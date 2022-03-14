«Команда в ярости»: «Спартак» возмущен судейством в матче с «Краснодаром»

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» закончился победой «быков» со счетом 2:1 и был богат на спорные игровые моменты. По ходу встречи главный арбитр Евгений Кукуляк отменил два гола столичного клуба, а также назначил в ворота красно-белых неоднозначный пенальти. После игры супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова и капитан команды Георгий Джикия раскритиковали работу арбитров. Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» заявил, что клубу нет смысла жаловаться на судейство, поскольку решать все надо было на поле, а бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев заявил, что нельзя не доверять решениям VAR.

Счет в матче «Спартака» и «Краснодара» был открыт быстро. Уже на пятой минуте встречи «быки» заработали стандарт, и Эдуард Сперцян пробил под стенкой футболистов красно-белых. Александр Селихов среагировать не сумел, только проводил мяч взглядом. Спустя десять минут «Спартак» ответил: подопечные Паоло Ваноли разыграли красивую комбинацию – Виктор Мозес из глубины поля отдал передачу на Шамара Николсона, тот на замахе расправился с защитником и отпасовал на Зелимхана Бакаева, который поразил ворота Матвея Сафонова. Для него этот гол мог стать первым в этом сезоне, однако в дело вмешалась система видеопомощи арбитрам (VAR).

Евгений Кукуляк и его помощники рассматривали эпизод на предмет офсайда у Николсона и все-таки выявили его – незначительный, но нога футболиста была чуть впереди, чем плечо сражавшегося с ним защитника. Закат эпохи Абрамовича: «Челси» может не доиграть сезон в АПЛ После введенных Великобританией санкций в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича проблемы... 13 марта 16:39

Второй шанс сравнять счет появился у «Спартака» уже ближе к концу первого тайма и тоже оказался весьма спорным. После удара Георгия Джикии мяч попал к голкиперу Матвею Сафонову, который отбил вперед и попал в руку Владимиру Ильину, которая находилась на уровне плеча. Сам игрок был лицом к воротам, но момент спорный. Об этом написал в Telegram-канале экс-арбитр «Але, рэф!» Илья Обломов.

«Сначала отрывок из разъяснений, которые были даны судьям на сборе в Турции, цитата: «Игрок выбивает мяч из штрафной площади и мяч попадает в руку партнера по команде, положение которой естественно для данного движения игрока, мяч неожиданный и у игрока нет возможности убрать эту руку. В таких случаях мы говорим, что это не нарушение правил и продолжаем игру.

Теперь три основные точки зрения:

1) по критериям это не пенальти.

2) пенальти можно назначить, потому что защитник стоял лицом к воротам, видел мяч и мог предугадать, куда бы он пошел.

3) 60/40 в пользу 11-метрового, но решили не поднимать шум. Могли не собрать игру», — отметил он.

Пенальти был назначен, реализовал его Квинси Промес, и по итогу первого тайма счет оказался равным – 1:1.

Второй отмененный гол «Спартака» случился на 58-й минуте игры. Трактовать его было проще – Николсон в борьбе с тремя защитниками «Краснодара» чуть помог себе рукой, что было видно на повторе. А вот с пенальти, который был назначен в ворота Селихова на 86-й минуте все было не так очевидно. Сперцян в атаке неудачно пробил по мячу и завалился на газон в момент борьбы с двумя игроками «Спартака». С одного из ракурсов показалось, что никакого контакта с футболистом «быков» не было, однако нарушение Кукуляк и его помощники увидели – нога Кристофера Мартинса задевает ногу Сперцяна. Полузащитник красно-белых находился чуть позади своего соперника и в попытке дотянуться до мяча поставил подножку Эдуарду. 11-метровый удар реализовал сам Сперцян, тем самым принеся своей команде важную победу и три очка. Виноват в поражении и надоел эмиру: «ПСЖ» хочет продать Неймара После болезненного поражения от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов вокруг... 12 марта 16:23

«Спартак» остался с поражением и недовольством судейством. Спортивный директор клуба Лука Каттани раскритиковал решения, которые были приняты с помощью системы видеопомощи арбитрам.

