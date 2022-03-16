Резцова против Алимбековой: битва олимпийских призерок. LIVE

В Уфе проходит женский масс-старт на 12 км в рамках Кубка Союз биатлонистов России (СБР), в котором принимают участие все сильнейшие отечественные спортсменки, включая серебряных призерок Олимпиады в Пекине Кристину Резцову, Ирину Казакевич и Светлану Миронову, а также олимпийская чемпионка Пхенчхана из Белоруссии Динара Алимбекова. В этом «мега-масс-старте» выступят целых 52 биатлонистки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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11:40
Кристина Токарева идет после очередной контрольной отметки на первой позиции.
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11:38
С дистанции сошла Мария Кретова из Тюменской области! Спортсменка сломала лыжу и не сможет продолжить гонку.
11:37
Татьяна Акимова стреляет точно на первом рубеже! Браво!
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11:34
Очень узкая трасса, спортсменки на одном из участков просто встали.
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11:32
Алимбекова сразу же вырвалась вперед, а за ней — вся толпа. Уже произошло два завала.
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11:30
Гонка началась!
11:27
Таблица лидеров рейтинга Союза биатлонистов России:
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11:25
Из-за большого количества участниц в мега-масс-старте правила стрельбы отличаются: после первого круга стреляют спортсменки с 31-го по 48-й стартовые номера, а после второго — с 1-го по 30-й. Далее биатлонистки производят стрельбу уже по приходе на рубеж, а не по стартовым номерам.
В сумме каждая участница гонки будет стрелять на четырех рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). За любой промах назначается штрафной круг – 150 метров.
11:21
Весь состав из 52 биатлонисток можно увидеть здесь.
11:20
Среди самых ярких участниц мега-масс-старта — россиянки Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова (все трое — серебряные призерки Олимпиады в Пекине — 2022), Лариса Куклина, Виктория Сливко, Татьяна Акимова, а также очень мощные белоруски — например, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Алимбекова.
11:15
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня 48 сильнейших биатлонисток России и Белоруссии (некоторые из них становились призерками Олимпийских игр в Пекине) пробегут масс-старт на 12 км в рамках Кубка страны. Начало — в 11.30 мск.
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