Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Bloomberg сообщил об уходе из России автокомпании Iveco 15:54
Директор Леонтьева ответил на слухи об эмиграции артиста 15:53
Путин рассказал президенту Египта Сиси о военной операции России... 15:53
В Норвегии осудили болельщиков за угрозы в адрес... 15:48
Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере... 15:45
В Германии признали «Альтернативу для Германии» угрозой... 15:45
Разработчик антивирусного ПО ESET прекратил продажу новых... 15:44
Под новые санкции ЕС попадут 14 бизнесменов и... 15:44
Посол США рекомендовал американцам немедленно уехать из России 15:40
Российская лыжница Непряева рассказала об угрозах от норвежских... 15:37
Спорт

«Шансы оспорить решение ФИФА очень высокие». Может ли Россия пробиться на чемпионат мира в Катаре

Юрист: если CAS примет сторону России, результат матча Польши с другой сборной будет аннулирован

Слушать
Остановить
close
100%
Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически выходит в финал отборочного этапа чемпионата мира — 2022, а российская команда окончательно отстранена от участия, хотя ранее рассматривался вариант перенести эту игру на июнь. Спортивный юрист Евгений Морозов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему это решение ФИФА юридически не может вступить в силу, высоко оценил шансы оспорить его в CAS, а также заявил, что результат матча Польши с другой командой может быть аннулирован.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о том, что стыковой матч за право выхода на чемпионат мира — 2022 между сборными России и Польши не состоится, а победа будет автоматически присуждена «белым орлам».

Ранее сообщалось, что эту игру планируют перенести на июнь, когда ситуация в мире может измениться, однако в польских СМИ это вызвало серьезное негодование. В итоге ФИФА все-таки заявила об отмене стыкового матча, хотя и задержала это решение на четыре дня по сравнению с запланированными сроками. Теперь поляки без борьбы выходят в финал отбора, где должны сыграть с победителем пары Чехия — Швеция.

Такое решение стало в принципе возможным из-за того, что 28 февраля ФИФА совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили о том, что сборные России и российские футбольные клубы отстранены от участия в турнирах, которые проводятся под эгидой организаций. Таким образом, пострадала не только мужская сборная России, которая лишилась шансов попасть на мундиаль в Катаре, но и московский «Спартак» — единственный клуб из России, продолжавший выступление в Лиге Европы. Команда должна была сыграть в 1/8 финала против немецкого «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Российский футбольный союз (РФС) с такими санкциями не согласился и направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). 8 марта CAS сообщил, что зарегистрировал заявление РФС по поводу решений ФИФА и УЕФА. В апелляции Российский футбольный союз просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы в праве участвовать в турнирах под эгидой организаций. РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.

Спортивный юрист Евгений Морозов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что решение ФИФА об отстранении сборной России и автоматическом проходе Польши в финал отбора не может вступить в силу, пока Спортивный арбитражный суд не разберет апелляцию.

Если итоговое решение CAS будет положительным для России и ее восстановят в правах, а матч между Польшей и Чехией/Швецией к тому времени будет сыгран, то результат этой встречи просто аннулируют.

«Международная федерация футбола издала решение, которое подлежит обжалованию. С учетом того, что РФС подал жалобу в Лозаннский суд, на сегодняшний день решение ФИФА юридически еще не вступило в законную силу — до тех пор, пока апелляция не будет удовлетворена или не удовлетворена Лозаннским судом.

Если CAS скажет, что решение ФИФА является нелегитимным и удовлетворит апелляцию РФС, а до момента вынесения решения будут сыграны какие-то матчи, они будут подлежать аннуляции, и у сборной России будут шансы сыграть в соответствии с регламентом и календарем чемпионата.

Регламент отбора на чемпионат мира никто не отменял. ФИФА его не отменяла — ФИФА решила внести туда в одностороннем порядке изменения уже после того, как турнир начался. Это уже в принципе коллизия, это недопустимо, разве что в экстренных случаях каких-то. У любой стороны есть право это решение обжаловать, чем РФС и воспользовался.

Про компенсацию речь не идет — если только от спонсоров, но это уже другой суд, — а Лозаннский суд рассматривает только спортивные споры», — сказал юрист.

Также Морозов оценил шансы на положительный исход дела для Российского футбольного союза. Он отметил, что именно с юридической точки зрения у России есть хорошие шансы выиграть суд, однако в дело может вмешаться политическая составляющая.

«Здесь на этот вопрос можно только улыбнуться. Юридически шансы, я бы сказал, очень высокие. А политически… Мы понимаем, наверно, как принималось это решение. Возможно, будет какое-то давление на CAS. Сложно предположить. С точки зрения спортивного и мирового права шансы хорошие, потому что взять и отстранить сборную… Для этого просто нет оснований», — заключил Морозов.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил надежду, что решение ФИФА может быть изменено через суд.

«Когда CAS рассмотрит наш протест, неизвестно. Это может быть как неделя, так и два месяца. Мне бы хотелось, чтобы это решение поменялось. Юридических оснований для нашего отстранения нет, это чистая политика. Если CAS будет руководствоваться положением ФИФА и УЕФА, то он не найдет никаких оснований для нашего отстранения. Допускаю ли я, что решение может измениться? Я верю в это», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

В Польском футбольном союзе (PZPN) оценили решение ФИФА, назвав его «единственно верным».

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — заявили ТАСС в пресс-службе PZPN.

При этом в Швеции хоть и поддержали решение об отстранении России, однако не согласились с тем, что Польша прошла в финал отборочного этапа без борьбы. Генеральный секретарь Шведского футбольного союза (SvFF) Хокан Шестранд заявил, что по спортивному принципу Польша должна была получить нового соперника в полуфинал.

«Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но тем не менее должен применяться принцип игры с равными условиями, то есть сыграть и выиграть два матча для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда была настроены на два матча, и ничего не поменялось, даже если теперь Польша получит преимущество в возможном финале плей-офф», — приводит слова Шестранда официальный сайт SvFF.

При этом ФИФА перенесла на июнь стыковой матч сборных Украины и Шотландии, который должен был состояться в Глазго 24 марта. Точная дата проведения встречи пока неизвестна.

Также на лето была перенесена финальная игра за выход на чемпионат мира, где победитель пары Украина — Шотландия встретится со сборной, которая окажется сильнее в противостоянии Уэльс — Австрия.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+