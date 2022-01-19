«Пришел в ярость и выругался на судей»: в США обсуждают поведение и новый рекорд Овечкина

Александр Овечкин забил важнейший гол в ворота «Виннипега» и помог «Вашингтону» полностью перевернуть матч. А еще вплотную приблизился к легендарному Яромиру Ягру в списке лучших снайперов в истории НХЛ и установил уникальный рекорд. В американских СМИ 36-летнего россиянина назвали «чудом природы» и рассказали, в какую ярость его привело судейство в этом матче. А фанаты заявили, что Овечкин будет лучшим игроком мира — вплоть до 60 лет.

Рекорд и подвиги Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» пропустил два гола за три первых минуты в матче против «Виннипега». Казалось, что «столичные» проиграют шестую встречу из семи последних, но Александр Овечкин взял дело в свои руки и забросил очень важную шайбу на 17-й минуте встречи.

Это позволило «Вашингтону» сократить отставание (1:2), а затем совершить камбэк и одержать итоговую победу со счетом 4:3 в овертайме.

Что касается индивидуальных достижений Овечкина, то благодаря этому голу он стал лидером снайперской гонки этого сезона в НХЛ (на его счету 27 голов), а также возглавил гонку бомбардиров (54 очка).

Более того, Александр Великий установил новый рекорд — он забросил уже 50-ю шайбу в ворота франшизы «Виннипега» (раньше назывался «Атланта Трэшерз»): никто не забивал этой команде больше.

Также Овечкин приблизился к третьему месту в списке лучших снайперов в истории НХЛ: ему осталось всего девять голов до Яромира Ягра (в его активе — 766 заброшенных шайб), а дальше по списку только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

США в восторге

Американская пресса сходит с ума от голевых подвигов Овечкина — даже журналист из Виннипега Майк Макинтайр, кажется, больше переживал за гол россиянина, чем за родную команду. Еще до матча он написал на страницах Winnipeg Free Press, что Александр Великий поразит ворота «Джетс» и назвал его «чудом природы».

«Можете поспорить, но Овечкин забьет и в этой игре. Простите меня, Коннор Хеллебайк и компания, но это то, что всегда делает Овечкин.

Он забивает лучше, чем кто-либо и когда-либо в истории хоккея (кстати, как будет «Глотай за мной пыль» по-русски?). Я пою оду одному из самых одаренных атлетов, которых мы когда-либо видели, и игроку, от которого просто невозможно оторвать глаз, когда он на льду.

Уэйн Гретцки находится на вершине хоккейной горы, и его карьера с 894 голами в НХЛ считалась недостижимым рекордом. Так оно и было в течение долгого времени, поскольку количество голов в матчах сократилось: мастерство вратарей и их экипировка явно улучшились благодаря продвинутой аналитике и качественному скаутингу. Также улучшилась игра команд в защите и блокировка бросков.

Вот только Овечкин, видимо, пропустил уведомление об этом. Хотя осенью ему исполнилось 36 лет, он не выказывает никаких признаков замедления. Цифры говорят только о том, что он становится все более сильным на зрелом этапе своей карьеры, и это действительно делает его чудом природы», — написал Макинтайр.

После матча этот же журналист подчеркнул в обзоре, что защитники «Виннипега» позволили Овечкину слишком многое возле своих ворот:

«Первый гол «Вашингтона» забил Овечкин, лучший бомбардир НХЛ, которому пара защитников Логан Стэнли и Нейт Шмидт дала слишком много времени и пространства. Россиянин заставил их заплатить за свои ошибки, забросив шайбу с передачи Гарнета Хэтэуэя за три минуты до конца первого периода. Этот гол позволил «Кэпиталз» сократить отставание в счете вдвое и стал 27-м в сезоне для Овечкина».

Журналисты USA Today отметили лидерские качества Александра Великого, который заводил команду своим бешеным настроем, даже когда счет был 2:0 в пользу «Виннипега». 757-й гол и уникальное достижение: Овечкин догоняет Ягра Российский хоккеист Александр Овечкин после небольшого затишья вновь начал бомбардирскую гонку за Уэйном... 19 января 16:18

«Алекс Овечкин пришел в ярость, когда судьи не назначили буллит после нарушения защитника «Джетс» на нем, и выкрикнул нецензурную брань со скамейки запасных после просмотра видеоповтора. Арбитры это услышали.

А уже в следующую смену россиянин забил свой 27-й гол в сезоне НХЛ, который в итоге помог «Вашингтону» победить «Виннипег» в овертайме. Именно капитан «столичных» и кандидат на звание лучшего игрока матча в 36 лет (!) сыграл решающую роль в этом камбэке.

Никто не забивал больше в ворота «Джетс» (бывших «Трэшерз»), чем Овечкин, у которого сейчас 50 голов и 49 передач в 69 играх против этой франшизы. Он стал лишь вторым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 50 или более шайб в ворота франшизы, которая была создана после 1979 года. Ранее это сумел сделать только Теему Селянне, который отличался в ворота «Сан-Хосе Шаркс», — говорится в статье USA Today.

В восторге находятся и американские фанаты хоккея.

«Голы Овечкина никогда не смогут мне надоесть. Я не просто желаю, чтобы он превзошел достижение Гретцки: я хочу, чтобы этот монстр забросил 1000 шайб!» — написал Tom Crincoli.

Ovechkin scoring will never get old to me. I don't want him to just break the record, I want this monster to somehow reach 1,000 — Tom Crincoli (@tomcrincoli) January 19, 2022

«Спасибо, что позволили Овечкину забить. Мне действительно наплевать, что будет дальше», — признался пользователь с никнеймом Tom Wilson is the goat.

Thank you for letting ovechkin score, I really don't care what happens after this — Tom Wilson is the goat (@tomwilsondagoat) January 19, 2022

«36-летний Алекс Овечкин лидирует в НХЛ по голам! Это безумие», — заявил Dick Oshie.

36 year old Alex Ovechkin leads the NHL in goals. It's incredible. — dick (@DickOshie) January 19, 2022

«Я живу только ради будущего рекорда Овечкина. Каждая новая шайба в его исполнении отправляет в мой мозг столько дофамина, что мне кажется — у меня зависимость. Это мой наркотик», — утверждает Some rando with bad takes.

I think I'm still living just for the ovechkin goal record. Every new ovechkin tally sends so much dopamine into my brain I think I'm addicted. This is my drug. — some rando with bad takes (@avrghockeyfan) January 19, 2022

«Овечкин будет лучшим в этой игре до 60 лет», — подытожил Top Titty Toffoli 2.