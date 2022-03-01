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Спорт

Паралимпиада, UFC, НХЛ, теннис и зарубежный футбол: где еще можно выступать российским спортсменам

Судьба участия российских паралимпийцев в Играх в Пекине решится 2 марта

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Global Look Press/Винс Калигиури/РИА «Новости»/Emilio Andreoli/Getty Images
Российские спортсмены продолжают готовиться в Пекине к участию в Паралимпийских играх — 2022, почти все теннисисты выступают без ограничений под флагом России, UFC и Bellator не объявляли ни о каких санкциях в адрес российских бойцов ММА, в боксе, плавании, шахматах и «Формуле-1» спортсмены имеют право соревноваться под нейтральным флагом, а в футболе и хоккее иностранные фанаты аплодируют голам россиян в зарубежных лигах. «Газета.Ru» рассказывает, в каких видах спорта российские атлеты продолжают участвовать, несмотря на санкции.

С тех пор, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в любых турнирах, отечественные команды были исключены из многих видов спорта.

Так, сборная России не сможет участвовать в турнирах по футболу, хоккею, баскетболу, фигурному катанию, конькобежному спорту, регби, гандболу, а в лыжных гонках россиян отстранили до конца сезона-2021/22 (хотя до этого глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сама заявила, что наши спортсмены снимаются с оставшихся этапов Кубка мира, куда их изначально допустили под нейтральным флагом).

Однако о полной изоляции российского спорта говорить пока не приходится: во многих статусных видах спорта наши атлеты продолжают соревноваться, и российским фанатам еще есть за кого поболеть.

Паралимпийские игры

С 4 по 13 марта в Пекине состоится Паралимпиада, в которой должен принять участие 71 российский спортсмен, среди которых — восемь паралимпийских чемпионов. На данный момент почти все наши паралимпийцы присутствуют в Китае и готовятся к соревнованиям. Международный паралимпийский комитет (МПК), в отличие от МОК, не призывал федерации отстранять россиян и на данный момент не выпускал заявлений об отстранении паралимпийцев от Игр.

Известный политик, президент Паралимпийского комитета России с 1997 по 2021 год Владимир Лукин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, допустят ли сборную России до Паралимпийских игр.

«Подготовка команды идет нормально. Значительная часть нашей делегации уже в Пекине. Препятствий к тому, чтобы подготовка шла, не имеется.

Завтра, 2 марта, состоится заседание исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК), в котором примет участие наш представитель. Если будут какие-то новости, то мы об этом узнаем. А пока все нормально», — рассказал Лукин.

Пресс-атташе делегации Паралимпийского комитета России Дмитрий Сазонов подтвердил «Газете.Ru», что сборная России в обычном режиме продолжает подготовку к участию в Паралимпийских играх: «Готовимся. Ничего нового пока сказать не могу».

2 марта на заседании исполкома МПК должно быть принято окончательно решение о допуске или недопуске российских паралимпийцев на Игры в Пекине. На данный момент Международный паралимпийский комитет не высказывал желания повторять политику МОК и отстранять всех спортсменов с российским паспортом.

Сбер — официальный партнер Паралимпийской команды России на Играх 2022 года в Пекине.

Теннис

Пока не сообщалось ни о каких отстранениях в теннисе, и не было даже решения о нейтральном статусе для российских игроков.

На данный момент без флага России обязали выступать только Анастасию Потапову, которая в ночь с 1 на 2 марта сыграет на турнире в Монтеррее против украинки Элины Свитолиной.

Однако это не общее правило, а исключительное решение, на котором настояла Свитолина: она заявила, что готова сняться с турнира, если Потапова выступит под флагом своей страны. Организаторы соревнований и сама россиянка пошли ей навстречу.

«Я все согласовала. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время матча», — заявила Свитолина.

Пока непонятно, будут ли теннисные организации заставлять всех россиян выступать под нейтральным флагом. Возможно, это случится на соревнованиях с участием национальных сборных — Кубке Билли Джин Кинг среди женских национальных команд и Кубке Дэвиса у мужчин. Однако о полном отстранении наших спортсменов от соревнований — и особенно от индивидуальных турниров — речи точно не идет.

