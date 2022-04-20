«Драгоценное начало»: теннисистка Мария Шарапова готовится стать мамой

Теннисистка Мария Шарапова, два года назад объявившая о завершении карьеры, готовится к покорению новой вершины: спортсменка сообщила, что скоро станет мамой. «Газета.Ru» вспоминает главные вехи жизненного пути Шараповой.

Мария Шарапова в возрасте 35 лет впервые готовится стать мамой. Она опубликовала в соцсетях фото на пляже с заметно увеличившимся животом. Этот кадр Мария сопроводила намеком, смысл которого очевиден.

«Драгоценное начало. Поедание праздничного пирога за двоих всегда было моей специальностью»,

— написала она.

Личная жизнь Марии всегда была под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Возможно, как раз потому, что всю карьеру Шарапова, казалось, была сосредоточена исключительно на спорте. В отличие от многих теннисисток, которые брали паузу ради беременности, а после рождения ребенка возвращались на корт, россиянка будто даже не задумывалась об этом.

Уже первые шаги Шараповой в мировом теннисе действительно были впечатляющими и многообещающими: в 17-летнем возрасте она одержала сенсационную победу на Уимблдоне, став первой — и пока что последней — в истории россиянкой, которой покорился британский турнир Большого шлема.

Тогда она в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс, ставшую впоследствии ее самой принципиальной соперницей.

В августе 2005 года Мария получила статус первой ракетки мира, а в течение последующих девяти лет она еще четырежды становилась победительницей ТБШ: дважды выигрывала «Ролан Гаррос», по разу — Открытые чемпионаты Австралии и США. В 2012 году спортсменка завоевала серебро лондонской Олимпиады.

Тем печальнее оказался закат карьеры Шараповой: в марте 2016 года на специальной пресс-конференции она сообщила, что ее допинг-проба дала положительный результат на мельдоний, включенный в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) двумя месяцами ранее. «Только рождение девочки дает силы»: Роналду потерял новорожденного сына Звезда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес сообщили... 19 апреля 13:52

В итоге последовала дисквалификация на два года, впоследствии сокращенная до 15 месяцев. Мария принимала препарат милдронат, содержащий это вещество, на протяжении 10 лет — как она сама подчеркивала, не для улучшения спортивных результатов. Это повлияло на принятие решения о сокращении срока отстранения. По его истечении россиянка вернулась в спорт, но добиться былых успехов уже не смогла, к тому же сказывались травмы. В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.

При этом было бы несправедливым утверждать, что, кроме тенниса, в жизни Шараповой ничего не происходило. Напротив, она находила время и для других дел, не сосредотачиваясь при этом на личной жизни. Так, несколько лет она была послом доброй воли программы развития ООН, была награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней за благотворительную деятельность и за вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ. Во время вынужденной паузы из-за дисквалификации Мария опубликовала автобиографию. Кроме того, не забывала она и о бизнесе: еще в 2011 году она зарегистрировала в США компанию по производству сладостей под брендом Sugarpova.

По подсчетам Forbes, в общей сложности за карьеру она заработала порядка 325 млн долларов, учитывая не только призовые, но и доходы от бизнеса, а также от рекламных и профессиональных контрактов.

Теперь, когда насыщенная карьера позади, похоже, ничто не мешает Марии строить личное счастье. Отметим, что и избранник Шараповой — человек небедный. Британец Александр Гилкс вряд ли столь известен поклонникам спорта, как экс-бойфренды россиянки баскетболист Саша Вуячич и теннисист Григор Димитров, но в своей области это фигура весьма заметная. Гилкс — соучредитель онлайн-аукциона Paddle8, специализирующегося на произведениях искусства и предметах коллекционирования. Миллионер покинул пост в 2018 году, а два года спустя стал соучредителем венчурной студии Squared Circles.

О том, что он состоит в отношениях с Шараповой, стало известно в 2018 году, а в декабре 2020 года Мария объявила о помолвке. При этом пара до сих пор не узаконила отношения — по словам самой теннисистки, в планы вмешалась пандемия коронавируса, и в таких условиях было бы не лучшей идеей организовывать торжество.