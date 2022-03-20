Удивительный финал биатлонного сезона без России: Бё пришел последним в масс-старте

В рамках последней гонки сезона-2021/22 Кубка мира по биатлону мужчины пробежали Холменколлене масс-старт на 15 км. Победу одержал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, а его соотечественник Тарьей Бё, не раз выигрывавший Олимпийские игры, пересек финишную черту последним. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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18:00
На этом мы завершаем нашу текстовую онлайн-трансляцию. Спасибо, что следили за биатлонными баталиями уже прошедшего сезона вместе с «Газетой.Ru»!
17:50
На ваших экранах итоговый протокол сегодняшней гонки.
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17:45
А легендарный Тарьей Бе пересек финишную черту... Последним!
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17:40
Бронзовую награду вырвал Эмильен Жаклен!
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17:39
Сиверт Гутторм Баккен — победитель масс-старта!
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17:37
Меньше километра до финиша!
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17:36
А бронзу разыграют Жаклен и Лессер! Невероятная гонка!
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17:34
Лагрейд, которой стрелял параллельно с Самуэльссоном, допустил один промах, но уже вырвался в лидеры! Баккен следует сразу же за ним!
17:32
Перед последним кругом положение в топ-5 таково:
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17:31
Самуэльссон мажет трижды! Трижды! Все, швед выбывает из борьбы за медали!
17:29
Сокращают отставание от шведа норвежцы — за 800 метров после предыдущей контрольной отметки у Самуэльссона осталось всего шесть секунд!
17:26
Очень спокойно бежит Себастьян, его преследуют два норвежца — Лагрейд и Баккен.
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17:23
Лагрейд мажет один раз, Жаклен — два раза, а Самуэльссон стреляет точно! Швед становится фаворитом!
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17:21
В таком же порядке эта троица приближается к биатлонному стадиону перед первой стойкой!
17:19
Лагрейд, Жаклен и Самуэльссон — тройка лидеров после половины дистанции.
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17:16
Только Дестье промахнулся среди топ-5 биатлонистов сегодняшней гонки перед второй стрельбой! Ух, какая же напряженная борьба!
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17:14
Ждем вторую стрельбу — она должна многое прояснить в борьбе за медали.
17:12
Два француза идут позади Лагрейда после отметки 4,4 км.
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17:10
Струлу очень поджимает Эмильен Жаклен, выбравшийся на вторую строчку! А Себастьян Самуэльссон идет третьим.
17:07
Лагрейд, Дестье и Самуэльссон отстрелялись точно на первой лежке, а вот лидер сезона и обладатель Большого хрустального глобуса Кентен Фийон-Майе допустил два промаха!
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17:05
Спустя 800 метров положение в лидирующей группе не изменилось.
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17:03
Струла Хольм Лагрейд уверенно лидирует после первой контрольной отметки 1,4 км.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию последней гонки нынешнего сезона Кубка мира по биатлону — мужчины пробегут в Холменколлене масс-старт на 15 км.
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