Без шансов для соперниц: Экхофф выиграла пасьют на Кубке мира

15:07

Не хочет Экхофф заходить на штрафные круги, снова закрывая все мишени. Херманн допустила один промах, уступив промежуточное второе место Анаис Шевалье-Буше (+43,7), Херианн на третьей строчке (+44). Доротея Вирер (+54) и Ванесса Фойгт (+55,4) еще имеют шансы на медали. Остальным будет тяжело. надо рассчитывать на ошибки соперниц.