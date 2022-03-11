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Спорт

Виноват в поражении и надоел эмиру: «ПСЖ» хочет продать Неймара

«ПСЖ» может летом продать Неймара примерно за €100 млн

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Нападающий «ПСЖ» Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар

Global Look Press
После болезненного поражения от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов вокруг французского «Пари Сен-Жермен» не утихают страсти. Одним из главных виновников неудачи многими назван бразилец Неймар, когда-то приходивший в клуб в качестве главной суперзвезды. Теперь его могут даже продать ближайшим летом.

Лигочемпионская болезнь

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо пришел к команде в раздевалку после тренировки 11 марта, собрал игроков и заявил им, что они заслуживают побед в Лиге чемпионов каждый год.

Бразилец подчеркнул, что время «ПСЖ» еще придет, а сейчас попросил футболистов добиться недостающих до оформления титула чемпионов Лиги 1 викторий.

В национальном чемпионате команда Маурисио Почеттино вряд ли уже столкнется с какими-то трудностями. За 11 туров до финиша она даже после нескольких осечек опережает идущую второй «Ниццу» на 13 очков. Растерять такой задел будучи еще и абсолютно сильнейшей по составу в турнире просто нереально.

А вот вылет из Лиги чемпионов получился для парижан максимально болезненным. Выиграв первую встречу на своем поле при подавляющем игровом преимуществе со счетом всего 1:0 благодаря позднему голу Килиана Мбаппе, «ПСЖ» и в ответном поединке вышел вперед.

Мбаппе снова забил, и на протяжении 60-ти минут в Мадриде все было для гостей безоблачно. Матч скорее был равным, но было ощущение, что команда Почеттино полностью контролирует ситуацию.

Но потом случилась нелепая ошибка завозившегося с мячом и потерявшего его голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, приведшая к первому голу Карима Бензема. Посоле этого к «Реалу» вернулась вера, а потом французский форвард через какое-то время похоронил своих соотечественников еще двумя точными ударами в течение 106 минут.

После матча президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рвался в судейскую, возмущенный тем, что арбитр из Нидерландов Данни Маккели не зафиксировал в первом голевом эпизоде фол на Доннарумме со стороны Бензема, а сотруднику «королевского клуба», который снимал это на видео, кричал, что убьет его...

В этом неподобающем статусу Аль-Хелайфи, занимающему также пост главы Ассоциации европейских клубов (ЕСА), порыве вся боль его клуба.

Вылеты «ПСЖ» в Лиге чемпионов стали уже патологией. Пять лет назад было 1:6 на «Камп Ноу» от «Барселоны» после 4:0 на своем поле, три года назад «ПСЖ» умудрился уступить еле живому тогда английскому «Манчестер Юнайтед», когда после выездной победы со счетом 2:0 на своем поле невероятным образом сгорел — 1:3.

И вот теперь новое поражение, когда все было в своих руках. И все это на стадии 1/8 финала. Над «ПСЖ» уже смеются, в том числе из-за безграничных финансовых возможностей катарских шейхов.

Виноваты Неймар и Месси

А вот в самом Париже не до смеха. Лига 1 тут никого уже не впечатляет. Да, в прошлом сезоне команда проиграла ее «Лиллю», но это само по себе было воспринято как провал, а возвращение титула считается чем-то само собой разумеющимся и сезон не спасет.

После фиаско в Мадриде пресса жестко прошлась по команде, крайне негативно оценив действия многих футболистов.

Больше всех, пожалуй, досталось Лионелю Месси и Неймару. Во-первых, все атакующее три крайне инертно вело себя, когда мячом владел соперник, в русскоязычном сегменте, например, породив мем «4-3-***** (безразлично)», описывающий расстановку команду при обороне.

Но Мбаппе при этом в обоих матчах был прекрасен в атаке. В Париже он принес в самом конце победу шикарным голом на индивидуальном мастерстве, а до того еще и заработал пенальти, который Месси не смог реализовать.

В Мадриде Килиан буквально терроризировал оборону своих возможных будущих одноклубников, забил один легальный гол и два отмененных из-за небольших офсайдов. При этом и в тех эпизодах нападающий демонстрировал свое большое мастерство.

Le Parisien выставила Неймару за матч в Мадриде оценку 3,5 по десятибалльной шкале, а L'Equipe поставила ему «четверку». При этом Месси получил лучшие оценки, хоть и тоже плохие.

Кроме того, в прессе распространилась информация о якобы имевшей место перепалке между Неймаром и Доннаруммой в раздевалке «Сантьяго Бернабеу» после игры, где футболисты обвиняли друг друга в ошибках и чуть не подрались.

Правда, оба на следующий день уверенно опровергли слухи, крайне негативно высказавшись о тех, кто их распространил.

Эмир устал от Неймара

Но все это цветочки по сравнению с тем, как по суперзвездам «ПСЖ» проходятся легенды клуба, которые теперь выступают в роли экспертов. Особенно усердствует славящийся жесткими высказываниями некогда креативный полузащитник Жером Ротен.

«Ответственные за поражение – Неймар и Месси! Они должны сами взять на себя ответственность. Когда Леонардо нанимает этих ребят и выпускает их, они становятся легендами клуба. Им платят за это, — приводит слова бывшего футболиста RMC Sport.

— Я не виню Верратти, Данилу, Паредеса, Мбаппе. Он был единственным опасным игроком в обоих матчах. Я выступаю против этих двоих, два наемника! Это надувательство!

Мне жаль так говорить о Лео Месси, но такова реальность. Парень просто ходит пешком по полю. Говорят, что он усердно пытался отобрать мяч. Вы смеетесь мне в лицо или что? Он сделал рывок на десять метров.

Другой потерял все мячи. Я говорю «другой», потому что мне неприятно произносить его имя. С тех пор, как он тут появился, с ним случилась катастрофа. Он отыграл менее половины матчей за «ПСЖ». Месси, остановись! Неймар, остановись! Проблема в них».

По всей видимости, мнение Ротена совпадает с тем, что думают и катарские владельцы клуба.

Почти пять лет назад Неймар был выкуплен «ПСЖ» у «Барселоны» за €222 млн — прописанную в его контракте сумму отступных. Он приходил в столицу Франции главной звездой и лицом проекта.

Сейчас ему 30 лет, и на новый уровень он клуб не вывел — Лигу чемпионов парижане так и не взяли. Более того, за пять сезонов бразилец провел в Лиге 1 всего 83 матча, пусть и забил 60 голов. Только один раз он смог принять участие хотя бы в половине игр чемпионата, выйдя на поле 20 раз (в свой первый год в клубе).

В Лиге чемпионов он наиграл еще 35 встреч за пять сезонов (20 голов). И восемь раз выходил в играх национальных Кубков, отличившись четырежды.

Как сообщил авторитетный французский журналист-инсайдер Ромен Молина, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, владеющий французским клубом, настолько устал от связанных с Неймаром проблем, что готов продать форварда.

Хозяина «ПСЖ» не устраивают постоянные травмы Неймара, его репутация за пределами поля, отношения с окружением футболиста, а также результаты, к которым все перечисленное приводит команду.

Сообщается, что «ПСЖ» будет готов продать игрока летом примерно за €100 млн, хотя в нынешних реалиях и с учетом возраста и всей истории карьеры бразильца эта сумме кажется нереальной.

Молина считает, что желание расстаться с Неймаром у «ПСЖ» столь велико, что французский клуб просто примет летом предложение, которое окажется самым щедрым, хотя €100 млн будут ориентиром.

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