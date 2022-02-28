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Спорт

«Туктамышева еще может стать лидером сборной»

Туктамышева заявила, что не собирается завершать профессиональную карьеру

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Елизавета Туктамышева выступает в произвольной программе на чемпионате России — 2022

Елизавета Туктамышева выступает в произвольной программе на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается завершать профессиональную карьеру в 25 лет и намерена продолжать выступать. В комментариях «Газете.Ru» тренер спортсменки Алексей Мишин заявил, что она находится в очень хороших кондициях, а фигуристка Катарина Гербольдт допустила, что Туктамышева в случае поднятия возрастного ценза в фигурном катании может стать лидером сборной России.

«Собираюсь кататься»

Один из подписчиков Елизаветы Туктамышевой в Instagram задал спортсменке вопрос, который волнует многих российских поклонников фигурного катания: не планирует ли она завершать карьеру? Ответ Туктамышевой был лаконичен.

«Пока нет. Собираюсь кататься»,

— написала она.

Кроме того, Елизавета рассказала болельщикам, что пока не готова рассуждать о возможном участии в чемпионате мира, который пройдет 21-27 марта во французском Монпелье. Она, однако, подчеркнула, что собирается выступить 6-7 марта на Кубке Первого канала.

«Ох, ребята, сложный вопрос. Я, честно, не знаю, что ответить. Но в плане тренировок и подготовки — да, они идут. Готовлюсь к Кубку Первого канала из ближайшего», — сообщила спортсменка.

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www.instagram.com/liza_tuktik

Неудачный чемпионат России и готовность заменить Валиеву

Чемпионат России, который прошел в декабре 2021 года, должен был стать для Туктамышевой определяющим: многие расценивали этот турнир как последний шанс для возрастной фигуристки побороться за право выступить на Олимпиаде.

Однако соревнования сложились для Лизы неудачно: она заняла лишь седьмое итоговое место. Несмотря на это, ее все же включили в олимпийскую сборную в качестве запасной.

После начала Игр она рассказывала, что продолжает тренировки.

«Я на низком старте — что еще делать? Конечно, я тренируюсь. Когда не знаешь, что делать, иди тренироваться», — сказала тогда фигуристка Первому каналу.

Мало кто мог предположить, что ее услуги на Играх в действительности понадобятся. Но допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой поставил большой знак вопроса относительно дальнейшего участия Валиевой в олимпийских соревнованиях — при том, что к тому моменту она уже успела выиграть командное золото. Многие специалисты допустили, что Туктамышева заменит Камилу, американский блогер Джонатан Байер даже предположил, что опытная россиянка поборется за золотую медаль в одиночном первенстве.

В итоге, однако, Спортивный арбитражный суд (CAS) согласился с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии обязательного при положительной допинг-пробе временного отстранения с Валиевой, и она смогла выступить во всех планировавшихся соревнованиях. Впрочем, как они для нее закончились, все помнят: 15-летняя Камила не справилась с психологическим давлением извне и осталась без личной медали Игр.

«Туктамышева в очень хорошей форме»

Из оставшихся в текущем сезоне соревнований наиболее статусным является чемпионат мира. Туктамышева затруднилась с ответом на вопрос о своем возможном в нем участии, да и новые санкции в отношении России и, в частности, российского спорта заставляют задуматься о том, допустят ли вообще представителей нашей страны до мирового первенства. Вместе с тем, по заверению тренера Туктамышевой Алексея Мишина, она находится в отличной форме.

«Она сейчас находится в очень хороших для себя физических и технических кондициях»,

— сказал специалист «Газете.Ru».

«Она может стать лидером сборной»

Согласна с Мишиным и чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт. Она отметила особую важность для Туктамышевой возможного повышения возрастного ценза, которое, как ожидается может быть принято на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне. По мнению Гербольдт, в этом случае Елизавета может снова стать одним из лидеров сборной.

«Она соревновалась с теми, кто на сегодняшний день является лучшими, и у нее получалось выигрывать у них.

Поэтому она остается конкурентоспособной, и если поднимут возрастной ценз, то она будет одним из претендентов на то, чтобы быть лидером сборной России»,

— убеждена Гербольдт.

Более юных спортсменок, включая Валиеву, а также Александру Трусову и Анну Щербакову, отличает наличие в техническом арсенале четверных прыжков. Туктамышева из элементов ультра-си выполняет тройной аксель, но Гербольдт допускает, что при изменении возрастного ценза и появления новой мотивации для состязаний она может начать работать и над четверными.

25 лет – это все-таки не возраст относительно всей жизни. Если сравнивать с 14-15-летними, то, конечно, она возрастная спортсменка. А если будем сравнивать с 17-18-летними, то в какой-то мере ей будет даже проще. Стабильность, понятие себя и того, что происходит в этом возрасте, ей поможет», — заключила Гербольдт.

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