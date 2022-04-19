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Спорт

«Только рождение девочки дает силы»: Роналду потерял новорожденного сына

Криштиану Роналду и Джорджина потеряли одного из новорожденных близнецов

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Криштиану Роналду в составе сборной Португалии

Криштиану Роналду в составе сборной Португалии

Global Look Press
Звезда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес сообщили о смерти их новорожденного сына. Пара ждала близнецов, причем девочка выжила при родах.

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес сообщили о потере ребенка. Их новорожденный сын скончался.

О том, что пара ждет близнецов, стало известно в октябре. В декабре футболист сообщил, что у них с Джорджиной будут мальчик и девочка. В итоге девочка родилась здоровой, а сын звездных родителей не выжил после родов.

«С глубочайшей грустью мы сообщаем, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку, — написал нападающий английского «Манчестер Юнайтед» в своих соцсетях.

— Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно».

С поддержкой Роналду выступила и его родная сестра Катя Авейру. Напомним, отец футболиста скончался в 2005 году от печеночной недостаточности.

«Я люблю тебя и мое сердце будет переживать эту утрату вместе с тобой. Пусть Бог позаботится обо всем и укрепит ваш путь… Наш маленький ангел сейчас уже на коленях у нашего папы, а появившаяся на свет кроха такая сильная, крепкая и полная здоровья. Она каждый день будет служить доказательством того, насколько важна любовь», — написала Авейру.

Соболезнования выразили и клубы, за которые выступал и выступает великий нападающий.

«Твоя боль – наша боль, Криштиану. Желаем любви и силы тебе и твоей семье в это время», – сказано в публикации «Манчестер Юнайтед» в Twitter.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров клуба глубоко опечалены смертью одного из двух детей, которых ждали наш дорогой Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес. «Реал» разделяет боль этой семьи и передает ей все наше тепло», – говорится в заявлении мадридского «Реала».

Напомним, что с Джорджиной, работавшей продавцом в одном из мадридских бутиков, Роналду познакомился именно во время выступлений за «Реал».

«Держись, Роналду, сил! Вся семья «Спортинга» с тобой», – опубликовал слова поддержки в своем Twitter и воспитавший игрока лиссабонский клуб.

Сборная Португалии в своем официальном аккаунте в той же соцсети пожелала футболисту сил, обратившись к нему как к капитану.

У Роналду на момент рождения близнецов уже было четверо детей. В 2010-м на свет появился Криштиану-младший, который уже вовсю забивает за детские команды «Манчестер Юнайтед». Имя матери старшего сына футболиста скрыто по соглашению сторон, и Криштиану-старший являлся его единственным официальным попечителем до брака с Джорджиной Родригес.

В июне 2017 года суррогатная мать родила футболисту близнецов Еву и Маттео, а уже от Родригес у него в ноябре того же года родилась дочь Алана Мартина.

37-летний нападающий вернулся в начале нынешнего сезона в «МЮ», за который выступал с 2003 по 2009 год. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» выступают не лучшим образом, а португалец действует нестабильно, чередуя яркие матчи с провальными сериями игр.

Кроме того, Роналду много критикуют, а различные инсайдеры периодически сообщают о создаваемых им проблемах в раздевалке и нежелании части совета директоров клуба, чтобы игрок оставался в команде в следующем сезоне.

Тем не менее именно Роналду остается лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге, отметившись на данный момент 15 забитыми мячами в 26 проведенных встречах.

Футболист не забивал больше месяца после хет-трика в ворота «Тоттенхэма» (3:2) 12 марта, причем на этом отрезке уместились и матчи за клуб в АПЛ и Лиге чемпионов, и поединки за национальную команду.

Прервал свое «молчание» португальский футболист 16 апреля, также оформив хет-трик в противостоянии с «Норвичем» (3:2) в Премьер-лиге.

Напомним, Криштиану Роналду стал пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и двукратным чемпионом Италии. Кроме того, он чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии, с которой выигрывал также Лигу наций УЕФА.

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