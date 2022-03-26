Валиева принесла победу команде «Время первых», Щербакова предложила Кондратюку подраться

Команда «Время первых» под руководством Марка Кондратюка и Евгении Медведевой после трех видов из четырех проигрывала «Красной машине», где капитаном является Анна Щербакова, а главой группы поддержки — Алина Загитова.
Все шло к повторению прошлогоднего сценария, когда «Красная машина» одержала уверенную победу на Кубке Первого канала.
В танцах на льду сильнее оказался дуэт «красных» Виктория Синицина / Никита Кацалапов, который откатался безошибочно, набрал 93,48 балла и принес своей команде максимально возможные десять очков.
Александра Степанова / Иван Букин из «Времени первых» набрали 89,97 балла и заработали девять очков.
Напомним, командные очки подсчитывались по олимпийской системе: каждый фигурист приносил коллективу определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде. Первое место приносит десять очков, второе – девять, третье — восемь и т.д.
После прокатов одиночников лидерство «Красной машины» немного укрепилось – 33 против 31 у «Времени первых».
Михаил Коляда выдал безошибочный прокат, заставивший людей подняться с трибун, и выиграл короткую программу мужчин.
Кондратюк впервые в карьере исполнил самый сложный и дорогой прыжок в фигурном катании – четверной лутц, — но внезапно допустил ошибку на каскаде четверной сальхов + тройной тулуп: с трудом выехал с первого прыжка и скрутил потом лишь двойной тулуп.
Это отправило его на третью строчку, а итоги выступлений мужчин были такими:
1) Михаил Коляда («Красная машина») — 106,41 балла (принес своей команде 10 баллов)
2) Евгений Семененко («Время первых») — 101,55 балла (девять баллов)
3) Марк Кондратюк («Время первых») — 97,89 балла (восемь)
4) Макар Игнатов («Красная машина») — 89,43 балла (семь)
5) Андрей Мозалев («Красная машина») — 89,12 балла (шесть)
6) Александр Самарин («Время первых») — 84,21 балла (пять)
Таким образом, одиночники «Красной машины» принесли в копилку своей команды 23 очка, а одиночники «Времени первых» — 22.
После выступлений спортивных пар лидерство «красных» укрепилось – 51 против 47.
Евгения Тарасова / Владимир Морозов («Красная машина») выступили идеально, рассказав трогательную историю любви скульптора и его ожившей статуи, и выиграли короткую программу. Публика провожала их стоячими аплодисментами.
1) Евгения Тарасова / Владимир Морозов («Красная машина») — 86,36 балла (принесли своей команде десять очков).
2) Анастасия Мишина / Александр Галлямов («Время первых») — 85,24 балла (девять очков).
3) Александра Бойкова / Дмитрий Козловский («Красная машина») — 84,05 балла (восемь очков).
4) Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин («Время первых») — 78,92 балла (семь очков).
Настала очередь выступления женщин-одиночниц, и казалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не оставит соперницам никаких шансов.
Тем более что Камила Валиева из «Времени первых» отказалась от тройного акселя, чтобы не рисковать, и сделала лишь двойной. Таким образом, у них был абсолютно идентичный контент с Щербаковой.
Однако судьи все-таки оценили Валиеву выше Щербаковой, и максимальные десять баллов достались «Времени первых».
Юниорки Аделия Петросян и Софья Самоделкина оказались слабее Майи Хромых и Елизаветы Туктамышевой, которая еще и исполнила шикарный тройной аксель, так что этот раунд остался за синей командой.
1) Камила Валиева («Время первых») — 83,63 балла (принесла своей команде десять очков)
2) Анна Щербакова («Красная машина») — 82,90 (девять очков)
3) Елизавета Туктамышева («Время первых») — 81,63 балла (восемь очков)
4) Майя Хромых («Время первых») — 75,07 балла (семь)
5) Аделия Петросян («Красная машина») — 74,93 балла (шесть)
6) Софья Самоделкина («Красная машина») — 74,68 балла (пять)
Команда «Время первых» вырвалось вперед за счет прокатов своих девушек и сенсационно выиграла первый день соревнований со счетом 72-71.
