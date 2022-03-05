Лидеры уступили: немка Херрманн выиграла спринт на Кубке мира

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти женщины пробежали спринтерскую гонку. Победительницей стала немецкая биатлониста Дениз Херрманн. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:00
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки.
До скорых встреч!
15:55
На втором месте оказалась Тириль Экхофф, замкнула тройку лидеров шведка Стина Нильссон. Лидер общего зачета Кубка мира Марте Улсбю-Ройселанд оказалась восьмой.
15:50
Все! Завершилась спринтерская гонка! Ее победительница — немка Дениз Херрманн.
15:45
Еще десяти спортсменкам предстоит завершить гонку.
15:39
И Нильссон действительно врывается в тройку лидеров. однако становится третьей! Смещает она Ханну Эберг на четвертую строчку.
15:35
А не рано ли поздравлять Херрманн с победой? Шведка Стина Нильссон навязывает упорную борьбу по времени, пытается она ворваться в тройку лидеров и побороться за золото.
15:30
Гонку завершили уже 45 биатлонисток. Скоро начнем подводить итоги.
15:28
А тем временем все биатлонистки стартовали.
15:25
Итак, пока тройка лидеров выглядит так — Дениз Херрманн, Тириль Экхофф и Ханна Эберг.
15:23
Стоит сказать, что еще не все спортсменки ушли на старт, однако сильнейшие уже завершили или завершают гонку.
15:20
Но тут же всех смещает Херрманн, врываясь в финиш на первой строчке. ну что же, теперь ждем, сможет ли кто ее сместить. Ройселанд на данный момент финиширует седьмой.
15:19
Ханна Эберг финиширует. Сейчас она вторая, вслед за Экхофф.
15:18
Но очень хороша сегодня Херманн, прекрасный ход у нее, за счет которого она лидирует.
15:16
Экхофф финишировала, сейчас она первая.
15:14
А в лидеры после второго огневого рубежа вырывается Дениз Херманн. У нее один промах и хороший ход.
15:12
Гонку завершила Ванесса Фойгт из Германии. Она сейчас вторая, причем без единого промаха.
15:11
Ройселанд мажет один раз на втором огневом рубеже.
15:11
Бреза-Буше гонку тоже завершила, она — точно мимо призов.
15:10
У Бесконд еще один промах на втором огневом рубеже.
15:09
А тем временем Шевалье-Буше финишировала, сейчас она первая. Рядом с ней Эльвира Эберг. Тандервольд гонку тоже завершила.
15:09
У Экхофф один промах на втором огневом рубеже.
15:08
У Лизы Терезы Хаузер два промаха на первом огневом рубеже.
15:05
Обидно! Бреза-Буше мажет дважды на втором огневом. А у Ханны Эберг — один на первом.
15:04
Ройселанд мажет единожды на первом огневом рубеже.
15:03
У Эльвиры Эберг на втором огневом рубеже еще один промах, у Тандервольд — два.
15:02
У Бесконд на первом огневом один промах.
15:01
Экхофф на первом огневом рубеже точна, но уступает по ходу Бреза-Буше.
15:00
Шевалье-Буше на втором огневом рубеже точна.
14:58
Ройселанд и Ханна Эберг стартовали.
14:57
Бреза-Буше стреляет чисто и выходит в лидеры.
14:56
У Эльвиры Эберг один промах, но у нее хороший ход.
14:55
А у Тандервольд два промаха на первом огневом рубеже.
14:55
Экхофф и Бесконд ушли на дистанцию.
14:53
Шевалье-Буше на первом огневом рубеже мажет один раз.
14:51
Эльвира Эберг лидирует после 1 км.
14:50
Тандервольд и Бреза-Буше тоже уже на дистанции.
14:49
Всего на дистанции окажется 84 биатлонистки. А рубежей — два.
14:47
Шевалье-Буше стартовала. Сегодня гонка пройдет без итальянки Лизы Витоцци, она была заявлена, но снялась.
14:45
Началась гонка! Первой на дистанцию уходит Лена Хекки.
14:40
Лидером общего зачета является норвежка Марте Ройселанд, она уйдет на старт под 24-м номером.
14:35
Гонка начнется в 14.45 по московскому времени.
14:30
На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится женская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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