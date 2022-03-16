«Это сумасшествие»: что говорят в США и России о новом достижении Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 767-ю шайбу, став лучшим европейским снайпером за всю истории турнира. По этому показателю он обошел чеха Яромира Ягра. Также Овечкин стал третьим снайпером в истории лиги, отставая лишь от Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894). Игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал назвал достижение Овечкина сумасшествием, а бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что хоккеист не гонится за рекордами.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чеха Яромира Ягра.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала 767-й в карьере. Он поднялся на чистое третье место, обойдя легендарного чеха на один результативный бросок.

Наставник «Айлендерс» Барри Троц, который тренировал «Вашингтон» с 2014 по 2018 год, заявил, что рад за Овечкина.

«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, и это фантастика. Из работы с Ови я вынес одну вещь – когда в нем сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берется за дело. Просто берется за дело с полной решимостью. К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе», — передает слова Тротца CBC.

Официальный магазин «столичных» также не обошел стороной достижение своего игрока. Теперь там можно купить футболку с надписью «3rd all time scored. The GR8 chase», что переводится как «Третий снайпер за все время в НХЛ. Великая погоня».

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал не остался в стороне, признавшись, что он счастлив играть против Овечкина.

«Это сумасшествие. Не знаю, сколько именно он забил, но больше 700 голов в лиге. Он входит в топ-5, топ-10 игроков всех времен. Круто каждый раз выходить против него и видеть его вблизи», — сказал Барзал после матча.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Овечкин установил колоссальное достижение, а также вспомнил времена, когда он тренировал Ягра. «Счастлив, что это сделал я, игрок из России»: Овечкин побил рекорд Ягра и переписал историю НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс»... 16 марта 12:40

«Это колоссальное достижение. Чемпионат проводится давно, и в нем играло много хоккеистов. Выйти на третье место за все время и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягр… Я тренировал его в «Филадельфии». Обойти его и продолжать движение вверх — это что-то особенное. Это особенно для Овечкина, его семьи, парней в раздевалке, для болельщиков. Какой потрясающий вечер, особенный вечер», — передает слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» поздравил Овечкина, а также выразил мнение, что хоккеист не гонится за рекордами. Овечкин провалился и упустил шанс превзойти легендарное достижение Яромира Ягра Александр Овечкин упустил возможность выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов... 10 марта 13:45

«Я могу только поздравить Александра, но не думаю, что он бегает за этими рекордами. Он просто делает хорошо свою работу. Овечкин получает удовольствие от игры в хоккей. Мои поздравления ему. Наверное, теоретически и практически он сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Я не знаю, когда закончится его карьера. Он полон сил и энергии.

Продлит ли Овечкин контракт с «Вашингтоном» после 2026 года? Это будет зависит от его желания, желания его семьи, а также от того, захочет ли «Вашингтон» предложить ему достойный контракт . Я не собираюсь обсуждать то, что пока даже гипотетически не обсуждается», — сказал Плющев.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в разговоре с «РБ Спорт» заявил, что Овечкин является гордостью всего мира. Овечкин стал лучшим европейцем в истории НХЛ: повторил рекорд Ягра и принес важную победу Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и принес своей команде важную победу... 10 марта 12:38

«Овечкин – красавец, он гордость не только российского народа, но и всего мира. Если не случится ничего непредсказуемого, он побьет рекорд Гретцки и выйдет на чистое первое место.

Но хочется сказать, что Овечкину сейчас очень непросто. Мы знаем, какое давление оказывается на него, он получает письма с угрозами. Есть определенные силы, все мы понимаем, какие, которые пытаются его запугать, диаспоры в Америке подговаривают.

Я сам общался с Овечкиным и вижу, как к нему относятся все люди вокруг. Он очень позитивный человек, много сделал и сейчас делает для нашей страны. То, что Овечкин показывает свои феноменальные результаты, это огромное дело для России. Такие люди, как он, являются послами мира», — сказал Свищев.