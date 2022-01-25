«Почувствовал себя неважно»: федерация сняла Коляду с Олимпиады в Пекине

Один из самых опытных фигуристов сборной России Михаил Коляда был снят федерацией с Олимпийских игр в Пекине за полторы недели до их начала. Причина — положительный результат теста на коронавирус. Коляду заменит 18-летний Евгений Семененко, который недавно потерял место в олимпийской сборной из-за провала на Евро и четвертого места на чемпионате России, однако значился первым запасным. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» выразила сочувствие Коляде, однако отметила, что его отсутствие никак не повлияет на медальные перспективы сборной России.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появилось сообщение о том, что Коляда в последнее время испытывал проблемы со здоровьем: «Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой».

Тем не менее спортсмена было решено отправить на предолимпийские сборы в Красноярск, но перед вылетом он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В связи с этим Коляду решили заменить на Семененко — первого запасного сборной, который также тренируется в группе у знаменитого тренера Алексея Мишина.

Остается надеяться, что Коляда действительно не имел никаких контактов со своими коллегами по группе, иначе и участие Семененко в Олимпиаде может оказаться под угрозой после очередного теста.

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Любопытно, что Алексей Мишин, судя по его высказываниям, не очень доволен тем, что федерация решила отцепить Коляду от олимпийской команды. Возможно, специалист надеялся, что фигурист сможет поправиться за небольшой срок и все-таки принять участие в Олимпиаде.

«Личные тренеры спортсменов не вправе комментировать решение Олимпийского комитета и Федерации фигурного катания России», — так Мишин ответил в комментарии Sport24 на вопрос о снятии Коляды.

Специалист также отказался говорить что-либо о травме 26-летнего спортсмена, которую тот получил относительно недавно — в начале января на одной из тренировок — и был вынужден пропустить чемпионат Европы.

«Обострилась ли травма у Коляды? Без комментариев», — отрезал Мишин.

Остается лишь выразить сочувствие спортсмену, на которого навалилось столько проблем прямо перед самыми важными стартами четырехлетия.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» поддержала Коляду, но при этом отметила, что его отсутствие не сильно ударит по шансам сборной России на медали.

«Это очень грустная новость для Миши Коляды и его карьеры. Очень жаль его. Относительно шансов на медали и награды ничего не поменялось.

А для Семененко такой шанс — это большая удача и подарок судьбы. Я бы пожелала ему спокойного и уверенного катания на Олимпиаде, ему не надо выкладываться на 110%. Такие выкладки тащат за собой ошибки, поэтому лучше просто кататься и делать то, что умеешь. А умеет он многое», — подчеркнула Бестемьянова.

Татьяна Тарасова отметила, что Коляде просто не повезло.

«Надо понимать, что там у Миши со здоровьем. В любом случае очень жаль, что мы не увидим Коляду на Олимпийских играх. Везение рано или поздно заканчивается. А Семененко желаю удачи, будем переживать за него», — сказала Тарасова Sport24.

Тренер Инна Гончаренко была более пессимистична.

«Я не хочу говорить ни про какие штампы, что теряем медаль. В спорте не бывает гарантированных медалей, все живые люди. Но очень жаль, что Коляда не выступит на Олимпиаде», — приводит ее слова «Матч ТВ».

Будучи серебряным призером Олимпиады-2018 в командном турнире и бронзовым медалистом чемпионата мира — 2018, Коляда считался незыблемым звеном сборной России на грядущих Играх в Пекине.

Опытный фигурист реанимировал карьеру под руководством Мишина, к которому перешел летом 2020 года, и, хотя полностью избавиться от проблем с нестабильностью не удалось, все же выглядел гораздо лучше, чем многие годы до этого.

На чемпионате России — 2022 Коляда стал вторым, уступив только молодой звезде Марку Кондратюку, который не допустил ни одного падения.

На обоих этапах Гран-при в нынешнем сезоне — в Италии и России — спортсмен также становился вторым, несмотря на ошибки, что говорит об его высоком авторитете в глазах судей на международном уровне.

На Олимпиаде в Пекине Коляда должен был стать эдаким «дядькой» в мужской сборной страны среди 18-летних Кондратюка и Мозалева, для которых это первый взрослый турнир такого высокого уровня. Однако теперь выходит, что вся мужская команда России будет состоять из 18-летних парней.

С одной стороны, это работа на следующий олимпийский цикл, в котором эти юноши должны стать полноценными лидерами сборной России. С другой, наша сборная теперь практически лишилась шансов на медаль в личном турнире у мужчин: только Коляда с его высочайшими оценками за компоненты (артистизм, скольжение, интерпретацию образа, креативные переходы между элементами) и отличным авторитетом у судей мог рассчитывать на бронзу при условии чистого исполнения прыжков. «Если Туктамышева поставит на себе крест, тогда хана»: объявлен состав сборной на Олимпиаду Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила окончательный состав сборной... 20 января 15:06

У Кондратюка, Мозалева и Семененко, гораздо меньше знакомых широкой аудитории и международным судьям, таких шансов практически нет — только если большинство соперников не начнет скопом валиться на пекинском льду.

Что касается командного турнира, то здесь у федерации остался только один вариант — ставить Кондратюка и в короткую, и в произвольную программу у мужчин. Он намного стабильнее Семененко и Мозалева, а единственная альтернатива в лице Коляды и его высоких компонентов теперь исчезла.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования по фигурному катанию стартуют в первый день Игр. Сначала пройдет командный турнир, а затем личный по четырем видам — женское и мужское одиночное, парное катание и танцы на льду.