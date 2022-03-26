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Спорт

Валиева принесла победу команде «Время первых», Щербакова предложила Кондратюку подраться

Самые интересные события коротких программ на Кубке Первого канала

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Александр Вильф/РИА «Новости»
На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершился первый день, в который спортсмены исполняли короткие программы. Команда «Время первых» сенсационно одержала победу благодаря шикарным прокатам Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой, а после выступлений капитан «Красной машины» Анна Щербакова в шутку предложила своему оппоненту Марку Кондратюку «подраться».

Команда «Время первых» под руководством Марка Кондратюка и Евгении Медведевой после трех видов из четырех проигрывала «Красной машине», где капитаном является Анна Щербакова, а главой группы поддержки — Алина Загитова.

Все шло к повторению прошлогоднего сценария, когда «Красная машина» одержала уверенную победу на Кубке Первого канала.

В танцах на льду сильнее оказался дуэт «красных» Виктория Синицина / Никита Кацалапов, который откатался безошибочно, набрал 93,48 балла и принес своей команде максимально возможные десять очков.

Александра Степанова / Иван Букин из «Времени первых» набрали 89,97 балла и заработали девять очков.

Напомним, командные очки подсчитывались по олимпийской системе: каждый фигурист приносил коллективу определенное количество баллов в зависимости от места, которое он занял в своем виде. Первое место приносит десять очков, второе – девять, третье — восемь и т.д.

После прокатов одиночников лидерство «Красной машины» немного укрепилось – 33 против 31 у «Времени первых».

Михаил Коляда выдал безошибочный прокат, заставивший людей подняться с трибун, и выиграл короткую программу мужчин.

Кондратюк впервые в карьере исполнил самый сложный и дорогой прыжок в фигурном катании – четверной лутц, — но внезапно допустил ошибку на каскаде четверной сальхов + тройной тулуп: с трудом выехал с первого прыжка и скрутил потом лишь двойной тулуп.

Это отправило его на третью строчку, а итоги выступлений мужчин были такими:

1) Михаил Коляда («Красная машина») — 106,41 балла (принес своей команде 10 баллов)

2) Евгений Семененко («Время первых») — 101,55 балла (девять баллов)

3) Марк Кондратюк («Время первых») — 97,89 балла (восемь)

4) Макар Игнатов («Красная машина») — 89,43 балла (семь)

5) Андрей Мозалев («Красная машина») — 89,12 балла (шесть)

6) Александр Самарин («Время первых») — 84,21 балла (пять)

Таким образом, одиночники «Красной машины» принесли в копилку своей команды 23 очка, а одиночники «Времени первых» — 22.

После выступлений спортивных пар лидерство «красных» укрепилось – 51 против 47.

Евгения Тарасова / Владимир Морозов («Красная машина») выступили идеально, рассказав трогательную историю любви скульптора и его ожившей статуи, и выиграли короткую программу. Публика провожала их стоячими аплодисментами.

1) Евгения Тарасова / Владимир Морозов («Красная машина») — 86,36 балла (принесли своей команде десять очков).

2) Анастасия Мишина / Александр Галлямов («Время первых») — 85,24 балла (девять очков).

3) Александра Бойкова / Дмитрий Козловский («Красная машина») — 84,05 балла (восемь очков).

4) Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин («Время первых») — 78,92 балла (семь очков).

Настала очередь выступления женщин-одиночниц, и казалось, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не оставит соперницам никаких шансов.

Тем более что Камила Валиева из «Времени первых» отказалась от тройного акселя, чтобы не рисковать, и сделала лишь двойной. Таким образом, у них был абсолютно идентичный контент с Щербаковой.

Однако судьи все-таки оценили Валиеву выше Щербаковой, и максимальные десять баллов достались «Времени первых».

Юниорки Аделия Петросян и Софья Самоделкина оказались слабее Майи Хромых и Елизаветы Туктамышевой, которая еще и исполнила шикарный тройной аксель, так что этот раунд остался за синей командой.

1) Камила Валиева («Время первых») — 83,63 балла (принесла своей команде десять очков)

2) Анна Щербакова («Красная машина») — 82,90 (девять очков)

3) Елизавета Туктамышева («Время первых») — 81,63 балла (восемь очков)

4) Майя Хромых («Время первых») — 75,07 балла (семь)

5) Аделия Петросян («Красная машина») — 74,93 балла (шесть)

6) Софья Самоделкина («Красная машина») — 74,68 балла (пять)

Команда «Время первых» вырвалось вперед за счет прокатов своих девушек и сенсационно выиграла первый день соревнований со счетом 72-71.

