20 марта 2022, 16:46 Спорт Удивительный финал биатлонного сезона без России: Бё пришел последним в масс-старте Олимпийский чемпион Бё занял последнее место в масс-старте домашнем этапе КМ Максим Гужевский Слушать Остановить

В рамках последней гонки сезона-2021/22 Кубка мира по биатлону мужчины пробежали Холменколлене масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, а его соотечественник Тарьей Бё, не раз выигрывавший Олимпийские игры, пересек финишную черту последним. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.