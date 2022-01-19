757-й гол и уникальное достижение: Овечкин догоняет Ягра

Российский хоккеист Александр Овечкин после небольшого затишья вновь начал бомбардирскую гонку за Уэйном Гретцки. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» не только продлил результативную серию до трех матчей, но и выдал новое уникальное достижение в истории лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3 (ОТ)

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега» «столичные» начали не очень здорово – за две стартовые минуты команда пропустила две шайбы. Однако долго удерживать преимущество «Джетс» не смогли, когда в дело вмешались российские хоккеисты. На 17-й минуте защитники «Виннипега» допустили ошибку, оставив Александра Овечкина на дальней штанге без присмотра, и тот нанес бросок из левого круга вбрасывания и был точен.

Этот гол для российского хоккеиста стал важным сразу по нескольким показателям. Форвард еще на шаг сократил отставание от Яромира Ягра в снайперской гонке: теперь от третьего места Овечкина отделяет всего лишь девять шайб. Швейцарец сенсационно заткнул за пояс Овечкина, забил пять голов и вошел в историю НХЛ Швейцарский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер неожиданно оформил пента-трик, что никогда не... 18 января 22:47

С тем темпом, который в нынешнем сезоне выдерживает российский нападающий, преодолеть эту отметку в скором времени ему не составит труда. А до первого места – Уэйна Гретцки – остается всего 137 голов.

757-й гол в карьере помог Овечкину вновь возглавить список снайперов (27 шайб), а также вернуть себе первую позицию в гонке бомбардиров этого сезона (54 очка) Национальной хоккейной лиги. Правда, в обоих случаях рядом с россиянином находится Леон Драйзайтль (26 шайб, 54 очка), и его «Эдмонтон Ойлерз» сыграл на пять игр меньше, чем «Кэпиталз». А вот в списке лучших бомбардиров всех времен НХЛ Овечкин продолжает уверенно двигаться все выше – гол помог ему достичь отметки в 1375 набранных очков за карьеру и выйти на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров всех времен, превзойдя достижение американской легенды Майка Модано.

Еще одним интересным достижением стал тот факт, что «Виннипег» стал первым клубом, в чьи ворота Александр Великий забросил 50 шайб (с учетом голов в матчах с «Атлантой Трэшерз», так раньше называлась команда, впоследствии переехавшая в Виннипег).

Alex Ovechkin of the @Capitals took sole possession of the League lead in goals this season with his 50th career tally against the Jets/Thrashers franchise (50-44—94 in 69 GP).#NHLStats: https://t.co/1Uhnld3fvV pic.twitter.com/vWxJvgoX3l — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 19, 2022

В истории ни одному хоккеисту не удавалось поразить ворота этого клуба чаще. На втором месте по этому показателю у Овечкина «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли российский форвард забросил 49 шайб. «Каролина Харрикейнз» расположилась на третьем месте с 44 голами от Ови.

Однако в игре с «Виннипегом» отличился не только Овечкин. Гол Дмитрия Орлова в начале второго периода помог «столичным сравнять счет, а уже в овертайме связка Орлова и Евгения Кузнецова вывела на ударную позицию Тома Уилсона, забросившего победную для команды шайбу. Сам хоккеист после матча признался, что был уверен, что Кузнецов сам поразит ворота соперника. «Спаивал и шантажировал». Что грозит игроку «Локомотива» за изнасилование ребенка Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Ярославль Рид Буше признался... 16 января 18:27

«Если честно, я надеялся, что Кузнецов сделает все сам. Игроки «Виннипега» оставили ему слишком много пространства, а он отлично пошел в проход. Я знал, что Кузнецов попытается найти меня и отдать передачу, а я просто постарался попасть в ворота», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уилсона.

Другие матчи дня

Другие российские хоккеисты тоже в этот день не остались без очков. «Каролина Харрикейнз» переиграла «Бостон Брюинз», разгромив соперника со счетом 7:1. Свою руку к этому приложил Андрей Свечников, набравший в поединке два балла – на 7-й минуте встречи он помог отличиться Еспери Котканиеми, а сам забросил седьмую шайбу своей команды на отметке 47.48.

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию Флайерз» в серии послематчевых буллитов. Одним из героев встречи стал российский голкипер «островитян» Семен Варламов, который по ходу игры сумел отразить 31 бросок по своим воротам из 34, а также два броска в серии буллитов. Вратарь был назван второй звездой поединка, первой звездой признан форвард «Айлендерс» Оливер Вальстрем, который реализовал единственный и победный буллит. Тройку лучших замкнул защитник «островитян» Робин Сало, забросивший одну шайбу. Первый MVP в 36 лет: Овечкин идет на главный личный трофей НХЛ Александр Овечкин является главным претендентом на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку... 09 января 21:22

На прошлой неделе Никита Кучеров был признан первой российской звездой НХЛ. Форвард не так давно вернулся после травмы, сыграл в девяти матчах, но уже набрал приличный ход. В дуэли «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз» Кучеров забросил свою пятую шайбу в сезоне и помог «молниям» добиться победы со счетом 6:4. Всего в этом сезоне россиянин набрал 14 (5+9) очков.