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Спорт

Томшин выиграл масс-старт на ЧР-2022 по биатлону

В Тюмени завершился мужской масс-старт по биатлону на ЧР-2022

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На чемпионате России по биатлону в Тюмени мужчины соревнуются в масс-старте. Победу одержал Василий Томшин, серебро у Максима Цветкова. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:20

На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо за внимание!

13:15

Бронзу завоевал Никита Поршнев!

13:10

Василий Томшин обгоняет в финишном створе Максима Цветкова и становится чемпионом России!

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100%
13:08

После четвертой стрельбы положение дел такого:

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100%
13:07

С небольшим просветом бежит Цветков!

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100%
13:05

Цветков, Поршнев и Томшин разыграют медали!

13:02

Какая непредсказуемая стрельба! Цветков мажет один раз, Лобастов — три!

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100%
13:00

Включился белорус Лобастов! Ждем стрельбы!

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100%
12:58

Убегает от своих преследователей Максим!

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100%
12:56

Таблица после третьей стрельбы выглядит так:

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100%
12:54

Ошибся Никита Поршнев! Лишний круг придется ему пробежать.

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100%
12:52

Растет преимущество лидеров!

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100%
12:50

Цветков и Поршнев немного нарастили отрыв от преследователей по истечении половины дистанции.

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100%
12:48

Таблица после второй стрельбы:

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100%
12:46

Бабиков и Халили отправятся на штрафные круги, а Цветков, Плицев и Иванов отстрелялись точно!

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100%
12:44

Первая восьмерка движется в отличном темпе!

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100%
12:42

Максим Цветков выбрался на первую строчку на отметке 4,5 км.

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100%
12:40

Топ-10 после первой стрельбы на ваших экранах:

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100%
12:38

Плицев, Томшин и Иванов лидирую после первой стрельбы.

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100%
12:35

Сидоров вырывается на первую строчку перед первой стрельбой!

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100%
12:33

Халили, Цветков и Бабиков лидируют после первой контрольной отметки.

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100%
12:30

Старт дан! Поехали!

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100%
12:20

Гонка начнется в 12.30 мск.

12:15

На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени мужчины бегут масс-старт на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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