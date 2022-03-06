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Спорт

Без шансов для соперниц: Экхофф выиграла пасьют на Кубке мира

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Женщины. Экхофф стала победительницей пасьюта

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Тириль Экхофф

Тириль Экхофф

Global Look Press
На этапе Кубка мира в финском Контиолахти женщины пробежали гонку преследования. Тириль Экхофф стала победительницей заезда, второе место заняла Доротея Вирер, замкнула тройку сильнейших Денизе Херрман. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:23

Ну а «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию. Всем хорошего продолжения выходных!

15:22

Также в десятку попали Эльвира Эберг и Дуня Здоуц.

15:20

Экхофф финиширует первой. Вирер с 17 места перемещается на итоговое второе (+15,9). Херманн — третья (19,5) Рейселанд — четвертая (+35,8). Затем финишировали Каролин Оффигстад Кноттен (+43,5), Анаис Шевалье-Буше (+54,3), Джессика Ислова (+56), Франциска Пройс (+1:00,8).

15:18

Экхофф еще на три секунды увеличила отрыв от Вирер. Похоже, с победителем все ясно. Но кто же займет второе место? осталось 700 метров.

15:15

Экхофф сохранила первую строчку, второй идет Вирер (+14), Херманн на третьей позиции (+22,1). Именно эти спортсменки разыграют медали.

15:13

Два промаха Экхофф допустила на четвертом рубеже. Но соперницы только подъехали на рубеж.

15:10

Стоит отметить, что из первой десятки только Экхофф, Вирер и Фойгт не имеют промахов в своем пассиве.

15:07

Не хочет Экхофф заходить на штрафные круги, снова закрывая все мишени. Херманн допустила один промах, уступив промежуточное второе место Анаис Шевалье-Буше (+43,7), Херианн на третьей строчке (+44). Доротея Вирер (+54) и Ванесса Фойгт (+55,4) еще имеют шансы на медали. Остальным будет тяжело. надо рассчитывать на ошибки соперниц.

15:02

Херманн на отметке 4,9 км отстает от Экхоффф на 21 секунду. Не отстает немка от норвежки. Но надо точно стрелять, чтобы сохранять шансы на золото.

14:59

Без промахов Экхофф уходит со второго рубежа. Херманн тоже выбивает 5 из 5. Она отстает от норвежки на 21 секунды. Замыкает тройку сильнейших Анаис Шевалье-Буше (+38,0). Далее идут Ванесса Фойгт, Стина Нильссон, Жулия Симон и Доротея Вирер. Отставание остальных спортсменок более одной минуты. Впереди две стрельбы стоя.

14:56

Экхофф по дистанции идет быстрее соперниц, увеличивая отрыв, но всего на несколько секунд. Скоро спортсменки подъедут ко второму рубежу.

14:54

Тириль Экхофф без штрафных кругов после первого рубежа вырывается на первое место. Херманн отстает от нее на 22 секунды, заехав на круг. Стина Нильссон третья (+26,5), на четвертой строчке располагается Ванесса Фойгт (+28,9). Остальные отстали более чем на 30 секунд.

14:48

На отметке 0,9 км. Херманн сохраняет пятисекундное преимущество от ближайших преследовательниц. Но все будет решаться на огневых рубежах. Пока биатлонистки идут плотной группой.

14:45

Заезд стартовал.

14:40

Первой на старт выйдет немка Денизе Херрман. Вслед за ней гонку начнут Тириль Экхофф (+ 5 секунд) и Стина Нильссон (+ 5 секунд). Стоит отметить, что сразу 18 спортсменок по итогам спринта отстали от Херрман менее чем на минут. А это значит, что нас ждет увлекательная гонка. Давайте наблюдать.

14:35

Старт будет дан в 14.45 мск.

14:30

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти у женщин пройдет гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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