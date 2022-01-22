Битва за 1/8 финала: Медведев играет с нидерландцем на Australian Open. LIVE

Россиянин Даниил Медведев играет в третьем круге Australian Open — 2022 с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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08:15
В предыдущем раунде Медведев в четырех сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса.
08:10
Соперники встречались между собой на последнем US Open и Медведев праздновал победу в четырех сетах. Тогда голландского теннисиста вообще мало кто знал. Сейчас он на 57-м месте в мировом рейтинге.
08:05
Матч начнется ориентировочно в 8:30 по московскому времени.
08:00
Доброе утро, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в матче за выход в 1/8 финала Australian Open. Ван де Зандсхулп занимает 57-е место в рейтинге ATP.
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