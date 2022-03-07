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Спорт

«Политически правильное решение»: Россия может получить второй шанс отобраться на ЧМ в Катаре

Польские СМИ: ФИФА готова перенести стыковой матч Россия — Польша на июнь

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Польское издание Interia сообщило, что стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира по футболу — 2022 между сборными России и Польши, который должен был пройти 24 марта в Москве, может состояться в июне. Пресс-атташе польской команды Якуб Квятковски заявил, что официальной информации об окончательной отмене матча пока нет. Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что перенос матча — это «политически правильное решение».

В статье Interia утверждается, что Международная федерация футбола (ФИФА) до сих пор официально не подтвердила отстранение российской команды от участия в отборочном турнире на мундиаль в Катаре, а руководство организации пытается найти решение, которое позволит подопечным Валерия Карпина сыграть в стыках.

Утверждается, что 7 марта Федерация футбола Польши (PZPN) все еще не получила официального письма от ФИФА с окончательным ответом о судьбе противостояния.

«Единственным ответом было короткое сообщение, в котором сотрудники ФИФА подтвердили получение писем от PZPN и пообещали вскоре озвучить позицию международной федерации. Хотя решение должно было быть принято 4 марта, его до сих пор нет», — говорится в заметке польского издания.

По информации источника Interia, ответ от чиновников из ФИФА стоит ожидать 8 марта. На статью издания уже отреагировали в PZPN.

«На данный момент мы не получали от ФИФА никакой информации по нашему стыковому матчу против России», — цитирует «Чемпионат» пресс-атташе польской команды Якуба Квятковски.

Бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что встреча все-таки состоится.

«Я надеюсь, что будет перенос матча. Я всегда говорил, что спорт должен быть вне политики. Будем надеяться, что мы увидим матч.

Может ли непонятная ситуация вокруг матча сказаться на подготовке российской команды? Конечно, лучше бы была какая-то определенность. Но это лучше, чем совсем не играть. Если у нас будет шанс, то надо побороться, отдать все силы.

Безусловно, Польша является фаворитом. Но никто не отменял бойцовские качества. Футбол — непредсказуемая игра. Команда, которая изначально не казалась сильнее, может преподнести проблемы», — сказал Деменко.

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что перенести матч — политически правильное решение.

«Все будет решать ФИФА и УЕФА. Будет правильно, если матч перенесут, потому что ситуация может резко поменяться. Это политически правильное решение.

Неважно, когда мы будем играть. У нас сейчас идет чемпионат, все ребята в тонусе. Валерий Карпин работает со своим штабом. Александр Головин и Алексей Миранчук тоже играют в Европе. Планы подготовки утверждены, и их всегда можно подкорректировать, если понадобится.

Все шло к тому, что нас вообще могли отстранить. Пока все идет нормально. А где и когда играть — это уже другой вопрос», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Изначально матч должен был состояться на стадионе «Динамо» 24 марта, но сборная Польши отказалась проводить встречу из-за событий на Украине.

«Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал 26 февраля в своем Twitter президент PZPN Цезарий Кулеша.

Позже сборные Чехии и Швеции последовали примеру поляков, а все матчи российской сборной и клубов были перенесены на нейтральные поля решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Но уже на следующий день ФИФА совместно с УЕФА заявили о бессрочном исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров.

Московский «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы, где должен был на стадии 1/8 финала встретиться с «РБ Лейпцигом», а Россия, казалось, лишилась шансов сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Однако теперь у подопечных Карпина все-таки может появиться шанс побороться за путевку на мундиаль. До первого раунда стыков осталось 2,5 недели.

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