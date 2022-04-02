02 апреля 2022, 12:12
Спорт
Томшин выиграл масс-старт на ЧР-2022 по биатлону
На чемпионате России по биатлону в Тюмени мужчины соревнуются в масс-старте. Победу одержал Василий Томшин, серебро у Максима Цветкова. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
13:20
На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо за внимание!
13:15
Бронзу завоевал Никита Поршнев!
13:10
Василий Томшин обгоняет в финишном створе Максима Цветкова и становится чемпионом России!
13:08
После четвертой стрельбы положение дел такого:
13:07
С небольшим просветом бежит Цветков!
13:05
Цветков, Поршнев и Томшин разыграют медали!
13:02
Какая непредсказуемая стрельба! Цветков мажет один раз, Лобастов — три!
13:00
Включился белорус Лобастов! Ждем стрельбы!
12:58
Убегает от своих преследователей Максим!
12:56
Таблица после третьей стрельбы выглядит так:
12:54
Ошибся Никита Поршнев! Лишний круг придется ему пробежать.
12:52
Растет преимущество лидеров!
12:50
Цветков и Поршнев немного нарастили отрыв от преследователей по истечении половины дистанции.
12:48
Таблица после второй стрельбы:
12:46
Бабиков и Халили отправятся на штрафные круги, а Цветков, Плицев и Иванов отстрелялись точно!
12:44
Первая восьмерка движется в отличном темпе!
12:42
Максим Цветков выбрался на первую строчку на отметке 4,5 км.
12:40
Топ-10 после первой стрельбы на ваших экранах:
12:38
Плицев, Томшин и Иванов лидирую после первой стрельбы.
12:35
Сидоров вырывается на первую строчку перед первой стрельбой!
12:33
Халили, Цветков и Бабиков лидируют после первой контрольной отметки.
12:20
Гонка начнется в 12.30 мск.
12:15
На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени мужчины бегут масс-старт на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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