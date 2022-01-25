Трагедия на Кубке Африки: восемь человек погибли в давке, а Коморы играли без вратаря

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африканских наций произошла трагедия. 50 тысяч человек пытались пробиться на стадион в столице Камеруна Яунде, где проходил матч Камерун — Коморские острова. Полиция не сумела остановить толпу, и в результате давки погибли восемь человек, а еще 50 получили ранения, в том числе тяжелые. Тем не менее матч не был остановлен и получил статус одного из самых странных в истории — в воротах Коморских островов стоял левый защитник, поскольку три голкипера оказались недоступны из-за коронавируса и травм.

Арена d'Olembe в столице Камеруна — Яунде — вмещает 60 тысяч человек, но из-за антикоронавирусных ограничений заполнить можно было не более 80% мест — то есть 48 тысяч. «Репрессивные нововведения»: почему фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Болельщики «Спартака» объявили о бойкоте матчей команды вплоть до отмены закона о Fan ID... 24 января 15:00

С этим оказались не согласны местные жители, горевшие желанием посмотреть матч 1/8 финала с участием своей сборной. По данным AFP, на арену пытались пробиться около 50 тысяч человек, то есть как минимум 2 тысячи были «лишними», и полиция прилагала усилия, чтобы развернуть их назад, однако не справилась с возмущенной толпой.

Возникла неконтролируемая давка, в результате которой погибли две женщины, один ребенок, четверо мужчин и еще один человек, чье тело забрала семья.

Как сообщило в своем отчете министерство здравоохранения Камеруна, 50 человек получили травмы, и двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как только толпа разошлась, все пострадавшие были отправлены в больницу, однако в это время на дорогах был серьезный трафик, что замедлило процесс оказания помощи.

Конфедерация африканского футбола (CAF) начала свое расследование инцидента и в ближайшее время встретится с представителями оргкомитета турнира, чтобы обсудить усиление безопасности на стадионах.

[DRAME] #CAN2021 : plusieurs personnes sont dcdes et d'autres blesses lors d'une bousculade survenue l'entre du stade d'Olembe. Les blesss graves ont t transports au centre hospitalier Messassi. Un premier bilan non officiel fait tat d'au moins 7 morts. #CAMCOM pic.twitter.com/WMYlINrRxY — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 24, 2022

Удивительно, но из-за трагедии возле арены организаторы не стали отменять или переносить игру. Возможно, об инциденте стало известно слишком поздно, а может, в случае отмены матча власти опасались гнева многотысячной толпы и новой давки.

Не помешала проведению игры и эпидемия коронавируса в сборной Коморских островов, из-за которой на изоляции оказались семь футболистов, включая двоих голкиперов (а третий выбыл еще раньше из-за травмы).

На Кубке Африки действует весьма необычный регламент: если в команде набирается 11 здоровых игроков (абсолютно неважно, на каких позициях они играют и есть ли среди них вратари), то матч проводится.

Организаторы турнира даже не позволили встать в ворота Комор профильному голкиперу Али Ахамаду, который сдал отрицательный тест на COVID-19 в день игры: согласно протоколу Кубка, нужно обязательно отсидеть на карантине пять дней, а у Ахамаду срок отсчитывался с 22 января.

Таким образом, пока у ворот стадиона происходило смертельное нарушение социальной дистанции, в воротах Коморских островов из-за соблюдения драконовских мер против COVID-19 стоял левый защитник Шакер Аль-Хадур ростом 172 см. На интриге и вообще спортивной составляющей матча это могло сказаться самым печальным образом.

#TeamComoros left-back Chaker Alhadhur held on to a clean sheet for 30 minutes against #TeamCameroon



Karl Toko Ekambi opens the scoring. #AFCON2021 pic.twitter.com/QhvGNQGT1N — Squawka News (@SquawkaNews) January 24, 2022

Против Аль-Хадура играла лучшая линия нападения на Кубке Африки — в составе Камеруна выступают Эрик Шупо-Мотинг (мюнхенская «Бавария»), Венсан Абубакар (провел шесть лет в «Порту», теперь выступает за «Ан-Наср») и Карл Токо-Экамби (нападающий «Лиона» и лучший бомбардир Лиги Европы сезона-2021/22).

Однако защитник Комор проявил чудеса в рамке и несколько раз спас свою команду, сделав в том числе и впечатляющий двойной сейв: сначала отразил удар Абубакара в ближний угол, а затем и добивание от правого вингера Муми Нгамеле.

Аль-Хадур держал свои ворота на замке 29 (!) минут, однако ничего не смог поделать с точным ударом Токо-Экамби в ближний угол — не хватило реакции и технического мастерства, чтобы вовремя прыгнуть в сторону. Профильный защитник успел лишь упасть на колени.

На 70-й минуте в ворота Комор забил Абубакар (2:0), однако уже на 81-й нападающий Юссуф М'Чангама сократил отставание в счете потрясающим ударом со штрафного (2:1) и подарил матчу горячую концовку. И это при том, что Коморы с седьмой минуты играли в меньшинстве из-за того, что защитник Нажим Абду получил прямую красную карточку за грубый фол на Нгамале.

В итоге Камерун одержал непростую победу с минимальным счетом 2:1, а Коморы показали себя настоящими героями.

Хуже всего на Кубке Африки пока выглядит его оргкомитет, допустивший смертельную давку перед началом матча и создавший непродуманный и неэффективный ковид-протокол, который не защищает от заражения десятки игроков, но зато мешает играть тем, кто еще (или уже) здоров.