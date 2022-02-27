Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Рижское «Динамо» сообщило о выходе из КХЛ 13:57
Украинские власти стали освобождать экс-военных из тюрем 13:54
Лукашенко заявил, что санкционная политика Запада «подталкивает... 13:50
Слуцкий заявил, что Украина понесет ответственность за отказ от... 13:48
Еще четыре страны объявили о закрытии воздушного пространства... 13:46
Володин назвал ошибку Зеленского, которая привела... 13:41
Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией отказалась от матча... 13:31
Глава МИД Британии: ситуация на Украине может вылиться... 13:26
Гретцки выступил против участия российских хоккеистов на МЧМ 13:15
Референдум в Белоруссии признан состоявшимся 13:14
Спорт

Битва четверных прыжков: ученицы Тутберидзе против Плющенко. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске девушки показывают произвольную программу. Среди фавориток турнира — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка Евгения Плющенко Софья Титова, которые владеют элементами ультра-си. Также после провала в короткой программе стараются подняться повыше при помощи четверных прыжков Софья Акатьева (группа Тутберидзе) и Вероника Жилина (академия Плющенко). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:05

С итогами короткой программы можно ознакомиться здесь:

14:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске с произвольной программой выступят девушки.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+