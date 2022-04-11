Гол, четыре рекорда и шаг до плей-офф: Овечкин помог «Вашингтону» одолеть «Бостон»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз». Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин забросил очередную шайбу, обновил три исторических достижения и вошел в список десяти игроков, кому удавалось покорить отметку в 300 голов в НХЛ после 30 лет.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 4:2

Все ближе конец регулярного сезона в НХЛ — командам осталось сыграть примерно по десять матчей для того, чтобы окончательно определить восьмерку, которая поборется в этом году за Кубок Стэнли.

На границе зоны плей-офф в Восточной конференции расположился «Вашингтон» Александра Овечкина, который минувшей ночью принимал на своем льду «Бостон». Обе команды довольно уверенно прошли гладкий чемпионат и набрали достаточное количество очков, чтобы с комфортом готовиться к важнейшим играм сезона.

Перед этой встречей «Кэпс» одержали две победы над «Тампой» и «Питтсбургом», реабилитировавшись за два поражения в играх с «Каролиной» и «Нью-Джерси» с общим счетом 2:11. «Мишки» в пяти последних матчах одержали четыре победы и подходили к поединку с «Вашингтоном» в статусе фаворита.

Однако первую голевую атаку в матче провели хозяева. На пятой минуте второго периода Конор Шири выкатил шайбу на свободное пространство, где находился Джон Карлсон — американец заехал в правый круг и мощно щелкнул в ближний угол, 1:0.

Ответ гости соорудили спустя четыре минуты: Ник Фолиньо заехал за ворота, оттянув на себя Витека Ванечека, и отпасовал на пятак, где активнее всех был Кертис Лазарь — 1:1.

Спустя минуту «Бостон» и вовсе вышел вперед — Чарли МакАвой выиграл борьбу за шайбу в центре площадки у ТиДжея Оши и выдал пас в разрез на Эрика Хаулу. Финн, находясь в полном одиночестве, бросил аккурат в дальний угол — 1:2. Овечкин забросил 775-ю шайбу: «Вашингтон» перевернул матч с «Бостоном» и вырвал победу В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одолел... 10 апреля 23:27

Впрочем, лидировали «Мишки» недолго. За пять минут до конца второй двадцатиминутки Энтони Манта с левого края выдал передачу на Ларса Эллера, который бросил в одно касание. Шайба застряла в ногах защитников, которые не успели за Томом Уилсоном, сумевшим затолкать ее в ворота — 2:2!

В третьем периоде забрасывали только вашингтонцы. Сначала Эллер выписал дугу за воротами и бросил с разворота — шайба попала в клюшку защитника, после чего заскочила за спину Линусу Ульмарку.

А точку в игре поставил Александр Овечкин, поразив пустые ворота с передачи Евгения Кузнецова.

Овечкин Daily

36-летний форвард в минувшей игре забросил свою 45-ю шайбу в нынешнем сезоне, доведя общее число голов в НХЛ до 775-ти. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 26 заброшенных шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Сегодня капитан «столичных» сравнялся с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по количеству месяцев в НХЛ с 100+ голами. Оба хоккеиста забивали по 100+ голов в семи месяцах. Гол в ворота «Брюинз» стал для 36-летнего россиянина 100-м в регулярных чемпионатах, который он сумел забить в апреле.

Также россиянин стал десятым хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300+ голов после 30 лет.

Больше всех после 30-ти забил Горди Хоу (415), далее следуют Фил Эспозито (391), Джонни Буцик (374), Теему Селянне (338), Жан Ратель (337), Бретт Халл (328), Марк Мессье (309), Яромир Ягр (309), Джером Игинла (301).

Помимо этого, капитан «Кэпс» вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных за один сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, обойдя по этому показателю Горди Хоу, который в сезоне-1968/69 забросил 44 шайбы. Тогда ему исполнилось 40 лет.

Лидирует по данному показателю финн Теему Селянне, который в возрасте 36 лет забросил 48 шайб в сезоне-2006/07.

Заброшенная в пустые ворота шайба стала для Овечкина девятой в нынешнем сезоне. Нападающий повторил достижение другого россиянина — Павла Буре, который в сезоне-1999/2000 сумел девять раз отправить шайбу в пустые ворота, будучи хоккеистом «Флориды Пантерз».

«Вашингтон» — в плей-офф на 99%

И если на Западе интрига в борьбе за топ-8 еще жива, то на Востоке уже сейчас можно назвать имена тех, кто приме участие в розыгрыше плей-офф 2022 года. Чисто теоретически сместить «Вашингтон» с последнего вакантного места могут «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», но для этого столичному коллективу необходимо проиграть все оставшиеся десять матчей в основное время, в то время как их соперникам придется ликвидировать отставание в 15 и 16 очков за 11 и девять матчей соответственно.

В следующей игре «Кэпиталз» встретятся с «Филадельфией Флайерз». Матч состоится в столице США 13 апреля в 2:00 мск.