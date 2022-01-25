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Спорт

«Надеемся, вы найдете время в графике»: Валиева попросила Путина о встрече после Олимпиады

Путин провел онлайн-встречу с олимпийцами перед Играми в Пекине

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами олимпийской национальной команды, которые в ближайшее время отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Глава государства пожелал спортсменам удачи, подтвердил свое присутствие на церемонии открытия Игр, высказался против «политизации спорта и демонстративных бойкотов», а под конец с улыбкой выслушал благодарственную речь 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, которая выразила надежду на встречу с президентом после Игр.

Сначала президент обратился к спортсменам с речью.

«Сейчас каждый из вас, кто вошел в олимпийскую сборную, переживает и думает об этих ответственных и очень важных соревнованиях. Мы знаем, что вы шли к ним через годы упорных и изнурительных тренировок, через поражения и победы, и заслужили право предъявить свое мастерство и талант на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта.

Ситуация с эпидемией, конечно, серьезно изменила сложившийся уклад жизни, но вы сумели преодолеть эти трудности и еще больше закалить свой характер, укрепить волю к победе и уверенно пройти все этапы отбора на Олимпиаду. Многие заняли верхние строчки мировых рейтингов.

Российские атлеты выступят во всех 13 видах спорта, которые будут представлены на Играх в Пекине. В том числе и в ряде новых видов программы. Это стало возможным благодаря тренерам и специалистам, которые неустанно работают с командой, благодаря помощи наших меценатов и членов фонда поддержки олимпийцев. И, конечно, это стало возможным благодаря усилиям регионов, создающим качественные условия для подготовки спортсменов. Уровень поддержки спорта на местах напрямую влияет на развитие массового спорта и здорового образа жизни. И также позволяет находить и поддерживать одаренных детей, формируя тем самым будущие поколения российского спорта высших достижений», — сказал Путин.

Также глава государства подтвердил, что будет присутствовать на церемонии открытия Игр, и высказался против политизации спорта.

«Главной задачей крупных международных соревнований является вовлечение в спорт как можно большего количества людей и укрепление дружбы между народами. Эти подходы разделяют и организаторы будущих Игр, наши китайские друзья.

Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость.

В период открытия Игр у нас будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем, и мы наметим новые планы взаимодействий, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении годов российско-китайского сотрудничества в сфере физкультуры и спорта», — заявил президент.

Лидер страны призвал спортсменов тщательно соблюдать все медицинские рекомендации организаторов Игр.

«Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на высоком уровне и войдут в летопись мировой олимпийской семьи. Как и у России, у Китая наработан большой опыт в области проведения массовых спортивных мероприятий.

Уверен, что наши друзья обеспечат все условия с точки зрения здоровья спортсменов и зрителей. Поэтому прошу всех спортсменов строго выполнять все медицинские предписания организаторов. Задача создать максимальные условия ложится на правительство и Олимпийский комитет», — подчеркнул Путин.

Напоследок президент России отметил, что конкуренция на Играх будет очень серьезной и пожелал олимпийцам превзойти самих себя.

«Также замечу, что в последнее время Китай стал уделять большое внимание развитию зимних видов спорта, так что на Играх вы встретитесь не только со своими традиционными соперниками, но и с перспективными китайскими спортсменами. Это сделает конкуренцию еще выше, борьбу за медали еще острее.

Но в России, как известно, трудностей не боятся. Они делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, проявятся в полной мере в Пекине. Мы все будем за вас болеть и надеемся, что на Олимпиаде вам удастся превзойти самих себя и показать высший пилотаж», — сказал Путин.

Далее планировались вопросы от спортсменов, но вместо вопросов получились обращения. Сначала Путин с улыбкой выслушал речь юной фигуристки Камилы Валиевой, которая в этом сезоне стала чемпионкой России и Европы.

«Мне всего 15 лет и это мой первый сезон во взрослом фигурном катании. У многих спортсменов путь в большом спорте начинается с юного возраста, поэтому крайне важна поддержка, которую государство оказывает детскому и юношескому спорту. Спасибо большое тренерам, которые вкладывают в нас свое время, свой талант. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить медиков, которые работают с нами. Благодаря ним мы чувствуем себя уверенно, и в эти сложные времена они делают все, чтобы мы были здоровыми.

Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпиаде. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможно.

Мы будем стараться завоевать для России как можно больше золотых медалей в Пекине. Также хочу пожелать удачи всем нашим олимпийцам — пусть мечты каждого осуществятся», — немного сбивчиво и явно волнуясь сказала фаворитка Олимпиады в женском одиночном катании.

Под конец своей речи фигуристка заявила, что олимпийцы были бы счастливы увидеться с президентом после Олимпиады.

«Все мы очень надеемся на встречу с вами, Владимир Владимирович, после Олимпиады. Надеемся, что вы найдете время в своем напряженном графике», — сказала Валиева.

«Спасибо, Камила! Вы знаете, что и у вас, и у нашей сборной очень много почитателей, болельщиков и фанатов. И мы все искренне желаем вам успехов», — коротко ответил Путин.

Далее к президенту обратился хоккеист Егор Яковлев.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за те условия, которые созданы для нас для участия в Олимпийских играх, и за то внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Турниры Ночной хоккейной лиги уже проходят 11-й год подряд — это благодаря вам. Мы, как действующие олимпийские чемпионы, приложим все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание», — сказал игрок магнитогорского «Металлурга».

«Егор, вам, как чемпиону Олимпийских игр в Пхенчхане, наверняка хорошо известно, как страна реагирует на то, что творит на льду наша хоккейная дружина. У нас любят зимние виды спорта. Очень много поклонников и у других зимних видов, но, наверное, наиболее количество болельщиков все-таки привлекают соревнования по хоккею.

Мы знаем, что на Олимпийских играх не бывает легких матчей. Понимаем, насколько это все сложно, но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу. Исходим из того, что спортсмены сборной нашей страны в целом сделают все возможное, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать российских болельщиков. Всего вам доброго, успехов», — ответил Путин.

На этом встреча президента с олимпийцами в онлайн-формате завершилась. Она продолжалась чуть больше девяти минут.

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