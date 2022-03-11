«Правительство уничтожает «Челси»: в Англии возмутились санкциями против Абрамовича

Роман Абрамович попал под санкции и вынужден продать принадлежащий ему много лет лондонский «Челси», но пока даже не может этого сделать. В сложившейся ситуации от клуба уходят спонсоры, а болельщики, эксперты и разные заинтересованные лица высказываются в прессе.

Уход спонсоров

Санкции, которые были наложены на Романа Абрамовича как на бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину и финансирующего, по мнению Великобритании, деятельность государства, очень болезненно отражаются на «Челси».

Еще до официального введения санкций владелец «синих» объявил о готовности продать любимый клуб из-за сложившейся ситуации. Однако желаемого предложения получить не успел, а санкции заморозили сделку, поскольку теперь ее невозможно заключить даже юридически.

Правительство Великобритании уже выразило готовность поспособствовать заключению сделки — только с условием, что Абрамович не получит вырученных за продажу средств. Сам бизнесмен публично отношение к такому варианту развития событий не выражал, но процесс с мертвой точки до сих пор не сдвинулся. Месть за отстранение: лучшие российские фигуристы проведут яркий шоу-турнир одновременно с ЧМ Кубок Первого канала с участием сильнейших фигуристов России пройдет в Саранске в те же даты... 11 марта 17:45

А вот спонсоры постепенно отворачиваются от «синих» уже сейчас. Так, в данный момент думает о прекращении сотрудничества с клубом американский производитель экипировки Nike.

В 2016 году стороны подписали беспрецедентный на тот момент 15-летний договор на сумму 900 млн фунтов. Если Nike уйдет сейчас, разорвав договор, «Челси» недополучит 540 млн.

А вот телекоммуникационная компания Three, титульный спонсор клуба (по данным СМИ, выплачивает «Челси» 40 млн фунтов в год), уже отказалась от сотрудничества, не разорвав, но приостановив действие соглашения.

«В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили «Челси» временно приостановить сотрудничество, в частности, убрать наш логотип с футболок и территории возле стадиона до дальнейшего уведомления, — сказал представитель Three.

— Мы осознаем, что это решение повлияет на многих фанатов «Челси», которые страстно болеют за команду. Однако, учитывая обстоятельства и санкции правительства, мы считаем это правильным поступком».

Вероятно, приостановит контракт и автопроизводитель Hyundai, который выплачивает «Челси» 10 млн фунтов в год.

Возможные кадровые потери

Ничего хорошего не ждет «Челси» в ближайшее время, похоже, и в спортивном плане. Да, сейчас «синие» очень сильны, но на данный момент они из-за санкций на владельца не имеют права ни покупать, ни даже продавать игроков, а также перезаключать с ними контракты.

По итогам нынешнего сезона соглашения, например, истекают у важных защитников Андерса Кристенсена и капитана Сесара Аспиликуэты. Первый уже наверняка уходит в «Барселону», куда вполне может проследовать и второй. А еще один игрок обороны Антонио Рюдигер, чей договор также заканчивается летом, может перебраться в мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию».

Обострился интерес конкурентов и к главному тренеру «синих» немцу Томасу Тухелю, приведшему клуб Абрамовича к победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Норвежца Клебо лишили «Малого хрустального глобуса» в его коронной дисциплине В шведском Фалуне на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне мужчины и... 11 марта 16:35

The Guardian сообщает, что специалист интересен сразу шести заметным европейским клубам, а наиболее предметно его хочет подписать находящийся на перепутье «Манчестер Юнайтед», который уже обращался к тренеру напрямую.

Правда, по информации The Telegraph, сам Тухель не намерен бросать команду, чувствуя перед ней ответственность. Окружение немецкого тренера сообщает, что его меньше всего волнуют возможные финансовые проблемы клуба, а сейчас он просто хочет разобраться в ситуации и понять, кто и как будет руководить «Челси» после отхода Абрамовича от дел.

Фанаты за Абрамовича

Казалось, в такой ситуации тяжелее всех должно было быть привыкшим к победам болельщикам. Но оказалось, что успехи «синих» не особенно избаловали их.

Ни ситуация со спецоперацией Российской Федерации на территории Украины, ни наложенные санкции, больно бьющие по клубу, не заставили их отвернуться от нынешнего владельца «Челси».

Фанаты на трибунах стадиона перед матчем Английской премьер-лиги против «Норвича» скандировали имя Романа Абрамовича, недвусмысленно выразив ему свои поддержку и благодарность.

До этого поклонники «Челси» также скандировали имя россиянина во время акции солидарности с Украиной, которую АПЛ проводила перед предыдущим туром, когда «синие» играли с «Бернли».

В поддержку Абрамовича высказался и Арсен Венгер, много лет бывший конкурентом его клуба в качестве главного тренера «Арсенала».

«Я всегда советовал людям, хотевшим купить футбольный клуб, вместо того, чтобы вкладывать 100 млн фунтов каждый год, вложи 500 млн в первый год и купи нужных игроков, тогда у тебя будет команда. Абрамович мог себе позволить так сделать, и он сделал это, и сделал очень хорошо. Думаю, сегодня «Челси» отлично управляется и находится на топ-уровне, — цитирует французского специалиста, сейчас работающего в ФИФА, Daily Mail.

— Иногда у людей есть хорошие идеи, но нет денег; иногда у них есть деньги, но они принимают плохие решения. Так что все должно сложиться. Сегодня с учетом финансового фэйр-плей я бы не стал советовать кому-либо бороться с «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпулем», которые опережают всех на световые годы. Потому что сегодня нельзя инвестировать столько, сколько хочешь. Поэтому сегодня все намного сложнее. «Большунов — всем пример, но российские лыжи уважают не только благодаря ему» Тренер трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко... 11 марта 13:37

Но Абрамович пришел в золотой век, и я отдаю ему должное. Он быстро понял, что нужно делать, поставил во главе компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывел его на абсолютно выдающийся уровень. Я очень уважаю его за то, что он сделал».

Требование снять санкции

Многие футбольные люди Англии категорически не приемлют решения о санкциях в отношении «Челси», считая, что так правительство Великобритании убивает свой же футбол.

Например, официальное обращение с требованием снять ограничения («Челси» даже не имеет права продавать билеты на «Стэмфорд Бридж» и торговать в клубном магазине) подготовили легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон и бывший капитан «Челси», а ныне наставник «Астон Виллы» Фрэнк Лэмпард.

Жестко о ситуации высказался и знаменитый английский бомбардир Алан Ширер, давший интервью Radio Talk Sport.

«Я вижу, как правительство уничтожает «Челси». Они наносят по клубу очень тяжелый удар, и я не понимаю, почему должны страдать болельщики, футболисты, тренерский штаб и персонал клуба. В чем они виноваты? Уверен, что такими действиями правительству Великобритании будет сложно привлекать в страну иностранных инвесторов, потому что они сейчас посмотрят на то, как эти люди поступили с уважаемым Романом Абрамовичем и подумают, что их может ожидать то же самое, — считает Ширер.

— «Челси» — это лидер мирового футбола. Сегодня они вместе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» — лучшие клубы Англии, но правительство уничтожает «Челси».

Тем не менее все эти протесты вряд ли серьезно повлияют на правительство, тем более оно уже несколько раз публично осудило фанатов за их поддержку владельца.

Кроме того, у Абрамовича остается всего 81 день на то, чтобы продать клуб, так как 31 мая истечет выданная «Челси» лицензия, а при российском владельце новую «синие» не получат и не смогут дальше выступать в Английской премьер-лиге.