Битва четверных прыжков: ученицы Тутберидзе против Плющенко. LIVE

В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске девушки показывают произвольную программу. Среди фавориток турнира — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка Евгения Плющенко Софья Титова, которые владеют элементами ультра-си. Также после провала в короткой программе стараются подняться повыше при помощи четверных прыжков Софья Акатьева (группа Тутберидзе) и Вероника Жилина (академия Плющенко). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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С конца
14:05
С итогами короткой программы можно ознакомиться здесь:
14:00
Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске с произвольной программой выступят девушки.
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