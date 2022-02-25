«Обидно»: Овечкин огорчил русского вратаря и сделал шаг к историческому рекорду

Александр Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» свою 762-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил до четырех шайб отставание от чеха Яромира Ягра, который занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Овечкин забил на последних минутах игры с передачи Евгения Кузнецова и не дал своему соотечественнику Игорю Шестеркину, который защищает ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», провести сухой матч.

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ со счетом 1:4. В составе победителей голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 бросков по своим воротам из 37, а вот нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отличился. Легендарный сезон: почему Шестеркин сейчас лучший голкипер мира Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче регулярного чемпионата... 22 февраля 19:38

«Обидно пропускать в конце игры. Неважно, пропускал ли я до этого по ходу матча или нет. Нужно всегда доводить дело до конца. И очень важно выигрывать именно последние пять минут встречи, либо играть на ничью. Сегодня мы очень хорошо сыграли перед воротами, прекрасно действовали в меньшинстве и одержали заслуженную победу всей командой», — сказал Шестеркин после игры.

Ворота «Кэпиталз» защищал россиянин Илья Сорокин, который отразил 17 бросков из 21, а единственную шайбу забросил Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова. И, естественно, сразу же установил несколько новых достижений.

#ALLCAPS 1-4. We'll take the Ovechkin goal. need to get better. pic.twitter.com/WzsxyUUrn0 — Capitals Replays (@capsreplays) February 25, 2022

Во-первых, Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге по количеству сыгранных матчей среди россиян. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ, и благодаря этому он сравнялся с Сергеем Федоровым. Возглавляет этот список Алексей Ковалев (1316), вторым идет Сергей Гончар (1301).

Во-вторых, россиянин приблизился к именитому чешскому хоккеисту Яромиру Ягру в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Шайба в ворота «Рейнджерс» стала для форварда 762-й в регулярных чемпионатах.

Таким образом, его отставание от Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до четырех шайб — в активе чеха 766 голов. «Вечный рекорд» НХЛ, за которым охотится Овечкин, принадлежит Уэйну Гретцки — 894 шайбы. На втором месте — Горди Хоу (801).

Гонка бомбардиров и снайперов

В нынешнем сезоне, правда, Овечкин теряет позиции в списках лучших снайперов и бомбардиров лиги. На счету россиянина 63 (32 гола + 31 ассист) очка в 51 матче. В гонке снайперов капитана «Вашингтона» уже обошли форвард «Торонто» Остон Мэттьюз с 36 заброшенными шайбами в 48 матчах, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в активе которого 35 голов за 51 матч, и Крис Крайдер из «Рейнджерс», забивший 34 раза в 51-й игре. Крайдер, кстати говоря, стал автором одной из шайб в матче с «Вашингтоном».

В споре бомбардиров Овечкин идет на седьмом месте и уступает лидеру — Джонатану Юбердо — 11 баллов. Правда, до четвертого места всего одно очко.

Всего Овечкин имеет в своем активе 1383 (762+621) очка за 1248 матчей в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

Малкин

Еще один российский форвард — Евгений Малкин — также не ушел без площадки без забитого гола, хотя его команда тоже крупно проиграла. «Питтсбург Пингвинз» был разгромлен «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке со счетом 1:6.

Малкин забросил единственную шайбу своей команды в матче, а его ассистентами выступили Сидни Кросби и Брайан Раст.

In 61 career games vs. New Jersey, Evgeni Malkin has recorded 58 points (24G-34A), ranking third in scoring among all active players. pic.twitter.com/W3p8LF1wlW — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 25, 2022

Россиянин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до четырех матчей. В этих играх форвард дважды сам поражал ворота соперников и три раза выступил в роли ассистента.

Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата. Отметим, что Евгений пропустил первую половину сезона из-за перенесенной летом операции на колене.