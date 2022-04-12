«На осень пока не планируется»: почему «Ледниковый период» поставили на паузу

Один из самых долговечных и популярных спортивных проектов в истории российского телевидения — «Ледниковый период» — приостановлен. Продюсер и идейный вдохновитель шоу Илья Авербух объявил, что сезон-2022, который ждали осенью, не планируется. Хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский сообщил «Газете.Ru», что это решение, вероятно, принял Первый канал, и что создатели шоу этого не хотели, а многолетний участник «ЛП» Роман Костомаров признался, что сомневается в словах Авербуха о приостановке проекта.

Еще в начале апреля Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» говорил, что ведет подготовку к съемкам «Ледникового периода», хотя и подчеркивал, что окончательного решения о судьбе проекта пока нет.

«На данный момент решение еще не принято, держим паузу. Тем не менее мы потихоньку готовимся к работе и к новому сезону, я думаю о возможных изменениях формата, провожу такую «домашнюю работу». Однако еще раз подчеркну: окончательного решения о продолжении «Ледникового периода» пока нет», — говорил Авербух. «Тарасова делает зарядку каждый день и готовится к шоу, планируем сделать ее ведущей» Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих уникальных шоу... 08 апреля 17:08

Однако уже 12 апреля на портале Teleprogramma.pro вышел комментарий продюсера о том, что ждать сезона все-таки не стоит.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами.

По утрам я работаю как тренер, а после обеда — как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда», — сказал Авербух.

Хореограф-постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что решение о приостановке проекта принял Первый канал, и заверил, что создатели шоу не проявляли такой инициативы.

«Наверное, это решение Первого канала. Мы — люди, которые работали на проекте, — не имеем к этому никакого отношения.

Такое у нас уже бывало: случались перерывы и не по одному году. Конечно, нам хочется, чтобы проект существовал. Это для нас и интересный проект, и работа. Но — нет так нет. Буду ли я скучать по «ЛП»? Мы по нему всегда скучаем, несмотря на то, что он тяжелый и трудный.

Больше всего запомнились в «Ледниковом периоде» знакомства с большим количеством известных людей. У нас участвовали актеры, музыканты. Это всегда очень интересно. Это и нас развивает. Это самое интересное. Нет никаких ограничений в творчестве. Можно придумать интересный номер с реквизитом, рассказать историю, сделать интересные элементы, которые могут непрофессионалы выполнить. Все очень сложно, но очень интересно», — сказал Ставиский.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который участвовал в «Ледниковом периоде» в паре с Чулпан Хаматовой, Региной Тодоренко, Юлией Ковальчук и другими звездами, в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в словах Авербуха.

«Мы ничего не знаем. Никто ничего уверенно сказать не может: остановил он шоу или не остановил.

Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, а уж тем более через несколько месяцев. Если Илья сейчас так сказал, не факт, что так оно и будет», — сказал Костомаров.

Новость о паузе проекта действительно выглядит неожиданной, поскольку последний сезон «Ледникового периода» сделал шаг вперед и сумел привлечь не только обычную аудиторию телевидения (более старшего возраста, которая знакома с проектом с 2007 года), но и молодежь, которая в основном потребляет контент в интернете.

Так, пара двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и популярного тиктокера Дани Милохина явно привлекла внимание юной аудитории: видео их прокатов на Youtube регулярно набирали от 1 до 2,6 млн просмотров, а совместные интервью после выступлений — от 200 до 800 тыс.

Популярные издания каждую неделю публиковали турнирную таблицу «Ледникового периода», а судить финал пришел Филипп Киркоров, который прямо на льду записывал совместный тикток с Алиной Загитовой.

Казалось, что уровень хайпа вокруг шоу зашкаливает и в следующем сезоне можно делать еще один шаг вперед, однако на самом взлете шоу было приостановлено.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая успешно участвовала в «Ледниковом периоде» в паре с Маратом Башаровым, Вилле Хаапасало, Алексеем Воробьевым, Егором Бероевым и другими артистами, была огорчена приостановкой проекта. По ее словам, начало активной тренерской карьеры, о котором Авербух объявил в интервью «Газете.Ru», не могло так сильно повлиять на судьбу «Ледникового периода».

«Очень печально. Мне жалко, что наша аудитория, любители фигурного катания и зрители Первого канала не смогут в этом году смотреть этот проект. Но ничего страшного: были же года, когда не было «Ледникового периода». Поэтому будем ждать лучших времен.

Не думаю, что причиной является начало тренерской карьеры Ильи. Его энергии хватит на все направления: и на тренерскую работу, и на постановку программы в «Ледниковом периоде». «Это бомба»: фанаты поддержали Трусову после сексуального танца в стиле фрейм-ап стрип 17-летняя Александра Трусова поразила мир фигурного катания сексуальным танцем в стиле фрейм-ап стрип... 08 апреля 17:01

Не знаю причину. Думаю, никто ее не знает, кроме руководства Первого канала», — цитирует Навку «Чемпионат».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который выступал в «Ледниковом периоде» в паре с Викторией Дайнеко, а также был ведущим в паре с Алиной Загитовой, высказался в схожем ключе.

«Печально. Это наикрутейшее шоу. Но оно останавливается, а не закрывается: такое уже происходило, а потом вновь триумфально возвращалось на ТВ», — вспомнил Ягудин.

Заслуженный тренер СССР, бессменная главная судья проекта Татьяна Тарасова и вовсе заверила, что ничего страшного не происходит. По ее мнению, с началом тренерской карьеры Авербух не сможет успевать на всех фронтах.

«Ну и бог с ним... Это не самое ужасное, что могло произойти. Раньше как-то жили без «Ледникового периода». И сейчас проживем.

Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет «Ледниковый период». Мы обязательно его дождемся!» — цитирует Тарасову «СЭ».