мужчин главный вопрос — форма Эдуарда Латыпова. Биатлонист из-за коронавируса пропустил два немецких этапа Кубка мира и до сих под находится на карантине в Оберхофе. Только 19 января Эдуард присоединится к команде, а затем отправится на этап в Антхольц, хотя изначально планировалось, что он его пропустит и будет готовиться в горах. Как все это скажется на состоянии проводящего хороший сезон и дважды бравшего серебро в гонках Латыпова — пока неизвестно. Но в Пекин он поедет. Кстати говоря, несмотря на пропущенные гонки, Латыпов продолжает занимать высокое 11-е место в общем зачете Кубка мира.

Пока Латыпов лечился, блестящую форму набрал Александр Логинов. Он выиграл спринт в Оберхофе, стал вторым в гонке преследования в Рупольдинге и там же в составе мужской четверки победил в эстафете. Сейчас Логинов находится на шестом месте в общем зачете Кубка мира.

Другие российские биатлонисты в призы в нынешнем сезоне в индивидуальных гонках не попадали. Если не считать победу Бабикова в супермиксте.

Антон Бабиков (44-е место в общем зачете) поднимался на шестое место. Даниил Серохвостов (25-е место) и Саид Каримулла Халили (29-е) были восьмыми. Максим Цветков (40-е место) занял девятое место в последней гонке преследования. Василий Томшин (49-е место) становился десятым. Александр Поварницын (35-е место) в десятку сильнейших не попадал.

«Если не получится с Олимпиадой, это не фатально. Как показывает пример того же Максима Цветкова, и в 30 лет можно вернуться и показывать свои лучшие результаты. То, что я на Кубке мира, — это для меня большой шаг вперед после Кубка России», — сказал Александр Поварницын в эфире «Матч ТВ» после гонки преследования.

Здесь тренеры в первую очередь будут смотреть с точки зрения эстафетных перспектив. Командных гонок в нынешнем сезоне состоялось три, и во всех российская команда была на пьедестале, а последняя завершилась победой. В двух из трех случаев под первым номером стартовал Халили, еще в одном случае — Томшин. Молодой Даниил Серохвостов во всех трех стартах бежал под вторым номером. Третий этап во всех случаях закрывал Логинов, а финишировал в первых двух гонках Латыпов, которого в последней эстафете очень здорово заменил Цветков.

«Надеюсь, что еду на Олимпиаду. Но пока нет тренерского решения. Завтра все объявят», — сказал Цветков после гонки преследования.

Главная интрига — Цветков или Бабиков?

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский после гонки преследования сказал по поводу олимпийского состава в эфире «Матч ТВ»:

«Я не могу говорить за весь тренерский коллектив, который будет определять олимпийский состав. Мы должны рассмотреть все плюсы и минусы каждого спортсмена в конкретной ситуации, с учетом того, что они будут в горах, где сложная ветровая обстановка и тупой снег.

Плюс Бабикова в том, что он хороший стрелок в сложной ветровой ситуации. Халили очень хорошо себя чувствует в горах, и ситуация в эстафете показала, что, несмотря на не самое идеальное состояние, он смог собраться и отстрелять «на ноль».

Серохвостов тоже хорошо чувствует себя в горах. Но главное – это его лыжная техника, нужно его подвести в хорошем состоянии. Латыпов и Логинов – это лидеры команды, с ними понятно. Цветков — это уверенный запасной на любую позицию в эстафете. Он это доказал.

Состав сначала обсудим с тренерами, потом вместе с президентом федерации. Наверное, кто-то из правления захочет поучаствовать. Потом решение будет обнародовано в прессе. Спортсменам, наверное, раньше получится сообщить.

Возможны ли перестановки? У нас сейчас оформляется семерка. Семью людьми мы смело можем оперировать, есть Томшин, еще и других ребят можем рассмотреть».

Что говорят эксперты

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова надеется, что Бабикова включат в состав.

«Грустно за Антона Бабикова. Хотелось бы, чтобы он поехал в Пекин. Не знаю, как решит тренерский совет. Ведут они там переговоры и обсуждения. Возможно, Бабиков подустал. Но физически он никогда и не был сильнейшим. Он стрелок, Антон может себя отлично показать в Пекине», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионату».

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв придерживается иного мнения.

«Отправлять надо тех, кто будет лучше готов непосредственно перед играми, кто сможет раскрыться и в лучшей форме туда попасть. Понятно, что Логинов и Латыпов сто процентов поедут в Пекин и будут бежать всю личную программу, да еще и в эстафетах имеют приоритетное место.

Бабикова, например, не вижу смысла брать, очень сильное отставание ногами, стрельба уже не спасает на фоне остальных. На связку спринт + пасьют точно его не стоит заявлять», — сказал Драчёв.

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