ММА

Об отстранении россиян ничего не говорилось и в ММА-промоушенах, включая самые популярные — UFC и Bellator. В последних турнирах этих организаций российские бойцы принимали участие без каких-либо ограничений.

Бокс

Ситуация в этом виде спорта более сложная. Четыре ведущие боксерские федерации — Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) — заявили о санкциях против России.

Они запретили боксерам выходить на поединки под флагом и гимном России, исключили всех российских спортсменов, кроме действующих чемпионов, из мартовских рейтингов и отказались проводить на территории России бои за региональные и мировые титулы.

Однако главное здесь то, что наши боксеры все еще смогут участвовать в поединках на международных турнирах — пусть и под нейтральным флагом и исключительно за границей.

Формула-1

Американская команда «Хаас» задумалась над тем, чтобы разорвать контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Однако официально никаких запретов на участие россиян в «Формуле-1» нет, а что касается нейтрального флага, то Мазепин выступал под ним весь сезон-2021 — из-за антидопинговых санкций против России, — так что ничего нового в этом нет.

Решение о судьбе Мазепина еще не принято, и юридически он или любой другой россиянин имеют полное право соревноваться в «Формуле-1».

Футбол и хоккей

Никто не собирается выгонять российских легионеров из зарубежных лиг в футболе и хоккее.

Так, полузащитник Алексей Миранчук 28 февраля вышел на замену в матче чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория» и сразу отдал голевую передачу, а в концовке встречи забил шикарный гол с линии штрафной после индивидуального прохода. Это помогло «Аталанте» одержать уверенную победу (4:0), а итальянские болельщики с удовольствием скандировали фамилию Миранчука.

Агент россиянина Вадим Шпинев сообщил в комментарии «Спорт-экспрессу», что никаких разговоров о разрыве контракта с полузащитником не было.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тем временем продолжают регулярно выступать 43 россиянина, включая главную звезду «Вашингтон Кэпиталз» — Александра Овечкина. В заокеанской лиге также не поднималась тема разрыва соглашений с российскими хоккеистами.

Плавание

Международная федерация плавания (FINA) разрешила российским спортсменам выступать на своих соревнованиях — без флага и гимна.

«До последующего уведомления ни один спортсмен или пловец из России не может принимать участие в соревнованиях как представители своих стран. Их участие возможно лишь в статусе нейтральных спортсменов или нейтральных команд. Национальная символика, цвета, флаги запрещены к использованию, равно как и гимн страны», — говорится в заявлении FINA.

Кроме того, организация все еще не отменила чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен состояться в Казани 17-22 декабря 2022 года. По крайней мере, формальные шансы на проведение этого турнира в России остаются.

Шахматы

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обязала россиян выступать на турнирах либо под флагом Федерации шахмат России, либо под стягом ФИДЕ. Но самое главное — соревноваться все еще можно даже на самом высоком уровне.

Президент организации Аркадий Дворкович подчеркнул, что лишение российской символики направлено в первую очередь на обеспечение безопасности самих спортсменов.

«Это не наша собственная инициатива, это именно следование жестким рекомендациям МОК, — сказал Дворкович РИА «Новости». — Это уже делалось в матче на первенство мира в Дубае, в котором Ян Непомнящий играл под флагом Федерации шахмат России.

Также мы дали возможность тем шахматистам, которые хотят этого, играть под нейтральным флагом — флагом ФИДЕ. Здесь для нас приоритетен вопрос защиты игроков: вдруг кто-то чувствует, что против него могут быть направлены какие-то агрессивные меры в случае выступления под флагом Федерации шахмат России».

Ранее ФИДЕ перенесла из России Всемирную шахматную олимпиаду, которая должна состояться с 26 июля по 8 августа 2022 года. Индия уже подала заявку на то, чтобы принять этот турнир.

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