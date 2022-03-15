«Дзюба извинился и попросил его не вызывать»: Карпин объявил состав сборной

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) огласила список футболистов, выбранных Валерием Карпиным для участия в мартовских сборах национальной команды. Футболисты соберутся в Новогорске 21 марта, где будут тренироваться на протяжении семи дней. Бывший полузащитник московского «Спартака» и олимпийской сборной СССР Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему в состав не попали российские игроки, выступающие в зарубежных клубах, а также отреагировал на решение Карпина в очередной раз не привлекать к участию в сборах Артема Дзюбу.

15 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, который стартует в Новогорске 21 марта. Всего 52-летний специалист включил в состав команды 27 человек.

Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак» Москва).

Защитники: Сергей Терехов, Кирилл Заика (оба — «Сочи»), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Илья Самошников («Рубин», Казань).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак», Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов», Самара), Алексей Ионов («Краснодар»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Федор Смолов («Динамо», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург).

Карпин объяснил, почему сделал именно такой выбор состава.

«Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался права сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022. Есть еще несколько футболистов, которые не вызывались на три предыдущих сбора — с ними хочется поработать на тренировках и поближе познакомиться.

Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Вызов в расположение сборной на этот раз не получил форвард Артем Дзюба. Валерий Карпин заявил, что данное решение было принято им совместно с 33-летним нападающим.

«Вчера мы пообщались с Артемом по телефону. Он извинился и попросил не вызывать его на сбор из-за непростой ситуации в Украине, где у него много родственников.

Мы хорошо пообщались и решили Артема на этот сбор не привлекать. При этом договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями в клубе», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В пресс-службе «Зенита» поспешили опровергнуть слова тренера о том, что отказ Дзюбы выступать за сборную России как-то связан с ситуацией на Украине.

«Очевидно, тренера сборной не так поняли: Артем действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе, причина исключительно семейная — касается только Артема и его близких», — цитирует пресс-службу «Зенита» Sport24.

Нападающий петербургского «Зенита» в беседе с «СЭ» подтвердил намерение вернуться в сборную России.

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

Готов ли я играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — заявил Дзюба.

Помимо этого, на мартовский сбор не был вызван еще один игрок сине-бело-голубых — Вячеслав Караваев. Карпин заявил, что защитник пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время набрать физическую форму. Шикарный гол Кварацхелии, автогол и удаление: «Ростов» победил «Рубин» в первом матче Карпина В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своем поле уступил... 15 марта 08:18

Бывший полузащитник московского «Спартака» и олимпийской сборной СССР Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что тренерский штаб выбрал для участия в мартовском сборе игроков, потенциально способных стать новыми лидерами команды.

«Я думаю, что те, кто проявил себя за эти три тура, и на кого в перспективе рассчитывает Карпин и его штаб в случае возобновления международных игр, в итоге и были вызваны в сборную. Он с ними пообщается, проведет сборы.

Готовиться сейчас особо некуда, поэтому Карпин просто начнет собирать костяк из тех людей, с которыми он в дальнейшем будет решать другие турнирные вопросы и задачи», — заявил Гладилин.

Эксперт считает, что Карпин поступил верно, не став вызывать футболистов, выступающих в иностранных лигах.

«То, что он отказался от вызова россиян, играющих в зарубежных клубах, совершенно верно. Зачем их выдергивать лишний раз? Все по ним уже давно ясно. Карпин видит их и следит. О способностях Головина, Черышева и Миранчука все известно. Им эти сборы не нужны, пускай они дальше готовятся в своих командах, игровая практика у них есть.

Пусть не та, которая нужна, но все же. На них всегда можно рассчитывать — это опытные и проверенные футболисты, играющие в хороших чемпионатах. Отменить вылет из РПЛ и остановить сезон: что предлагают клубы для футбола под санкциями По информации СМИ, Российская премьер-лига рассматривает вариант с более ранним завершением... 04 марта 14:59

Та же ситуация и с Дзюбой. Он в рабочем процессе, у них прямой контакт с Карпиным, Семак в курсе всех дел. Дзюба — опытный игрок, его возможности также всем известны. Как его использовать тоже понятно, здесь нет никаких новшеств. Нет смысла ему сидеть неделю на сборах, так что решение о невызове Дзюбы правильное», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что 24 марта сборная России должна была на стадионе «ВТБ Арена» принять команду Польши в рамках стыковых матчей за право попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Однако ФИФА исключила Россию из всех своих турниров и запретила продолжать участие в отборе на ЧМ.

На данный момент вопрос о спарринг-партнере в товарищеских матчах для команды под руководством Валерия Карпина остается открытым.