«Но кому я точно не могу сделать комплимент сегодня — это VAR. Когда дело касается нас, всегда начинается долгое обсуждение, собирается целый консилиум. А у соперников все наоборот: на мой взгляд, в начале игры в эпизоде со штрафным мяч попал плечо. А в моменте с пенальти на мяче первым был Мартинс Перейра.

Может быть, был пенальти, может быть, штрафной. Но я не понимаю, почему эпизоды против них рассматривались мельком, а против нас, если была возможность наказать «Спартак», то был очень глубокий анализ. Сегодня нам с этим не повезло. Решения, может, были и правильными, но меня удивил сам подход. Ведь если пересматривать моменты, можно изменить решение. Я просто очень зол», — приводит слова Каттани Sport24.

Работой судей осталась недовольна и супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Она отметила, что судейство в России из года в год не улучшается, и похожая ситуация была, когда команду возглавлял немецкий специалист Доменико Тедеско.

«Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», — цитирует Салихову Sport24.

Критику судейства поддержал капитан красно-белых Джикия, отметивший, что обычно он не комментирует работу арбитров, однако сегодняшний матч вышел за рамки.

«Команда сейчас в ярости, потому что проиграли. Никакой недооценки соперника не было, «Краснодар» был сильнее — мы не реализовали свои моменты. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит VAR, виднее. Судейство? Я вообще не люблю комментировать судейство, но сегодня оно было ужасным. Пытался ли я поговорить с судьей? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были, я считаю. Не знаю, специально ли лежал Ионов в конце, не могу говорить за него. Когда команда в концовке тянет время, это всегда сбивает, но это часть игры, такое бывает», — заявил футболист.

Максим Деменко, который в своей карьере выступал и за «Спартак», и за «Краснодар», в комментарии «Газете.Ru» признался, что некоторые сомнения по эпизодам у него тоже возникли, к примеру, со вторым пенальти, однако игра уже окончена. Экс-футболист отметил, что результат вряд ли пересмотрят, если «Спартак» будет апеллировать.

«По большому счету, «Спартак» неплохо играл. Понятно, что «Краснодар» бился, ребята были единым коллективом. Но если бы «Спартак» реализовал все свои моменты, сейчас бы таких разговоров не было. Конечно, судейство повлияло, но это не снимает ответственности со «Спартака», который мог довести матч до победы. А «Краснодар» можно поблагодарить за хорошую и достойную игру. Все-таки красно-белые изначально были в хорошей форме. Но «Краснодар» неплохо изучил соперника – это заслуга и тренерского штаба, и ребят, которые бились на поле. А то, что сейчас «Спартак» выступает с критикой – какой в этом смысл? Все спокойно могли решить на футбольном поле», — отметил Деменко. «Я убью тебя!» После матча «Реала» и «ПСЖ» разгорелся скандал После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1)... 10 марта 20:13

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев отметил, что таким поведением после матча «Спартак» вряд ли оказывает давление на судейство, а негативный фон вокруг не мешает работе арбитров.

«Судья сделал свою работу на определенном уровне. Да, ключевые решения были приняты с помощью VAR. Но, думаю, мы видели не все повторы, которые были в распоряжении VAR, поэтому не доверять этим решениям мы, конечно, не можем.

Пытается ли «Спартак» оказать давление на судейский корпус? Футбол – это всегда эмоции. У клуба есть возможности высказываться по поводу игры своей команды и по поводу судейства. Но, думаю, это исключительно эмоциональный порыв. И это нормальная практика. Конечно, о давлении мы не говорим, оказать давление на судей практически нереально. Да, эмоциональный фон, возможно, не очень хороший, но люди уже столько лет в профессии, они проходили через многие негативные ситуации. Футбол прекрасен тем, что все в нем разбираются, в судействе в том числе. Поэтому и говорят после матчей не только об игре команд, но и о судействе», — заключил Николаев.

После 21-го тура «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 баллов. «Краснодар» расположился на пятой строчке, набрав 35 очков.