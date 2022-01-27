«Безответственность и разгильдяйство»: почему биатлонистов сняли с рейса в Пекин

Четверо членов олимпийской сборной России по биатлону не смогли попасть на борт самолета, вылетавшего в Пекин. Их не пустили на воздушное судно из-за проблем с QR-кодами. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова назвала этот инцидент недоработкой Союза биатлонистов России (СБР), а глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов объяснил случившееся технической неполадкой.

Что произошло

Сборная России по биатлону прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх, не досчитавшись нескольких человек. Как поясняет Союз биатлонистов России, не все смогли вылететь в срок из-за проблем с документами, касающихся подтверждения перенесенной коронавирусной инфекции.

«Олимпийская сборная России по биатлону прибыла в Пекин к месту проведения зимних Игр-2022. К сожалению, наша команда вылетела не в полном составе.

Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского. По этой причине помочь российской команде на Олимпийских играх он не сможет. В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Губерниев отреагировал на недопуск биатлонисток на рейс в Пекин Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с недопуском членов... 27 января 13:03

Тесты остальных членов сборной отрицательные. Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки — для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе», — говорится в сообщении на официальном сайте СБР.

По данным «Матч ТВ», ситуация выглядит несколько иначе. Шашилов, Казакевич, Васнецова и Никитин прибыли в аэропорт и готовились сесть в самолет. Однако их попросту не пустили на борт. Как поясняет «телеканал», у Казакевич оказался просрочен QR-код, а у остальных его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

«Союзу биатлонистов России за это «прилетит»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила недоумение в связи с инцидентом. Она допустила, что имел место технический сбой, а также заметила, что ответственность за это должен нести СБР.

«Для меня это удивительно, потому что у всех спортсменов QR-код должен быть — они постоянно летают, у них столько соревнований. Может быть, что-то не сработало в системе.

Перед такими стартами, как Олимпиада, все проверяется несколько раз. Думаю, что СБР за это «прилетит», они же за это отвечают.

Сам спортсмен, конечно, тоже должен нести ответственность. Но представители федерации, исполнительный директор, должны щепетильно отслеживать такие вещи. Перед Олимпийскими играми надо все нюансы проверять — тем более, QR-код на свой же рейс», — сказала Журова.

Прославленная спортсменка отметила, что члены олимпийской сборной должны были и сами удостовериться в наличии и актуальности QR-кодов. По словам Журовой, сложившаяся ситуация является дополнительным стрессом для них в преддверии Олимпиады.

«Если у нас такое происходит, то и в других командах, наверное, есть что-то подобное. Надеюсь, биатлонисты сделают QR-коды и полетят днями позже. Но вообще, это все равно нервяк. Я не понимаю, как сейчас у спортсмена может не быть QR-кода, все этим озабочены. Не нужно всегда на организаторов надеяться, надо думать и самому», — заключила Журова.

«Техническая проблема»

Предположение Журовой о технической накладке подтвердил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов. По его словам, в ближайшее время все проблемы должны быть решены и члены сборной вылетят в Пекин. Золото и бронза: россиянки выиграли две медали в первой гонке ЧЕ по биатлону В рамках чемпионата Европы по биатлону прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Евгения... 26 января 17:38

«Я сам с этой программой не работал, не могу сказать, что произошло, но что-то пошло не так.

Мы пытаемся эту проблему устранить. Они вылетали в ночное время по Китаю, и с той стороны никто не мог помочь.

Но, я так понимаю, в ближайшее время они должны вылететь в Пекин, это просто техническая проблема», — заверил Аверьянов.

«Безответственность и разгильдяйство»

Не стал сдерживаться в выражениях бывший президент СБР Владимир Драчев. Он раскритиковал нынешнее руководство федерации за инцидент в аэропорту, подчеркнув, что такого нельзя было допускать.

«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась, и все в итоге добрались до Пекина.

Ладно, заболел Саша Печерский — это очень печально. Нехорошая история, что сборная России поедет на Олимпийские игры без главного сервисмена. Но когда команда едет на Олимпиаду без тренера… В СБР не знали, когда им вылетать в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьезно. Вопросы надо задавать руководству и правлению СБР, которые устроили такой бардак», — приводит слова Драчева «Чемпионат.com».

«Раньше все болели гриппом, никто не обращал внимания»

Светлана Журова высказалась также о массовой тревоге из-за распространения коронавируса. Она заметила, что во все времена атлеты могли заболеть накануне соревнований, и это не было чем-то необычным. Однако пандемия изменила восприятие людей и отношение к своему здоровью. Кроме того, Журова упомянула слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала Олимпиаду в Пекине несвоевременной.

«Я слышала, Елена Вяльбе высказалась о том, что не ко времени сейчас Олимпиада и надо было ее, как и Токио, перенести. Никто не ожидал вируса, который так быстро распространяется и быстро проходит.

Удивительный факт: раньше перед Олимпиадами и чемпионатами мира болели гриппом или простудой. И на это не обращали внимания: болеет спортсмен — ну, не повезло.

Перед Турином-2006 я сама заболела, и мой тренер. А до Олимпиады оставалось буквально три недели. Самое удивительное, что симптомы были очень похожи на коронавирус. И тогда я пропустила открытие Игр впервые за три Олимпиады, потому что надо было тренироваться — я понимала, что если хочу выиграть хотя бы одну дистанцию, то мне нельзя больше болеть и пропускать тренировки», — резюмировала Журова.