После прокатов капитаны команд Марк Кондратюк и Анна Щербакова ответили на вопросы журналистов. В основном они произносили стандартные слова об ответственности перед коллективом и взаимной поддержке, но было и несколько оригинальных тем.
Так, Кондратюк рассказал о том, почему ему важно добыть победу на турнире именно совместно с Медведевой, а Щербакова даже предложила своему оппоненту «подраться» после интервью.
— Довольны ли вы сегодняшними прокатами и что скажете о результате первого дня?
Кондратюк: У меня противоречивые чувства. Я рад, что впервые исполнил четверной лутц на турнире, но каскад четверной сальхов + тройной тулуп надо было делать лучше. Что касается победы моей команды в коротких программах, то это лишь первый день. Но здорово, что мы захватили временное лидерство.
Щербакова: Я тоже рада. Своим прокатом очень довольна, потому что выступала последней и чувствовала дополнительную ответственность перед командной. Я видела, как хорошо все ребята боролись и понимала, что не могу подвести.
— Можете рассказать о ваших эмоциях, когда вы смотрите за прокатами своих партнеров по команде из kiss and cry?
Щербакова: Я всегда очень переживаю, когда смотрю прокаты других ребят. Особенно, если знаю их лично, и особенно – если они в моей команде (смеется). Волнуюсь за каждый элемент, стараюсь поддерживать ребят.
Кондратюк (на протяжении всего ответа Щербаковой удовлетворенно кивал, зажмуривал от удовольствия глаза и показывал большой палец): Ни добавить, ни убавить. Ничего! Все идеально. Можно скопировать, вставить и подписать мое имя.
— Анна, Марк вчера рассказывал, что они с Женей Медведевой продумали, как будут работать со своей командой. Расскажи, что вы придумали вместе с Алиной Загитовой, и как ты поддерживаешь свою команду как капитан?
Щербакова: Мы стараемся создать максимально комфортную атмосферу, все празднично украсить, поддержать. Все – профессионалы, каждый спортсмен свое дело знает, и мы просто стараемся сделать так, чтобы каждый чувствовал, что он часть команды и что каждый прыжок для нас очень важен.
— Марк, в недавнем интервью Sport24 ты говорил, что Кубок Первого канала для тебя — это главный незакрытый гештальт и что тебе важно выиграть его именно с Евгений Медведевой. Почему же это главный гештальт в твоей карьере и почему тебе важно закрыть его именно вместе с Женей?
Кондратюк: Не стоит воспринимать все так буквально и конкретно (смеется). Конечно, это была шутка. Но, с другой стороны, хочется выиграть просто потому что… почему бы и нет? И я хочу привести к победе Женю. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь у нас есть шанс побороться за победу.
— Анна, а какой у вас незакрытый гештальт? Есть ли обязательные цели по соревнованиям или программам?
Щербакова (надолго задумывается): Интересный вопрос. Ну, раз сразу в голову ничего не пришло, значит, ничего такого нет. (Кондратюк шепчет: «Иисус Христос – суперзвезда»). Нет, я не буду забирать у тебя эту музыку (смеется).
— Александра Трусова поддержала вашу команду в Telegram-канале. Марк, насколько это важно для тебя? Не пытался ли ты, может быть, все-таки уговорить Сашу принять участие в этом турнире?
Кондратюк: Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
Щербакова, в свою очередь. не стала отвечать на вопрос, смотрит ли она чемпионат мира, на который не допустили российских фигуристов.
— Марк вчера говорил, что еще не определился с тем, смотрит ли он этот чемпионат мира? Здесь я солидарна с Марком. Тоже еще не определилась, слежу за этим турниром или нет, — со смехом ответила Щербакова.
А после интервью девушка неожиданно предложила капитану «Времени первых» «подраться».
«Ну что, может, подеремся?» — со смехом спросила Щербакова.
«У тебя холодное оружие! Только если один конек отдашь», — пошутил в ответ Кондратюк, который пришел на интервью уже без коньков.
27 марта команды выступят с произвольными программами и определят окончательного победителя турнира.