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Спорт

Лидеры уступили: немка Херрманн выиграла спринт на Кубке мира

Лидер общего зачета Кубка мира Марте Улсбю-Ройселанд заняла восьмое место в спринте

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На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти женщины пробежали спринтерскую гонку. Победительницей стала немецкая биатлониста Дениз Херрманн. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

15:55

На втором месте оказалась Тириль Экхофф, замкнула тройку лидеров шведка Стина Нильссон. Лидер общего зачета Кубка мира Марте Улсбю-Ройселанд оказалась восьмой.

15:50

Все! Завершилась спринтерская гонка! Ее победительница — немка Дениз Херрманн.

15:45

Еще десяти спортсменкам предстоит завершить гонку.

15:39

И Нильссон действительно врывается в тройку лидеров. однако становится третьей! Смещает она Ханну Эберг на четвертую строчку.

15:35

А не рано ли поздравлять Херрманн с победой? Шведка Стина Нильссон навязывает упорную борьбу по времени, пытается она ворваться в тройку лидеров и побороться за золото.

15:30

Гонку завершили уже 45 биатлонисток. Скоро начнем подводить итоги.

15:28

А тем временем все биатлонистки стартовали.

15:25

Итак, пока тройка лидеров выглядит так — Дениз Херрманн, Тириль Экхофф и Ханна Эберг.

15:23

Стоит сказать, что еще не все спортсменки ушли на старт, однако сильнейшие уже завершили или завершают гонку.

15:20

Но тут же всех смещает Херрманн, врываясь в финиш на первой строчке. ну что же, теперь ждем, сможет ли кто ее сместить. Ройселанд на данный момент финиширует седьмой.

15:19

Ханна Эберг финиширует. Сейчас она вторая, вслед за Экхофф.

15:18

Но очень хороша сегодня Херманн, прекрасный ход у нее, за счет которого она лидирует.

15:16

Экхофф финишировала, сейчас она первая.

15:14

А в лидеры после второго огневого рубежа вырывается Дениз Херманн. У нее один промах и хороший ход.

15:12

Гонку завершила Ванесса Фойгт из Германии. Она сейчас вторая, причем без единого промаха.

15:11

Ройселанд мажет один раз на втором огневом рубеже.

15:11

Бреза-Буше гонку тоже завершила, она — точно мимо призов.

15:10

У Бесконд еще один промах на втором огневом рубеже.

15:09

А тем временем Шевалье-Буше финишировала, сейчас она первая. Рядом с ней Эльвира Эберг. Тандервольд гонку тоже завершила.

15:09

У Экхофф один промах на втором огневом рубеже.

15:08

У Лизы Терезы Хаузер два промаха на первом огневом рубеже.

15:05

Обидно! Бреза-Буше мажет дважды на втором огневом. А у Ханны Эберг — один на первом.

15:04

Ройселанд мажет единожды на первом огневом рубеже.

15:03

У Эльвиры Эберг на втором огневом рубеже еще один промах, у Тандервольд — два.

15:02

У Бесконд на первом огневом один промах.

15:01

Экхофф на первом огневом рубеже точна, но уступает по ходу Бреза-Буше.

15:00

Шевалье-Буше на втором огневом рубеже точна.

14:58

Ройселанд и Ханна Эберг стартовали.

14:57

Бреза-Буше стреляет чисто и выходит в лидеры.

14:56

У Эльвиры Эберг один промах, но у нее хороший ход.

14:55

А у Тандервольд два промаха на первом огневом рубеже.

14:55

Экхофф и Бесконд ушли на дистанцию.

14:53

Шевалье-Буше на первом огневом рубеже мажет один раз.

14:51

Эльвира Эберг лидирует после 1 км.

14:50

Тандервольд и Бреза-Буше тоже уже на дистанции.

14:49

Всего на дистанции окажется 84 биатлонистки. А рубежей — два.

14:47

Шевалье-Буше стартовала. Сегодня гонка пройдет без итальянки Лизы Витоцци, она была заявлена, но снялась.

14:45

Началась гонка! Первой на дистанцию уходит Лена Хекки.

14:40

Лидером общего зачета является норвежка Марте Ройселанд, она уйдет на старт под 24-м номером.

14:35

Гонка начнется в 14.45 по московскому времени.

14:30

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится женская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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