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Спорт

Битва за 1/8 финала: Медведев играет с нидерландцем на Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. 3-й круг. Ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Медведев (Россия). ОНЛАЙН

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Россиянин Даниил Медведев играет в третьем круге Australian Open — 2022 с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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08:15

В предыдущем раунде Медведев в четырех сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса.

08:10

Соперники встречались между собой на последнем US Open и Медведев праздновал победу в четырех сетах. Тогда голландского теннисиста вообще мало кто знал. Сейчас он на 57-м месте в мировом рейтинге.

08:05

Матч начнется ориентировочно в 8:30 по московскому времени.

08:00

Доброе утро, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в матче за выход в 1/8 финала Australian Open. Ван де Зандсхулп занимает 57-е место в рейтинге ATP.

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