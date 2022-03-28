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Спорт

«Это чушь»: может ли Россия войти в Азиатскую конфедерацию футбола

Колосков назвал чушью идею о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

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Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
28 марта стали появляться слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если ее исключат из Союза европейских футбольных ассоциаций. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Газетой.Ru» назвал подобные разговоры чушью, а экс-игрок сборной России Александр Самедов отметил, что это ударит по уровню футбола в стране.

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что РФС рассматривает вариант с вхождением в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), если ее лишат членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии — нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств — матчи между с условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых», — написал Арустамян.

Напомним, что 31 марта состоится ближайшее заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС, а также УЕФА и ФИФА отстранили российские и белорусские команды от участия во всех турнирах под своей эгидой. Стоит отметить, что РФС подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Чемпионатом» отметил, что Азиатская конфедерация может не принять нашу страну.

«Я в это не верю. Нам нужно до конца оборонять свои позиции в УЕФА. Не нужно строить воздушные замки. Да и не факт, что Азиатская конфедерация нас возьмет с распростертыми объятиями. Мы — европейская страна, поэтому нужно бороться и оставаться там, где мы есть», — заявил он.

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу.

«Возможный переход в Азиатскую конфедерацию ударит по российскому футболу. То, что клубы не будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а наша сборная не будет играть с сильнейшими сборными, — точно ударит. Подспорье ли, что мы будем играть в азиатской Лиге? Конечно, это выход, если такое возможно», — заявил Самедов.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «Газете.Ru» назвал эту идею чушью.

«Это чьи-то фантазии. Никакого основания эти разговоры не имеют. На официальном уровне эти разговоры никто не ведет. Это же не супермаркет, где можно из одного отдела что-то перенести в другой.

Это совершенно разные конфедерации, которые существуют по своему уставу. Мало того, это запрещено уставом ФИФА. Это чепуха, которая никогда не будет реализована. Такого быть не может», — сказал Колосков.

Действительно, подобные разговоры пока не кажутся обоснованными. У российских команд, которые будут участвовать в азиатских кубках, могут появиться проблемы с долгими перелетами. Достаточно вспомнить, как наши игроки не любили летать во Владивосток на матчи с местным «Лучом». Некоторые футболисты специально шли на перебор желтых карточек или симулировали травмы, чтобы их не заставляли треть дня провести в самолете.

В случае же попадания клуба из России в азиатскую Лигу чемпионов, условный ЦСКА после встречи в Санкт-Петербурге с «Зенитом» будет вынужден сесть в самолет и лететь через половину земного шара в Таиланд, чтобы сыграть матч группового этапа. Какое физическое состояние будет после этого к концу сезона — большой вопрос.

Сборная России также будет вынуждена летать на отборочные матчи не в близкую Францию, Италию или Молдавию, а в Японию, Австралию или Южную Корею, что тоже не добавит футболистам сил, а в следующем туре чемпионата после игр сборных мы будем видеть, как аутсайдер бьет фаворита из-за того, что там меньше сборников.

Да и квалифицированные легионеры захотят обезопасить себя от такого «счастья», отказываясь переходить в российские команды.

Впрочем, главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал о беседе с главой РФС Александром Дюковым после товарищеского матча с молодежной командой.

«С Дюковым общались после игры. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день все меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст», — передает слова Карпина Sport24.

Возможно, скоро все вернется на круги своя, а разговоры об Азиатской конфедерации мы будем воспринимать как плохой анекдот.

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