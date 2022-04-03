Провал Логинова и шампанское на финише: завершился ЧР по биатлону

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Александр Логинов
Global Look Press
На Открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени мужские команды завершили соревнования в эстафете — победу в упорной борьбе одержала первая сборная Югры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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С конца
12:45
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
12:40
Итоги гонки на ваших экранах! Шестое место заняла первая команда Тюменской области.
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12:35
А Вадима Филимонова на финише обливают шампанским! Прекрасное завершение карьеры!
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12:34
Первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа — чемпион России в эстафете!
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12:32
Километр до финиша — Лобастов будет серебряным призером!
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12:30
Пятерка сильнейших перед последним кругом на ваших экранах:
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12:28
Никита Поршнев стреляет точно и бежит к победе!
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12:26
Лобастов вырывается на вторую позицию!
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12:25
Стрельцов опережает Филимонова на предпоследнем круге!
12:23
Топ-6 перед последней стрельбой!
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12:20
Филимонов закрывает из шести, но упускает Поршнева! В лидеры выходит первая команда Югры!
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12:18
За команду ХМАО-2 бежит Вадим Филимонов, для которого эта гонка станет последней в карьере! Сможет ли спортсмен завершить выступления в большом спорте победой на чемпионате России?
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12:15
Турнирная таблица на ваших экранах:
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12:14
Практически в одно время обе югорские команды передают эстафету!
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12:11
Бурундуков навязывает борьбу своему земляку Томилову, третьим с небольшим отставанием идет Халили.
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12:08
Как же хорош Томилов! Пять из пяти и уверенное лидерство после шестой стрельбы!
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12:05
Карим Халили на ваших экранах.
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12:03
Снова в лидерах две команды из Югры.
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12:01
Михаил Бурундуков будет преследовать Томилова.
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11:58
Томилов бежит в очень хорошем темпе.
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11:55
Продолжает лидировать вторая команда Югры после передачи эстафеты.
11:52
Очень уверенно бежит Сучилов.
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11:50
Сборная Удмуртии вырывается на вторую строчку!
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11:48
Сучилов с двумя допами справился.
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11:46
Белорус Лазовский стремится догнать двух биатлонистов из Ханты-Мансийского автономного округа!
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11:43
Две югорские команды лидируют после третьей стрельбы!
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11:41
Семен Сучилов убегает в одиночестве! Шикарная стрельба от представителя Югры!
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11:38
Вьюхин, Сучилов и Костюков немного оторвались и бегут к стрельбищу втроем.
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11:35
Произошла первая передача эстафеты. После 7,5 км лидирует вторая сборная Тюменской области.
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11:32
Шетько еще три секунды привез своим оппонентам перед передачей эстафеты.
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11:29
После второй стрельбы топ-10 выглядит так:
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11:27
Тюменец Шетько выходит в лидеры!
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11:25
Сидоров, Вагин и Шетько нарастили отрыв от своих соперников после первой стрельбы.
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11:23
Турнирная таблица после первой стрельбы:
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11:21
Какой же молодец Сидоров! Быстро и точно отстрелялся и убежал на второй круг первым!
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11:19
Спортсмены прошли первую контрольную отметку в 1,5 км.
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11:16
Старт дан!
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11:15
На ваших экранах профиль трассы.
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11:00
Из-за накладки трансляции лыжного марафона мужская эстафета начнется на 15 минут позже.
10:50
Старт будет дан в 11.00 мск.
10:45
На открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени состоится мужская эстафетная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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