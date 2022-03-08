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«Вряд ли многие уедут»: почему решение ФИФА по легионерам не станет ударом для РПЛ

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с клубами сроком до 30 июня 2022 года. В комментарии «Газете.Ru» экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что иностранцам невыгодно покидать РПЛ из-за хороших зарплат, а бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил уверенность, что точно никуда не уедут игроки из стран Южной Америки.

Что предлагает ФИФА

«В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 10 марта 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить свои трудовые контракты с соответствующими клубами, связанными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2020 года)

Приостановление действия соглашения будет означать, что игроки и тренеры будут считаться вне контракта до 30 июня 2022 года и, следовательно, смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий»,

— сообщает пресс-служба ФИФА.

Уточняется, что футболист должен подписать соглашение с новым клубом до 7 апреля включительно. Кроме того, один клуб может подписать лишь двоих игроков, которые захотят воспользоваться этой опцией и временно покинуть РПЛ.

Пострадают ли клубы РПЛ

Формулировка, предложенная ФИФА, выглядит для России весьма оптимистично. Многие отечественные и зарубежные эксперты были убеждены, что легионеры получат право в одностороннем порядке разрывать соглашения. Вот это действительно был бы тяжелейший удар по российским клубам, особенно по лидерам отечественного футбола. К примеру, портал Transfermarkt оценивает общую стоимость легионеров «Зенита» в €118 млн. И если бы все они решили расторгнуть контракты, то сине-бело-голубые фактически потеряли бы эту сумму без какой-либо компенсации.

Нельзя не заметить также, что многие легионеры в российских клубах получают весьма и весьма хорошие деньги. Даже если какой-то из европейских клубов будет готов протянуть им «руку помощи» и на время приютить, едва ли он сможет удовлетворить финансовые аппетиты игроков, в России привыкших к высоким зарплатам.

Наконец, самый важный пункт — срок, когда приостановленный игроком контракт с клубом РПЛ должен возобновиться. Речь идет о периоде, чуть большем, чем три месяца — на столь короткий срок даже в аренды не уезжают.

Сложно представить, что легионеры будут готовы сорваться с насиженных мест, чтобы ненадолго съездить в Европу, а потом возвращаться в Россию. Никаких карьерных перспектив в таком раскладе для них точно не усматривается. Если допустить, что им предложит работу какой-то сильный клуб, рассчитывать на многое они вряд ли могут — такие команды уже укомплектованы в разгар сезона. Если же хотя бы на время усилиться иностранцем из РПЛ захочет клуб из более слабой лиги, это не будет интересно самим футболистам.

«Таких зарплат, как в РПЛ, в Европе не будет»

В комментарии «Газете.Ru» указал на фактор зарплаты бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он предположил, что отъезд легионеров даже на короткий срок все же может стать серьезным ударом для клубов, которые не получат ничего взамен, при этом пострадают с непосредственно игровой точки зрения и станут слабее на поле. Он призвал клубы договариваться с игроками и находить компромиссы.

«Думаю, много легионеров может сейчас уехать, и клубы, не получив никаких компенсаций, могут крепко пожалеть об этом. Никто ничего не сможет сделать, нужно будет только общаться с легионерами и решать вопросы полюбовно. Будем следить за развитием ситуации.

Сложно предугадать, как легионеры будут себя вести — у многих таких зарплат в Европе точно не будет, и они, наверное, останутся.

А те, которые на время уедут, потом будут решать с клубами вопросы другого характера», — считает Булыкин.

«Южноамериканские легионеры не уедут из России»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев полагает, что лишь небольшое число легионеров из клубов РПЛ воспользуется правом приостановить свои контракты и подписать временные соглашения с командами других стран. По мнению Кобелева, большинство из тех, кто хотел уехать из России, уже это сделали.

«Многие ли будут приостанавливать контракты? Хороший вопрос, я тоже им задавался. Непонятно, сколько игроков уедет, и кто. Если мы видим, что в «Краснодаре» свою деятельность на сегодняшний день приостановили все легионеры, то в том же «Зените», ЦСКА, «Спартаке» иностранцы играют. По одному-двум игрокам в других клубах уехали, но сильные иностранцы в ведущих командах остались.

В «Зените» легионеры не из Европы, поэтому они вряд ли уедут. И те иностранцы, которые играли в последнем туре РПЛ, доиграют до конца чемпионата — это мое мнение.

К тому же, у нас чемпионат закончится в конце мая, осталось два с небольшим месяца. Может быть, еще около 10 процентов легионеров уедет, но вряд ли это будут южноамериканцы.

Во-первых, они в России на хороших зарплатах, во-вторых, Южная Америка все-таки лояльно относится к России, и думаю, что футболисты не испытывают такого давления, какое испытывают европейцы», — заявил Кобелев.

Кто уже покинул РПЛ

Тем не менее еще до этого нововведения от ФИФА ряд иностранцев покинул российский футбол. Вынесем за скобки украинских футболистов, чей отъезд логичен и понятен. «Зенит» отзаявил Анатолия Ракицкого, а «Ахмат» — Артема Поляруса. Кроме того, под вопросом дальнейшие выступления за «Динамо» Ивана Ордеца.

Громко хлопнули дверью немецкие тренеры: самовольно покинул «Локомотив» Маркус Гисдоль, а из «Краснодара» ушел Даниэль Фарке, не проработавший и двух месяцев и не успевший провести ни одного официального матча. Вообще, «Краснодар» оказался в очень тяжелой ситуации — клуб приостановил контракты с иностранцами, позже объявив о расторжении соглашения с одним из них — Виктором Классоном.

Но расположение клуба покинули все легионеры — это также Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба и Реми Кабелла.

Не исключено, что уйдет из «Зенита» хорватский защитник Деян Ловрен — как справедливо отметил Кобелев, европейские футболисты действительно острее восприняли текущую ситуацию в мире. Впрочем, и некоторые южноамериканцы рассматривают варианты продолжения карьеры за пределами России. В их числе — уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела, который, если верить словам его агента, «не может спать из-за происходящего вокруг».

Пока никого не потерял московский «Спартак». Впрочем, красно-белые могут не досчитаться двух голландцев, принадлежавших им, но на правах аренды выступающих на родине: если верить европейским СМИ, полузащитники Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не горят желанием возвращаться в Россию.

Стоит заметить, что их соотечественник Квинси Промес прекрасно себя чувствует в Москве, но его нежеланию уезжать может быть более тривиальное объяснение: в Нидерландах продолжается расследование уголовного дела о поножовщине, по которому Квинси проходит в статусе подозреваемого.

«Спартак», как и ЦСКА, этой зимой усилился большим количеством иностранцев, но пока ни один из них не заявляет о намерении покинуть столичные клубы. Как заметил в беседе с журналистами спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, в личном разговоре президент ЦСКА Евгений Гинер заверил его, что предпосылок для отъезда легионеров нет. В СМИ проходил слух о том, что может уйти Хердур Магнуссон, но агент игрока опроверг эту информацию.

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