Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Железняков о допинге Валиевой: золота нас будут лишать любым... 22:19
Германия подтвердила готовность предоставления Украине гарантий... 22:10
Премьер Швеции прокомментировала возможное членство своей страны... 22:06
Минобороны России объявило режим тишины 31 марта... 22:01
В Великобритании рассказали, при каком условии допустят... 21:58
В Минобороны РФ сообщили о критической гуманитарной ситуации... 21:51
В Южной Осетии назвали сроки проведения референдума... 21:49
Бывший игрок «Спартака» посоветовал болельщикам клуба потерпеть 21:38
В МИД рассказали, какие страны Россия считает дружественными 21:37
Джонсон заявил, что свержение российских властей не является целью... 21:31
Спорт

Единственный россиянин на ЧМ-2022: история камерунца Гаэля Ондуа

Воспитанник «Локомотива» Ондуа едет на ЧМ-2022 вместе со сборной Камеруна

Слушать
Остановить
close
100%
Claudio De Capitani/Global Look Press
На чемпионате мира по футболу 2022 года, несмотря на отсутствие сборной России, сыграет как минимум один футболист с российским паспортом — Гаэль Ондуа из сборной Камеруна. «Газета.Ru» рассказывает об истории сына работника посольства, эмигрировавшего в Москву в возрасте девяти лет, который прошел путь от академии «Локомотива» до выступления за двукратных чемпионов Германии.

Сборная Камеруна отобралась на чемпионат мира 2022 года, в двухматчевом противостоянии обыграв сборную Алжира за счет гостевого гола и таким образом вернувшись на мундиаль после пропуска мирового первенства в России, состоявшегося четыре года назад.

В отсутствие команды под руководством Валерия Карпина, которая была лишена возможности сыграть свой стыковой матч с поляками, Катар мог бы не увидеть в декабре футболистов с российским гражданством, если бы не Гаэль Ондуа.

close
100%
gael_ondoua29/Instagram(компания-владелец Meta признана экстремисткой организацией)

Полузащитник немецкого «Ганновера» имеет тесные связи с Россией — в возрасте девяти лет он приехал вместе с отцом, работавшим в посольстве Камеруна, в Москву, где прошел отбор в академию «Локомотива». В стане «железнодорожников» Ондуа тренировался на протяжении десяти лет, где добился значительных успехов.

В 2012 году Габриэль стал обладателем Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди футболистов 1995 года рождения и лучшим бомбардиром этого турнира.

Спустя два года игрок пополнил стан московского ЦСКА, где провел 29 матчей в молодежном первенстве страны. Однажды тогдашний главный тренер армейцев Леонид Слуцкий доверил Ондуа выйти за основной состав клуба — 24 сентября камерунский россиянин дебютировал за ЦСКА в матче национального Кубка против дзержинского «Химика», заменив Александра Головина.

Еще спустя два года Ондуа перебрался в Данию, где заиграл за клуб «Вайле» из одноименного города. В этом клубе Гаэль провел полтора сезона, сыграл 23 матча и забил два мяча. По окончании 2017 года футболист перешел в луганскую «Зарю», где за полгода так ни разу не вышел на футбольное поле.

Летом 2018 года Ондуа подписал контракт с махачкалинским «Анжи» и в Российской премьер-лиге (РПЛ) 25 матчей. В 2019 году дагестанская команда из-за долгов не смогла получить лицензию РФС и вылетела сразу в Профессиональную футбольную лигу (ФПЛ), минуя Олимп-Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ), из-за чего Ондуа перешел в швейцарский «Серветт».

Успешное выступления в женевском клубе привлекло внимание российских СМИ, сватавших 24-летнего игрока в стан национальной сборной России. Сам Ондуа также был намерен выступать за Россию, а не за Камерун, однако Станислав Черчесов, тренировавший национальную команду в то время, ни разу не общался с полузащитником.

В 2021 году Ондуа перебрался в Германию и начал выступления за «Ганновер-96». Переход в клуб из второй Бундеслиги вкупе со сменой главного тренера сборной России заставил игрока взглянуть на ситуацию с новой надеждой. В январе 2022 года Гаэль отказался от приглашения выступать за Камерун на домашнем Кубке Африки.

«Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта. Понимаю, что бешеная конкуренция, и большинство ребят играют на виду у главного тренера в РПЛ, за исключением Сани Головина, Алексея Миранчука, Черышева.

Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной. Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть, получится обратить на себя внимание», — приводит слова хавбека Sports.ru.

Однако спустя два месяца Ондуа принял очередное предложение от Камерунской федерации футбола (ФКФ) и дебютировал в составе «неукротимых львов» в финале отборочного турнира Африканского континента на чемпионат мира в Катар.

«Друзья, я принял важное для себя решение — теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна. Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала», — написал игрок в своем Telegram-канале, который он ведет на русском языке.

Очевидно, что на решение Гаэля повлияло отстранение российской сборной от участия в стыковом матче со сборной Польши — ждать еще четыре года для того, чтобы получить возможность сыграть на мундиале, полузащитник не захотел.

Своих соперников по групповому этапу чемпионата мира в Катаре Ондуа узнает вместе с партнерами по сборной Камеруна уже 1 апреля.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+