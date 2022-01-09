Первый MVP в 36 лет: Овечкин идет на главный личный трофей НХЛ

Александр Овечкин является главным претендентом на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона в Национальной хоккейной лиге. ESPN анонимно опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, и россиянина поставили на первое место 60% респондентов.

Фаворит на «Харт»

Александр Овечкин проводит по-настоящему феноменальный сезон. Выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» в кампании-2021/22 просто блестящее по любым меркам и безо всяких оговорок, а если вспомнить, что российскому форварду уже 36 лет, то все становится еще удивительнее.

За всю долгую историю Национальной хоккейной лиги ни один ветеран, даже самый суперзвездный, не показывал такой статистики в возрасте 35+.

Сейчас же медиасеть ESPN, которая ежегодно на протяжении сезона составляет рейтинги претендентов на разные индивидуальные трофеи в сильнейшей лиге мира, провела очередной опрос по поводу «Харт Мемориал Трофи» — награды MVP сезона. Третий матч без голов: Овечкин потерял хватку В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон... 09 января 12:00

Вообще описание трофея звучит как «самый ценный игрок сезона для своей команды», но по факту это все равно приз лучшему хоккеисту регулярного чемпионата, по мнению Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Именно они и участвовали в анонимном опросе ESPN, что делает его итоги более весомыми и значительными.

Овечкин не просто выиграл в этом опросе, а сделал это за явным преимуществом. Российского нападающего поставили на первое место 60% опрошенных, именно Александр Великий является безоговорочным фаворитом в борьбе за приз.

Уникальный сезон

В нынешнем сезоне Ови действительно просто неудержим. На его счету 51 (24+27) очко в 36 проведенных встречах.

В списке бомбардиров он занимает третье место, уступая только сладкой парочки из «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, имеющим в активе на данный момент по 53 балла. Идущий четвертым Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» набрал только 46 очков.

В гонке лучших снайперов Овечкин сейчас второй после Драйзайтля, нанесшего 26 точных бросков. Но еще интереснее, что россиянин находится в топе и по голевым передачам, деля седьмое место с целым рядом хоккеистов: Драйзайтлем, Микаэлем Гранлундом из «Нэшвилл Предаторз» и Крисом Летангом из «Питтсбург Пингвинз».

За всю карьеру у Овечкина голевых передач было больше чем голов только в трех сезонах, а еще в одном эти показатели были равны.

В сезоне-2021/22 он набирает в среднем 1,42 балла за матч, что является его вторым лучшим результатом в карьере, хотя у Ови было четыре сезона с больше чем сотней очков!

Овечкин собрал за карьеру огромную россыпь трофеев и только «Хартом» владел трижды, но последний раз это было в далеком уже 2013 году (а до того в 2008 и 2009).

Интересно, что свою лучшую среднюю результативность он продемонстрировал в сезоне-2009/10, когда и «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) ушли к Хенрику Седину из «Ванкувер Кэнакс».

Вот только произошло это все по двум причинам: во-первых «косатки» выиграли регулярный чемпионат, а Седин был их капитаном и лидером, во-вторых швед провел все 82 встречи и набрал 112 (29+83) баллов, а Александр Великий пропустил десять игр из-за травмы, а отстал всего на три очка (50+59)!

Если Овечкин не сбавит темпа и станет MVP сезона, он станет самым возрастным обладателем «Харта». Пока таковым является Эдди Шор, выигравший трофей в 35 лет. Но было это в незапамятные времена — в сезоне-1937/38.

Из более современных игроков рекорд принадлежит Мистеру Хоккей Горди Хоу, который за кампанию 1962/63 получил титул MVP в 35-летнем возрасте. «Профессия заиграла новыми красками». Ротенберг стал главным тренером СКА Вице-президент СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг стал главным тренером... 04 января 13:48

А вот еще более легендарный Уэйн Гретцки, официально лучший хоккеист в истории игры, свой последний из девяти «Харт Трофи» забрал в 29 лет и больше лучшим игроком сезона не становился.

В эпоху, когда в лиге все еще показывает классный хоккей Сидни Кросби, «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским, Брэйденом Пойнтом, Виктором Хедманом и Стивеном Стэмкосом доминирует в лиге, а Макдэвид считается лучшим действующим игроком мира, гипотетический «Харт» 36-летнего Овечкина выглядит чем-то почти нереальным, сказочным.

Кстати, в тройке по опросу ESPN значатся еще Макдэвид с Хедманом, но отстают они очень сильно.

Пора рекордов

На самом деле до Нового года статистика Овечкина была еще лучше, но сейчас капитан «Кэпиталз» попал в небольшую полосу спада, возможно, не по игре, а по показателям.

За последние шесть встреч он смог отличиться только дважды, оформив дубль в ворота «Детройт Ред Уингз», а также сделал еще две результативные передачи. При этом в трех последних играх на его счету показатель полезности -6.

Но такое бывает у всех. Тот же «Эдмонтон» в последние недели вместе со своими двумя лучшими бомбардирами лиги вообще сыпется и уже скатился за пределы зоны плей-офф, тогда как «Вашингтон» уверенно держится в кубковой тройке в Столичном дивизионе. «Какой-то абсурд»: камерунский футболист хочет играть за сборную России Камерунский полузащитник «Ганновера» с российским паспортом Гаэль Ондуа заявил о желании выступать... 08 января 13:14

Ну и не стоит забывать о захватывающей погоне Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. До Уэйна пока еще далеко, но Яромир Ягр уже совсем рядом, а выше него еще только Хоу.

Кроме того, совсем недавно Александр Великий побил рекорд Дэйва Андрейчука, выйдя на первое место в списке снайперов в большинстве в регулярных чемпионатах. Таких голов россиянин настрелял уже 275!