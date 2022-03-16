Сменивший гражданство экс-российский биатлонист обставил Латыпова и взял золото

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую трансляцию и желает вам удачного дня! Читайте у нас в 11.00 трансляцию женского масс-старта, где Кристина Резцова сразится с белоруской Динарой Алимбековой.
У Серохвостова и Латыпова отличное настроение. В интервью «Матч ТВ» после финиша они рассказали о своем изначальном плане на гонку:
«Решили на первом круге максимально взвинтить темп и растянуть пелотон, а дальше уже действовать как получится. Однако мы так сильно устали после этого, что сразу стало ясно: план не сработал (смеются). После этого шли уже на зубах до самого финиша».
Несмотря на отсутствие золота, все равно спасибо ребятам за яркую борьбу.
Бабиков, к сожалению, после своего единственного промаха на последнем рубеже совсем сдал по скорости и финишировал лишь девятым (+1:02,3 минуты от лидера). А ведь почти всю гонку шел в группе лидеров.
Еще одно сожаление: Гараничев уже после финальной стрельбы неожиданно встал на трассе и какое-то время не двигался. Будем надеяться, что у спортсмена нет серьезных проблем со здоровьем. Он все-таки нашел в себе силы продолжить гонку, но выпал из топ-10 и на высокое место уже не претендовал.
Серохвостов помог Лобастову развернуть флаг Белоруссии на общем фото. Приятно видеть такие отношения между спортсменами.
Серохвостов вырвался вперед, но Латыпов тут же поднажал и на финишной ленточке все-таки опередил товарища по сборной на 0,4 секунды! Поздравляем Латыпова с серебром, а Серохвостова — с бронзой.
Финишная прямая! Лобастов не дал никаких шансов россиянам и финишировал с флагом Белоруссии в руках. Поздравляем с золотом!
Позади Латыпов и Серохвостов изо всех сил бьются за серебро.
На отметке 13,7 км Лобастов лидирует, Латыпов вырвался на второе место, Серохвостов — третий, а также эту тройку догоняет белорус Смольский, который в какой-то момент проигрывал лидеру 50 секунд из-за множества промахов! Вот это скорость.
Началась последняя, четвертая стрельба (стоя). На рубеж одновременно пришли Лобастов и два россиянина — Бабиков и Серохвостов. Белорус быстро и безошибочно закрыл все мишени, а вот россияне допустили по одной осечке и очень обидно упустили шанс побороться за золото.
После штрафного круга догнать Лобастова будет невероятно сложно.
На отметке 11,2 км Лобастов уверенно лидирует, Бабиков чуть отстал от него (+11,4 секунды), а вот Серохвостов, идущий третьим, сильно сократил отставание от лидера (+12,8).
Белорус Лобастов (кстати, бывший россиянин, сменивший спортивное гражданство) с невероятной скоростью закрыл все мишени и стал лидером! К счастью для российских болельщиков, Бабиков тоже не промахнулся и отправился преследовать белоруса с небольшим отставанием в 6,7 секунды. Серохвостов зашел на один штрафной круг и стал третьим (+26,2). Халили тоже один раз промахнулся и ушел на трассу четвертым (+29,9).
Гараничев ни разу не допустил осечек в этой гонке, но идет очень медленно, поэтому находится лишь на пятом месте (+35,6).
Ох, у российского биатлониста Никиты Поршнева случился форс-мажор: последняя мишень оказалась повреждена и стрелять по ней было нельзя. Спортсмен поднял руку и долго ждал, пока мишень починят. Теперь ему должны возместить это время.
Бабиков, Серохвостов и Халили отстрелялись чисто и остались в группе лидеров! Однако лидером стал белорус Лазовский. Все эти спортсмены еще ни разу не промахивались и не тратили время на штрафные круги.
Пошла вторая стрельба лежа! Начиная с этого рубежа биатлонисты уже стреляют по факту прихода на стрельбище. Пелотон достаточно растянулся, чтобы не разделять спортсменов на группы и заставлять одну стрелять позже.
На отметке 6,2 км Серохвостов снова вырвался на первую строчку, на второй — белорус Лазовский (+0,3), на третьей — Роман Сурнев из Ульяновской области (+0,6), Бабиков опустился на четвертое место (+1,3), Халили — пятый (+1,9), белорус Лобастов — шестой (+2,2).
Прошла первая стрельба (лежа) у биатлонистов с 1-го по 30-й номер. Бабиков отстрелялся невероятно быстро и точно — и стал первым!
Вторым идет белорус Никита Лобастов (+2,1 секунды), третьим — Серохвостов (+2,8). Также в топ-10 известные россияне Карим Халили (пятый), Латыпов (восьмой) и Гараничев (десятый).
Олимпийский призер Пекина-2022 белорус Смольский пока лишь девятый с одним штрафным кругом (+27,3).
После отметки 3,7 км в лидеры вышел Евгений Сидоров из Ленинградской области. Серохвостов дышит ему в спину (+0,2 секунды), третий — белорус Дмитрий Лазовский (+0,7), четвертый — Латыпов, пятый — белорус Антон Смольский (+1,4).
Состоялась первая стрельба. Напомним, по правилам сейчас стреляли спортсмены с 31-го по 60-й стартовый номер. С 1-го по 30-й будут стрелять только во время второго круга, чтобы избежать столпотворения на рубеже.
Евгений Гараничев в этой группе отстрелялся чисто и не зашел на штрафной круг.
После первой контрольной отсечки 1,2 км лидирует россиянин Даниил Серохвостов. 22-летний биатлонист с большим желанием выступает на этом Кубке СБР и желает завоевать золото. Недавно он критиковал руководства Союза биатлонистов России за то, что спортсменам не позволили выступить на оставшихся этапах Кубка мира из-за требования соревноваться под нейтральным флагом. В общем горячий парень.
Гонка стартовала! Огромная толпа из 60 биатлонистов ушла на трассу. Нас ждет настоящее рубилово.
Полный список участников из 60 человек можно увидеть здесь.
К сожалению, Александр Логинов снялся с масс-старта. Тренер Сергей Башкиров объяснил, что спортсмен решил взять перерыв после предыдущих гонок, на которых ему не удалась стрельба.
Правила этого масс-старта из 60-ти человек несколько отличаются от обычных.
После первого круга стреляют спортсмены с 31 по 60 стартовые номера, а после второго — с 1 по 30. Далее спортсмены производят стрельбу уже по приходу на рубеж, а не по стартовым номерам.
Всего каждый участник гонки будет стрелять на четырех рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). Штрафной круг за любой промах — 150 метров.