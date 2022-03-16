Резцова против Алимбековой: битва олимпийских призерок. LIVE

11:25

Из-за большого количества участниц в мега-масс-старте правила стрельбы отличаются: после первого круга стреляют спортсменки с 31-го по 48-й стартовые номера, а после второго — с 1-го по 30-й. Далее биатлонистки производят стрельбу уже по приходе на рубеж, а не по стартовым номерам.

В сумме каждая участница гонки будет стрелять на четырех рубежах (лежа, лежа, стоя, стоя). За любой промах назначается штрафной круг – 150 метров.