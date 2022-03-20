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Спорт

Удивительный финал биатлонного сезона без России: Бё пришел последним в масс-старте

Олимпийский чемпион Бё занял последнее место в масс-старте домашнем этапе КМ

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В рамках последней гонки сезона-2021/22 Кубка мира по биатлону мужчины пробежали Холменколлене масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, а его соотечественник Тарьей Бё, не раз выигрывавший Олимпийские игры, пересек финишную черту последним. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:00

На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили за биатлонными баталиями уже прошедшего сезона вместе с «Газетой.Ru»!

17:50

На ваших экранах итоговый протокол сегодняшней гонки.

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17:45

А легендарный Тарьей Бе пересек финишную черту... Последним!

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17:40

Бронзовую награду вырвал Эмильен Жаклен!

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17:39

Сиверт Гутторм Баккен — победитель масс-старта!

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17:37

Меньше километра до финиша!

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17:36

А бронзу разыграют Жаклен и Лессер! Невероятная гонка!

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17:34

Лагрейд, которой стрелял параллельно с Самуэльссоном, допустил один промах, но уже вырвался в лидеры! Баккен следует сразу же за ним!

17:32

Перед последним кругом положение в топ-5 таково:

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17:31

Самуэльссон мажет трижды! Трижды! Все, швед выбывает из борьбы за медали!

17:29

Сокращают отставание от шведа норвежцы — за 800 метров после предыдущей контрольной отметки у Самуэльссона осталось всего шесть секунд!

17:26

Очень спокойно бежит Себастьян, его преследуют два норвежца — Лагрейд и Баккен.

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17:23

Лагрейд мажет один раз, Жаклен — два раза, а Самуэльссон стреляет точно! Швед становится фаворитом!

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17:21

В таком же порядке эта троица приближается к биатлонному стадиону перед первой стойкой!

17:19

Лагрейд, Жаклен и Самуэльссон — тройка лидеров после половины дистанции.

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17:16

Только Дестье промахнулся среди топ-5 биатлонистов сегодняшней гонки перед второй стрельбой! Ух, какая же напряженная борьба!

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17:14

Ждем вторую стрельбу — она должна многое прояснить в борьбе за медали.

17:12

Два француза идут позади Лагрейда после отметки 4,4 км.

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17:10

Струлу очень поджимает Эмильен Жаклен, выбравшийся на вторую строчку! А Себастьян Самуэльссон идет третьим.

17:07

Лагрейд, Дестье и Самуэльссон отстрелялись точно на первой лежке, а вот лидер сезона и обладатель Большого хрустального глобуса Кентен Фийон-Майе допустил два промаха!

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17:05

Спустя 800 метров положение в лидирующей группе не изменилось.

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17:03

Струла Хольм Лагрейд уверенно лидирует после первой контрольной отметки 1,4 км.

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17:00

Гонка началась! Поехали!

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16:55

На ваших экранах конфигурация сегодняшней трассы.

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16:50

Стартовая десятка выглядит так:

1 Кентен Фийон-Майе 2 Себастьян Самуэльссон 3 Стурла Хольм Лагрейд 4 Ветле Шостад Кристиансен 5 Эмильен Жаклен 6 Тарьей Бо 7 Симон Дестье 8 Бенедикт Долль 9 Сиверт Гутторм Баккен 10 Эрик Лессер

16:45

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию последней гонки нынешнего сезона Кубка мира по биатлону — мужчины пробегут в Холменколлене масс-старт на 15 км.

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