02 апреля 2022, 12:12 Спорт Томшин выиграл масс-старт на ЧР-2022 по биатлону В Тюмени завершился мужской масс-старт по биатлону на ЧР-2022 Максим Гужевский Слушать Остановить

На чемпионате России по биатлону в Тюмени мужчины соревнуются в масс-старте. Победу одержал Василий Томшин, серебро у Максима Цветкова. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.