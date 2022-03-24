Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Польша предложила направить на Украину гуманитарную миссию 20:08
Еще один легионер покинул «Рубин» 20:05
Макрон прогнозирует «беспрецедентный» продовольственный кризис 20:02
Масалитин: если нас исключат из УЕФА И ФИФА, вопрос организации... 19:52
Шольц отреагировал на решение РФ продавать газ в рублях 19:52
В МИД РФ оценили последствия отказа от российских энергоносителей 19:45
Премьер Словении Янша заявил, что Европа не будет платить за газ... 19:40
В Госдуме оценили шансы России на проведение чемпионата... 19:36
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R 19:29
Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя 19:28
Спорт

«Карьера не может оборваться за лайк»: Плющенко хочет забрать Шаботову из Украины

Плющенко готовит письмо в Федерацию фигурного катания Украины по ситуации с Шаботовой

Слушать
Остановить
close
100%
Фигуристка Анастасия Шаботова

Фигуристка Анастасия Шаботова

Global Look Press
Двукратная чемпионка Украины 16-летняя Анастасия Шаботова была исключена из сборной страны прямо перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию после лайка под публикацией Евгения Плющенко о поддержке российской военной спецоперации. Российский тренер заявил, что готов принять спортсменку и готовит документы для этого.

Анастасия Шаботова должна была выступить на чемпионате мира и в отсутствие российских и китайских спортсменок считалась одной из фавориток соревнований. Однако ее планам не суждено было сбыться.

Прямо перед турниром 16-летняя москвичка была исключена из сборной приказом Министерства молодежи и спорта Украины. Наиболее вероятной причиной стал лайк под публикацией российского тренера Евгения Плющенко, в которой тот поддержал военную спецоперацию РФ на Украине.

Шаботова была сильнейшей одиночницей страны. До 2019 года она выступала под российским флагом и печально прославилась словами о том, что в группе Этери Тутберидзе спортсменкам дают допинг, что вызвало большой резонанс, в том числе и за рубежом.

Правда, наставник самой Шаботовой на тот момент Светлана Панова заявила, что юная девушка приняла за запрещенный препарат обычную таблетку, которую дал врач группы «Хрустального».

Та история случилась в начале года во время сезона-2018/19, а в межсезонье летом Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы и сменила спортивное гражданство на украинское. Такое решение было принято из-за слишком высокой конкуренции в национальной команде родной страны спортсменки, куда у нее пробиться не получалось.

В начале сезона-2019/20 Шаботова взяла серебро Volvo Open Cup и золото Ice Cup — двух юниорских «челленджеров».

На взрослом чемпионате Украины-2020 Шаботова одержала убедительнейшую победу с отрывом в 46 баллов от ближайшей преследовательницы, Таисии Спесивцевой. И это при том, что в начале произвольной программы у чемпионки не получилось исполнить элемент ультра-си — тройной аксель.

После этого была еще победа на юниорском чемпионате Украины и участие в чемпионате мира в данной возрастной категории. Правда, выступление в Таллине не получилось таким уж удачным — только 20-е место, хотя после короткой программы Шаботова шла 17-й.

Интересно, что представлявшие на тех соревнованиях Россию Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых стали первой, второй и четвертой соответственно, пропустив на третью ступень пьедестала американку Алису Лью.

После этого в новом сезоне Шаботова выиграла Budapest Trophy, сумев там удачно исполнить тройной аксель, а также взяла в 2021 году свою вторую взрослую золотую медаль чемпионата Украины.

Очевидно, теперь история выступлений спортсменки под желто-голубыми знаменами подошла к концу. Впрочем, Плющенко, с публикации которого все и началось, сразу заявил о готовности помочь фигуристке, хотя изначально даже не знал о случившемся.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион для Metaratings.

Правда, сам процесс обратного перехода — дело не такое уж простое, поскольку для смены гражданства требуется разрешение национальной федерации, из которой собирается перейти спортсменка.

Тем не менее Плющенко действительно серьезно занялся данным вопросом и предпринимает шаги к тому, чтобы осуществить трансфер.

«В настоящий момент я готовлю письма в ФФКР, Федерацию фигурного катания Украины и Международный союз конькобежцев (ISU), чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация, — рассказал создатель академии «Ангелы Плющенко» ТАСС.

— Девушка, у которой только начинается спортивная судьба, наказывается за лайк к фотографии. Со своей стороны мы готовы ее всячески поддержать. Ее карьера не может оборваться за лайк».

Пока сложно представить, чтобы Федерация фигурного катания Украины и ISU легко и положительно отреагировали на такой запрос, но даже при удачном исходе дела и скором возвращении российской сборной к международным соревнованиям, чтобы попасть в национальную команду, Шаботовой придется серьезно прибавить, поскольку по российским меркам она пока не находится на топ-уровне.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+