После прокатов капитаны команд Марк Кондратюк и Анна Щербакова ответили на вопросы журналистов. В основном они произносили стандартные слова об ответственности перед коллективом и взаимной поддержке, но было и несколько оригинальных тем.

Так, Кондратюк рассказал о том, почему ему важно добыть победу на турнире именно совместно с Медведевой, а Щербакова даже предложила своему оппоненту «подраться» после интервью.

— Довольны ли вы сегодняшними прокатами и что скажете о результате первого дня?

Кондратюк: У меня противоречивые чувства. Я рад, что впервые исполнил четверной лутц на турнире, но каскад четверной сальхов + тройной тулуп надо было делать лучше. Что касается победы моей команды в коротких программах, то это лишь первый день. Но здорово, что мы захватили временное лидерство.

Щербакова: Я тоже рада. Своим прокатом очень довольна, потому что выступала последней и чувствовала дополнительную ответственность перед командной. Я видела, как хорошо все ребята боролись и понимала, что не могу подвести.

— Можете рассказать о ваших эмоциях, когда вы смотрите за прокатами своих партнеров по команде из kiss and cry?

Щербакова: Я всегда очень переживаю, когда смотрю прокаты других ребят. Особенно, если знаю их лично, и особенно – если они в моей команде (смеется). Волнуюсь за каждый элемент, стараюсь поддерживать ребят.

Кондратюк (на протяжении всего ответа Щербаковой удовлетворенно кивал, зажмуривал от удовольствия глаза и показывал большой палец): Ни добавить, ни убавить. Ничего! Все идеально. Можно скопировать, вставить и подписать мое имя.

— Анна, Марк вчера рассказывал, что они с Женей Медведевой продумали, как будут работать со своей командой. Расскажи, что вы придумали вместе с Алиной Загитовой, и как ты поддерживаешь свою команду как капитан?

Щербакова: Мы стараемся создать максимально комфортную атмосферу, все празднично украсить, поддержать. Все – профессионалы, каждый спортсмен свое дело знает, и мы просто стараемся сделать так, чтобы каждый чувствовал, что он часть команды и что каждый прыжок для нас очень важен.

— Марк, в недавнем интервью Sport24 ты говорил, что Кубок Первого канала для тебя — это главный незакрытый гештальт и что тебе важно выиграть его именно с Евгений Медведевой. Почему же это главный гештальт в твоей карьере и почему тебе важно закрыть его именно вместе с Женей?

Кондратюк: Не стоит воспринимать все так буквально и конкретно (смеется). Конечно, это была шутка. Но, с другой стороны, хочется выиграть просто потому что… почему бы и нет? И я хочу привести к победе Женю. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь у нас есть шанс побороться за победу.

— Анна, а какой у вас незакрытый гештальт? Есть ли обязательные цели по соревнованиям или программам?

Щербакова (надолго задумывается): Интересный вопрос. Ну, раз сразу в голову ничего не пришло, значит, ничего такого нет. (Кондратюк шепчет: «Иисус Христос – суперзвезда»). Нет, я не буду забирать у тебя эту музыку (смеется).

— Александра Трусова поддержала вашу команду в Telegram-канале. Марк, насколько это важно для тебя? Не пытался ли ты, может быть, все-таки уговорить Сашу принять участие в этом турнире?

Кондратюк: Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

Щербакова, в свою очередь. не стала отвечать на вопрос, смотрит ли она чемпионат мира, на который не допустили российских фигуристов.

— Марк вчера говорил, что еще не определился с тем, смотрит ли он этот чемпионат мира? Здесь я солидарна с Марком. Тоже еще не определилась, слежу за этим турниром или нет, — со смехом ответила Щербакова.

А после интервью девушка неожиданно предложила капитану «Времени первых» «подраться».

«Ну что, может, подеремся?» — со смехом спросила Щербакова.

«У тебя холодное оружие! Только если один конек отдашь», — пошутил в ответ Кондратюк, который пришел на интервью уже без коньков.

27 марта команды выступят с произвольными программами и определят окончательного победителя турнира.

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